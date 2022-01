Incapacidades Covid cuestan 5 mdp diarios a patrones: Canaco

Pequeñas empresas, las más afectadas

Empresarios están pagando alrededor de cinco millones de pesos diarios por concepto de incapacidad debido a afecciones de la Covid-19, informó Raúl Uranga, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara (Canaco).

“Es general, es un tema que estamos viendo que afecta a todos los sectores, las plantillas laborales están siendo afectadas entre un 10 y un 15 por ciento, sin embargo, en la Canaco nos preocupa en particular las mipymes, esto es, las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular aquellas en donde trabajan de uno a cinco colaboradores en donde el contagio provoca que la empresa no pueda funcionar”.

Respecto a la incapacidad digital que se emite a través de la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el denominado Permiso Covid 3.0, dijo que se ha estado pidiendo que los patrones acepten esta incapacidad porque se han registrado quejas en donde piden que el colaborador enfermo presente una incapacidad que implica acudir a la clínica, lo cual no debe suceder.

Desde la representación del comercio organizado, se ha llamado a que los colaboradores acudan a vacunarse y completen los esquemas de vacunación además de que se promuevan esquemas de home office para que puedan trabajar desde casa y no afecten a la productividad de los comercios.

Respecto a las pruebas de detección del virus, señaló que de manera regular se hace un monitoreo de costos en el sector privado para que las empresas agremiadas tengan la certeza de los lugares en donde se tienen mejores costos de éstas y en caso de que puedan apoyar a sus empleados o pasar el dato para que la lleven a cabo.

“La Secretaría del Trabajo prohíbe que se pida una prueba negativa para regresar a laborar y el trabajador lo puede denunciar; lo que la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social han informado es que la incapacidad es por siete días y si alguien quisiera regresar antes de este periodo, sí tendría que presentar una prueba negativa en caso contrario, a partir de los siete días ya no se necesita la prueba”, aclaró. En las últimas dos semanas, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, ha expedido 13 mil 996 permisos Covid 3.0 a través de la plataforma digital, esto es, en el periodo que comprende del 10 al 24 de enero.

Para realizar el trámite, es necesario contar con un correo electrónico a donde le será enviado el Permiso 3.