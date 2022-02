Pese a obstáculos, inauguraremos el Tren Maya en 2023: López Obrador

Operará en diciembre del próximo año, reitera

Pese a las dificultades en la obra del Tren Maya, ésta será inaugurada en diciembre de 2023, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia desde Palacio Nacional.

El mandatario destacó que gracias a la labor de los trabajadores, así como a los militares que participan en la construcción y a la ciudadanía, el Tren Maya avanza.

Va bien el trabajo, pero debemos aplicarnos a fondo para inaugurar en diciembre de 2023 (…). Vamos a inaugurar el Tren aún con todos los obstáculos. Es importante destacar que nos ha ayudado mucho la gente que quiere la obra”, dijo.

El Tren Maya contará con siete tramos que en total sumarán mil 525 kilómetros de vías férreas, mismas que atravesarán los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

López Obrador comentó que el tramo Mérida-Cancún-Tulum del Tren Maya será de doble vía y electrificado; además, se incluirá la rehabilitación de las viejas ciudades mayas como Palenque, Calakmul, Tulum, Chichen Itzá, entre otras.

“Va bien el trabajo, pero debemos aplicarnos a fondo para inaugurar en diciembre de 2023”, dijo al informar que ya se firmó un contrato con Alstom-Bombardier para la fabricación de trenes, ya que el primero se entregará a mediados del 2023 y cada mes entregará uno, por lo que “cuando inauguremos vamos a tener 6 trenes”.

Tal como lo hizo ayer desde Quintana Roo, López Obrador destacó la creación del Parque Nacional del Jaguar -que en una primera etapa contará con mil hectáreas-, con la que se busca preservar la flora y fauna del lugar.

Vamos a unir todo lo que tiene la zona arqueológica que tiene Tulum con unos terrenos que se usaban de aeropuerto para la Marina y otros terrenos donados por el estado, en una primera etapa serán mil hectáreas. Se podrá entrar a la zona caminando. La vamos a bardear como parte de la protección de la flora y fauna de la región. Además, poner orden en el desarrollo urbano porque ha habido mucho desorden, anarquía, corrupción”, mencionó.

El Presidente además informó que se signó un contrato con el gobierno de Quintana Roo para resolver el problema de tráfico en la zona hotelera de Cancún.

De esta manera se construirá un puente de más de 10 kilómetros sobre la laguna, indicó.

Además, dijo que se pavimentarán calles, así como la avenida Colosio, a la cual se le va a colocar concreto hidráulico.

López Obrador agregó que una vez que el próximo 21 de marzo se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los ingenieros militares se incorporarán a los trabajos del Tren Maya.

Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional laborarán en los tramos Escárcega-Chetumal y Chetumal-Tulum, así como en el tramo Tulum-Cancún. Además, construirán el Nuevo Aeropuerto de Tulum.

“No tengo tanto apego al poder”, dice a adversarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a sus adversarios, quienes han cuestionado la honestidad del gobierno y aseguró que a él no le interesa el dinero y tampoco tiene tanto apego al poder.

“El poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder es humildad, el poder es poder decir adiós en su momento y también no todo el que tiene es malvado, hay quien ha hecho su patrimonio con esfuerzo, con trabajo. Estoy en contra de la riqueza mal habida, me molesta la corrupción, me indigna la corrupción”, expresó.

“Mi nuera no tiene nada que ver con el gobierno”

En el tema sobre los lujos de su hijo mayor, el presidente López Obrador respondió a la polémica suscitada tras la publicación de que José Ramón López Beltrán vive en una mansión valuada en un millón de dólares, en Houston, en Estados Unidos.

“En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado”, dijo AMLO sobre el escándalo de los lujos de su hijo José Ramón López Beltrán.

El Presidente dijo que en el caso del matrimonio de su hijo con Carolyn Adams, “está complicado meterse porque al parecer la señora tiene dinero y no tiene nada que ver con el gobierno”.

Ante “el escándalo” de su hijo mayor, López Obrador dice que tiene presente a Francisco I. Madero porque “la prensa lo acabó” y “hay que resistir”.

Arremete contra Loret y Aristegui

Además, acusó que la periodista Carmen Aristegui quiso comparar el caso de la casa de su hijo mayor en Houston, con la Casa Blanca de Peña Nieto.

“Carlos Loret de Mola es un golpeador, mercenario y sin principios”, dice López Obrador, luego de que publicó un reportaje sobre los lujos de su hijo en Houston

“No somos iguales”, dice AMLO luego de que el periodista Carlos Loret de Mola publicó un reportaje de los lujos del hijo mayor del Presidente, que chocan con los dichos de austeridad.