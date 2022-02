Diputado Gutiérrez Luna monta show en vagones del Metro y se hace el “héroe”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Trampa anunciada: Hacienda niega recursos a INE para consulta

Las cosas que son capaces de hacer los cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador con tal de quedar bien con él. Tal es el caso ni más ni menos que del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien es también un enviado del inquilino de Palacio Nacional para, al precio que sea, extinguir al Instituto Nacional Electoral (INE) y por eso es capaz el legislador morenista de montar shows y hacerlos públicos, como por ejemplo cuando se fue al Metro a preguntar a los pasajeros, haciendo algo así como una “consulta”, estilo errada y llamada Cuarta Transformación, para saber qué opinan sobre los sueldos de los consejeros del Instituto y que tengan seguro de gastos médicos mayores .

No cabe duda que este “ejercicio”, tan, pero tan “democrático”, que practica el morenista, carece de sustento alguno y acabó en una especie de mitin en el que los entrevistados gritaron haciendo una voz con el diputado morenista: “Lorenzo. ¡Renuncia ya! ¡Fuera!”

No sobra decir que el sondeo del presidente de la Jucopo en la Cámara baja, revela la profunda ignorancia del legislador -con todo respeto, como dice su jefe-, que además preguntó a la gente qué opinaba sobre la participación que tuvo el consejero-presidente del INE, Lorenzo Córdova en los trabajos de la Plenaria que realizaron la semana pasada las bancadas del PAN y del PRD en el Palacio Legislativo de San Lázaro porque fue a “hablar mal de gobierno”. Qué, ¿solo los legisladores de Morena tienen derecho de llevar a quien quieran a su plenaria?

Muchos de los pasajeros que día a día llenan a su máxima capacidad el Sistema de Transporte Colectivo en la Ciudad de México, ni enterados estaban de esto, porque están más ocupados en sobrevivir, dada la crisis que los mexicanos le debemos a esta errada y llamada Cuarta Transformación, sin embargo, el diputado Gutiérrez Luna supo inducir y manipular a quienes respondieron en contra del INE, porque puso un absurdo ejemplo futbolero entre aficionados del América y las Chivas del Guadalajara. Esto demuestra que también de esta parte hay una gran ignorancia.

Desde luego, Gutiérrez Luna se hizo el “héroe” en su vulgar y aberrante ejercicio al informar a quienes cuestionó que él es una especie de “Robin Hood”, que presentará en San Lázaro, una iniciativa para impedir que funcionarios ganen más que el Presidente.

Bueno, más allá de lo buen samaritano que pueda ser o no Gutiérrez Luna, lo cierto es que el ejercicio de Revocación de Mandato se llevará a cabo el 10 de abril próximo y este ejercicio va, con todas las certezas que se debe tener en cualquier proceso, lo único que está en duda es la cantidad de mesas de votación que se colocarán por todo el país.

Esto lo dijo el doctor Córdova Vianello porque la secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de forma tan flamante encabeza Rogelio Ramírez de la O. Poco antes de las 7 de la noche, Hacienda respondió que no tienen margen para dar recursos. Cabe recordar la solicitud la entregó el INE en tiempo y forma por lo que la SHCP debió contestar a la brevedad, pero conforme a las instrucciones del inquilino de Palacio Nacional, la respuesta se entregó “con los dedos en la puerta”, con toda la mala intención, pero que alguien le diga al tabasqueño que si bien la revocación la organiza el INE, es una responsabilidad del gobierno mexicano y ante esta negativa y cerrazón, el INE dispondrá de sus propios recursos para este ejercicio en el que López Obrador tira impunemente el dinero y se prevé que sólo se habiliten un tercio de las mesas receptoras.

“Es una trampa anunciada”, dijo el consejero Ciro Murayama acertadamente y es clara agresión hacia un órgano autónomo, lo que sienta un pésimo precedente.

Cuánta expectativa despertó la llegada de Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda para que al final, ha demostrado con creces que sólo actúa cuándo y cómo el Presidente se lo indica.

Municiones

*** Qué pena, Jonathan Heath, es considerado en el mundo financiero como uno de los mejores subgobernadores que tiene el Banco de México, sin embargo, parece que ya dio el “bandazo” y decidió apoyar con todo y sin medida a la errada y llamada Cuarta Transformación. Porque sin duda resulta muy extraño que haya publicado por las “ex benditas redes” que “la idea de que la economía está en recesión porque hubo dos trimestres consecutivos de caída no determina este hecho, falta que se cumplan otros requisitos. Tal parece que los cercanos a López Obrador ya no saben como tapar el optimista pronóstico que hiciera el tabasqueño, respecto a que México crecería al 6 por ciento. Que alguien le avise que no vamos a crecer, gracias a sus erradas políticas económicas, en nombre del “austericidio”.

*** Conflicto de intereses que amerita una investigación, eso es lo que hay en torno al escándalo desatado por la forma de vida de José Ramón López Beltrán que -como se asentó en este espacio en anterior entrega- amenaza la salud del Presidente y si no, al tiempo. En mucho no ayudó su aparición en el gustadísimo “stand-up” mañanero ni las absurdas explicaciones que ofreció, simplonas y llenas de coraje, que aún no se le baja. El hecho es que el de Tepetitán mide con doble rasero porque por un lado, sin medida alguna se condena sin juicio previo a todos los adversarios del Presidente, pero cuando la opinión pública va sobre sus aliados y familiares, López Obrador ni siquiera reconoce la posibilidad de que se pueda investigar, lo que es evidente que tendría que hacer la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del “fiscal carnal” Alejandro Gertz Manero.

*** No se puede soslayar, siguiendo con el tema, que los viscerales señalamientos del presidente López Obrador en contra de quienes considera sus adversarios, han costado vidas, ahí está el caso del tercer periodista asesinado en este primer mes del año, Roberto Toledo, que fue ultimado a tiros en plena luz del día. El director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares, explicó que este violento hecho se pudo haber dado por exhibir corrupción de gobiernos y políticos y agregó que aunque ya busca el apoyo del gobierno federal, voltea a ver hacia la presidencia municipal de Zitácuaro así como a la Fiscalía de Justicia de Michoacán, “no puedo hablar mucho, no puedo decir mucho”, señaló Linares. Ahora sí que como dijo el activista Brian LeBarón, palabras más, palabras menos, si todo fuera darle abrazos a los delincuentes y acusarlos con sus mamás para que dejen de delinquir, lo primero que haría el señor LeBarón, sería acusar a López Obrador con su mamá por el mal gobierno que tiene a México en la crisis. Muchos de seguro harían lo mismo.

morcora@gmail.com