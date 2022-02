Si constructoras no cumplen con Tren Maya, se quedarán sin contrato

Anuncia el presidente López Obrador

Afirma que hay otras en espera que sí pueden cumplir con los trabajos a tiempo

Con los trabajos del Tren Maya a marchas forzadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con retirarles el contrato a aquellas empresas que no cumplan con lo acordado en cuanto al tiempo de construcción del Tren Maya y aseguró que hay otras en espera, que pueden sumarse de inmediato a las obras.

“Cuando no hay moche se puede exigir a las empresas”, señaló el mandatario federal, al revelar que fue necesario advertir a una de las constructoras del Tren Maya que si no cumplía los acuerdos se le retiraría el contrato, pues el plan es inaugurar el proyecto y ponerlo en marcha a finales del próximo año.

Aseguró que “de todas maneras hay cinco empresas y había una que se estaba quedando y dijimos ‘vamos, adelante, si no se les quita el contrato’. Y como no hay moche, entonces no hay ningún compromiso, vámonos, no estás avanzando, otra empresa. Porque cuando hay moche, no se puede (dicen) ‘cómo me vas a quitar el contrato si ya te di para tu campaña, entonces, es algo totalmente nuevo y sí vamos a inaugurar el tren, aun con todos los obstáculos”, dijo. Si bien, no reveló el nombre de la empresa que no estaba cumpliendo los plazos, señaló que no se ha tenido problemas con el resto de la compañías constructoras y que si alguna falla, hay otras que pueden entrar a hacer el trabajo en los tiempos pactados.

Insistió en que de acuerdo con el plan gubernamental, el Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023. Hay que recordar que adicionalmente será construido un puente para resolver el problema vial en la zona más concurrida de Cancún, así como varias obras secundarias a los proyectos principales.

Resguardan más de 3 mil vestigios en la ruta del Tren

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que avanza en el salvamento de vestigios arqueológicos en el proyecto del Tren Maya, con el hallazgo de tres mil 558 piezas en el Tramo 4, Izamal-Cancún, por medio de recorridos de superficie en campo y excavación.

A través de un comunicado, Fonatur añadió: “En ese mismo tramo, avanzan los trabajos en 35 pasos ganaderos, varios de los cuales realizan en atención a solicitudes de las comunidades, que cuentan con obra de drenaje transversal, para evitar inundaciones”.

A la par que en Valladolid arrancó la construcción de una base de mantenimiento que servirá para acopio de materiales y refacciones diversas para el Tren, así como para el mantenimiento del material rodante, cuando esté en operación.

En lo que se refiere al Tramo 3, Calkiní-Izamal, informaron que son realizadas adecuaciones del circuito eléctrico de media tensión a la altura del poblado de San Bernardo, Yucatán, para evitar interferencias con el tren y dar mayor proyección al transporte de carga.

En el Tramo 1, Palenque-Escárcega, continúa la conformación de terraplén a la altura del poblado División del Norte, en Escárcega, Campeche, utilizando maquinaria y materiales adecuados para garantizar la seguridad de las y los usuarios del Tren Maya. Al mismo tiempo que en el Tramo 2, Escárcega-Calkiní, avanza el suministro, tendido y compactado de material de terraplén de alta calidad en la zona de Champotón.

Por otro lado, avanzan los trabajos de estabilización de terreno natural, a fin de que tenga la forma y consistencia óptima para uso de materiales y conformación del terraplén. Y en otros frentes de trabajo se realiza la colocación de pasos de fauna y la preparación de la subrasante.