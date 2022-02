Los “golpistas”

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no dejará el terreno libre a los “golpistas” que desean frenar los cambios que viene impulsando su administración para seguir conservando sus privilegios, por lo cual consideró sano el debate iniciado, respecto a la acumulación de fortunas al amparo del poder y de la situación de miseria de la mayoría del pueblo de México.

Los poderosos grupos económicos nacionales asociados con los extranjeros financian medios y comunicadores para atacar al régimen como medida de presión para conservar sus concesiones, permisos y jugosas tajadas publicitarias a las que estaban acostumbradas en gobiernos anteriores, de ahí que la embestida en su contra tiene un interés que no es el del pueblo de México.

Esta revelación, ampliamente conocida desde hace décadas, se sale de contexto porque estábamos acostumbrados a aceptar esa realidad, la misma que nadie se atrevía a denunciar y menos pedir justicia y equidad para evitar que unos cuantos se apoderaron del erario y mantuvieran privilegios en todos los aspectos de la vida nacional.

El mismo Presidente se pregunta y pregunta a los poderosos comunicadores ¿y cómo es que hicieron tanto dinero?, lo cual da motivo a una amplia explicación para saber si es que medios y periodistas están al servicio de la sociedad o de unos cuantos grupos corporativos nacionales y extranjeros que quieren seguir conservando al país como territorio de conquista.

Turbulencias

Lamentable deceso de Mario Medina

Nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro compañero y amigo Mario Medina Torres, dinámico promotor cultural y filántropo que, desde la trinchera de los espacios radiofónicos con que contaba, promovía acciones altruistas en beneficio de los que menos tienen. En los últimos días luchó al lado de su familia contra la enfermedad que le aquejaba y finalmente perdió la batalla, tras una larga lucha en vida que muchos le reconocemos… Y mientras tanto, el subsecretario Hugo López-Gatell señala que la pandemia va a la baja y se reduce el número de hospitalizaciones, mientras en varios países europeos se han eliminado las medidas protocolarias como la sana distancia y el uso de cubrebocas, sin embargo, la realidad demuestra que el virus sigue presente… La lucha por el control de los espacios públicos en la Ciudad de México degeneró ya en una lucha política por el control de la administración pública. Se reavivó el diferendo entre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que enarbola la oposición. La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados local externó su apoyo a Cuevas al considerar que las acusaciones en contra de la alcaldesa tiene origen político y no de reordenamiento de la vía pública. Resulta increíble que una funcionaria haya amenazado y agredido a dos mandos policiacos que sólo reciben órdenes y no tienen ningún poder de decisión sobre asuntos de gobierno, pero esto sólo lo podrá determinar las autoridades judiciales encargadas de la aplicación de la justicia… Definida la lucha entre transformadores y conservadores, famosos periodistas que han acumulado grandes fortunas al amparo del poder, tendrán que rendir cuentas al fisco para transparentar el origen de sus ingresos. Esto desde luego nada tiene que ver con la libertad de expresión ni con el aumento de las ejecuciones de periodistas, sino es simple y sencillamente un tráfico de influencia desde los medios de comunicación, instrumento de enriquecimiento de grandes empresarios que han despojado de sus centros de trabajo a auténticos comunicadores. Ojalá y ahora sí impere la justicia en favor de los auténticos comunicadores, no empresarios.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista