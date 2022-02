Recomendable, separar de forma adecuada los residuos generados por COVID-19

El director de Protección al Ambiente de la UAEMéx, Raúl Vera Noguez, recomendó que en los hogares y lugares no hospitalarios se separen y desechen adecuadamente los residuos sanitarios para evitar poner en riesgo al personal de recolección de basura

Los desechos deben ir en bolsas transparentes de plástico e identificados

Toluca, Estado de México.— En bolsas de plástico transparente e identificados adecuada y visiblemente es como deben desecharse los residuos sanitarios COVID-19 que son generados en los hogares, en lugares u organizaciones no hospitalarias, indicó el director de Protección al Ambiente de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Raúl Vera Noguez.

El universitario explicó que fue en el año 2020 cuando el gobierno mexiquense emitió la Norma Técnica Estatal Ambiental Emergente NTEAE-002-SeMAGEM-RS-2020 que indica la manera en cómo deben manejarse y confinarse los desechos sanitarios utilizados para la prevención de la pandemia por la COVID-19.

Vera Noguez refirió que en el caso de los hogares, lugares y organizaciones no hospitalarias el manejo de estos residuos se divide en dos: aquellos que se generan en espacios donde por lo menos hay una persona contagiada del virus SARS-CoV-2 y donde no hay personas contagiadas, pero se utilizan cubrebocas, guantes y caretas para prevenir la propagación de la enfermedad.

Con respecto al primer escenario el universitario detalló que la principal recomendación es cortar con tijeras las caretas, cubrebocas y guantes utilizados para evitar su reuso, rociarlos con una solución clorada y colocarlos en una bolsa de plástico transparente, sellar la bolsa, volver a rociarla con la solución clorada y colocarla en una segunda bolsa de plástico transparente, la cual debe ir identificada con la leyenda: “Residuos COVID-19”.

La bolsa con los residuos se debe mantener almacenada en el lugar por cinco días, al quinto día se vuelve a abrir para rociar nuevamente con la solución clorada, se cierra y, en ese momento ya se puede entregar de manera segura al personal de recolección de residuos del municipio.

En el segundo caso, que implica que en el hogar, lugar u organización no hospitalaria no haya personas contagiadas por el virus, el desecho de los residuos sigue el mismo procedimiento, pero solo se utiliza una bolsa de plástico transparente con la leyenda “Residuos Sanitarios No Reciclables”.

“De esta manera protegemos al personal que trabaja en el servicio de recolección,

ya que cuando ellos ven que son residuos sanitarios no reciclables y residuos COVID-19 ya no abren las bolsas. De otra manera, ellos van a abrir las bolsas para verificar el tipo de residuos y ponen en riesgo su salud”.

Asimismo, recordó evitar el uso de bolsas de plástico amarillas o rojas porque esos colores son utilizados para residuos peligrosos, por lo que podría confundir al personal de recolección sobre el tipo de residuos que están confinando.

Vera Noguez agregó que la solución clorada se puede realizar en casa y consiste en diluir cuatro cucharadas soperas de cloro en un litro de agua, que se puede vaciar en un atomizador para su uso.