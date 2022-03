Concluye sin acuerdos concretos, primer diálogo entre Ucrania y Rusia

A cinco días de los enfrentamientos con numerosas bajas

La delegaciones continuarán sus negociaciones en los próximos días

En medio de la intensificación de los combates en territorio ucraniano, las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron en Pripiat, en la frontera ucraniano-bielorrusa, en las que Kiev intentó lograr un alto el fuego por parte del gobierno ruso, tras cinco días de guerra.

El inicio de la reunión fue transmitido en directo por la agencia oficial bielorrusa Belta.

El ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makei, saludó a las delegaciones, a las que trasladó el deseo del presidente de su país, Alexandr Lukashenko, de que durante las negociaciones sea posible encontrar formas de resolver “los problemas”.

El tema clave de las conversaciones para la parte ucraniana es lograr un alto el fuego inmediato en la guerra que lanzó Rusia hace cinco días en Ucrania y la retirada de las tropas de Ucrania, en tanto que para Rusia es importante abordar la posibilidad de que el país vecino adopte un estatus neutral con respecto a la OTAN.

Previo al encuentro, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en un videomensaje -en el que se dirigió a los soldados rusos- instó a abandonar Ucrania y deponer las armas.

“Lo digo una vez más: 4 mil 500 ocupantes rusos han caído. Deseche su equipo. Salgan de aquí. No confíen en sus comandantes. No confíen en sus propagandistas. Sólo salven sus vidas”, afirmó Zelensky. Por su parte, Rusia ha afirmado que las negociaciones no implican que detenga la ofensiva.

La delegación ucraniana incluyó al ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, al líder de la fracción del partido oficial “El Siervo del Pueblo”, David Arakhamia, el asesor presidencial Mykhailo Podoliak, al jefe adjunto de la delegación ucraniana en el Grupo de Contacto Trilateral para la paz en el Donbás, Andriy Kostin, el diputado Rustem Umerov y el viceministro de Exteriores, Mykola Tochytsky.

Del lado ruso, acudieron al encuentro Vladimir Medinski, asistente del presidente de Rusia, el viceministro de Exteriores Andréi Rudenko, un viceministro de Defensa, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma (cámara baja) Leonid Slutski.

Los responsables ucranianos accedieron finalmente a viajar a Bielorrusia, aunque no a Minsk como había propuesto inicialmente Rusia, dado que considera que Lukashenko, no es neutral al haber acogido a más de 30 mil soldados rusos y equipamiento militar para unos ejercicios conjuntos que han servido a Moscú para cruzar la frontera sur de ese país para atacar a Ucrania.

Ucrania aceptó empezar negociaciones sin expectativas, aunque según dijo el gobierno, logró que éstas se celebren “sin condiciones”, después de que el Kremlin le exigiera deponer antes las armas, siempre según la versión de Kiev.

Habrá una segunda ronda de negociaciones

Luego de la primera ronda de negociaciones, las delegaciones rusa y ucraniana determinaron este lunes 28 de febrero una serie de temas prioritarios sobre los que esbozaron ciertas decisiones, dijo el asesor del jefe de la oficina del presidente Zelenski, Mijail Podoliak.

“Hoy las delegaciones de Ucrania y Rusia realizaron la primera ronda de negociaciones que tenían como principal objetivo debatir los temas de alto el fuego y cese de hostilidades en el territorio de Ucrania”, dijo ayer Podoliak ante la prensa.

Rusia y Ucrania han discutido la posibilidad de celebrar una segunda ronda de conversaciones en un futuro próximo, agregó el asesor.

Durante las negociaciones se lograron encontrar puntos en común, según los cuales es posible predecir posiciones compartidas, confirmó por su parte el jefe de la delegación rusa, el asesor del presidente Vladimir Medinski.

Rusia y Ucrania acordaron continuar sus negociaciones en los próximos días, apuntó Medinski. “La siguiente reunión se celebrará en los próximos días en la frontera bielorruso-polaca”, anunció Medinski ante la prensa.

La próxima ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania se llevará a cabo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, señaló.

Suman al menos 352 civiles muertos en Ucrania; más de 14 son niños

Mientras tanto, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, afirmó que, hasta el domingo, en la capital ucraniana murieron nueve civiles, cuatro personas no identificadas y 18 combatientes desde el inicio del ataque ruso hace cuatro días

Ucrania elevó el domingo a 352 el número de civiles que murieron durante la guerra originada por Rusia, que también ha causado mil 684 heridos, según el Ministerio del Interior del país. Entre los fallecidos hay 14 niños, dice un mensaje del Interior en Telegram. Mientras, entre los heridos el número de los menores asciende a 116.

Vitali Klitschkó, afirmó este domingo que en la capital ucraniana murieron nueve civiles, cuatro personas no identificadas y 18 combatientes desde el inicio del ataque ruso hace cuatro días.