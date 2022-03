Rogelio Suárez, actorazo que le saca brillo a “Torch Song”

Gracias al éxito de la puesta en escena,

la maravillosa obra extiende temporada

Se presenta todos los martes a las 20:45 horas en el Teatro Milán

Arturo Arellano

Gracias al recibimiento que ha tenido “Torch Song” desde su estreno, la puesta en escena esterilizada por Rogelio Suárez y Anahí Allué extiende su temporada en el Teatro Milán.

La compañía encabezada por su productor Gabriel Guevara y su director Alejandro Villalobos, narra la vida de Arnold Beckoff, una drag queen que vive en el Nueva York de finales de los 70 y que se encuentra en busca del amor y el respeto en un mundo que no parece estar hecho para él.

El talentosísimo actor Rogelio Suárez platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “La verdad no me gusta decir mucho sobre la historia de la obra, porque es una sorpresa en sí, lo importante es que la gente asista, se sorprenda, vaya descubriendo cosas. Todo gira en el tema de encontrar una pareja, una familia, pasan 10 años en la obra. Soy una drag queen en los 70s en Nueva York, época en que era muy difícil encontrar al amor para una persona así; imagínense, de por sí era difícil que tu familia te aceptara, más difícil era encontrar el respeto de la sociedad, se cuentan puntos de vista diferentes y se abre un diálogo muy interesante”, platicó.

Al haber protagonizado el musical “La Jaula de las Locas” que es del mismo autor que “Torch Song”, Rogelio reconoce que “las únicas similitudes que encuentro entre ambas historias, es que, aunque son situadas en los 70’s/80’s, hoy en día siguen vigentes. Es muy importante seguir contando estas historias no solo para la comunidad LGBT, sino a todos, porque los sentimientos son de todos, toda la gente quiere ser respetada, todas las personas queremos luchar por nuestros derechos, de modo que todos nos vamos a identificar” aseguró.

El reto que enfrentó para dar vida a este nuevo personaje, nos cuenta “es el mismo cada que me subo al escenario, porque me encanta entregarle todo a mis personajes, sea el personaje que sea, mi reto es que la gente salga teniendo una opinión, un punto de vista, porque no queremos aleccionarlos, solo que reflexionen; además estar creando cultura con esto es maravilloso, por eso es hermoso el teatro, no te sientes igual al salir de ver una obra, el objetivo es hacerlos sentir precisamente”.

Al ser su primera obra de texto, añade que “siempre había hecho musicales, de modo que esto es diferente para mí. ‘Arnold’ me está enseñando muchas cosas, no solo como actuar, sino como ser mejor persona, porque contar las cosas de un punto de vista diferente al tuyo es muy difícil, hay que aprender a ponernos en los zapatos del otro. Cada que entro en una obra, entiendo al personaje perfectamente bien, sin embargo, Arnold es muy diferente, vive cosas que nunca me han pasado y espero no me sucedan, pero como a todos les encontrarán similitudes, porque a final de cuentas todos buscamos aceptación, o una pareja o tener una familia propia, todos nos podremos identificar”.

Agradecido con Dios, celebra que “nos ha ido muy bien, esperamos nos siga yendo así para abrir más funciones. Hay varias personas que han venido a todas las funciones, eso es padrísimo, porque a pesar de ser la misma historia, pueden ver una obra diferente cada vez eso es lo maravilloso del teatro. La gente sale feliz, sale reflexiva, pensando en si hacen las coas bien y si pueden cambiar algo para mejorar”.

“Torch Song” se presenta todos los martes a las 20:45 horas en el Teatro Milán, ubicado en la calle de Lucerna #64, Colonia Juárez. Los precios de los boletos van de los 385 pesos a los 660 pesos. Venta de boletos en la taquilla del inmueble y Ticketmaster.