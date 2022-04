Regreso a elecciones de gobierno; trampas a la vista

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

AMLO busca control total del INE

Acabar con organismo estatales

El partido en el poder, para siempre

Regresión de la democracia de izquierda

Obsesión de Morena, no perder la Presidencia

Club Primera Plana, botín

Avon contra violencia hacia Mujeres

No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder

Benjamín Franklin (1706-1790), estadista y científico estadounidense

Es el estilo de los absolutistas: A espaldas del pueblo afilar dagas para sacrificarlo. Incluso para decirles que es para su bien.

Los adoradores del poder y el dinero dedican todo el tiempo de sus vidas para trascender en la historia. No importa que se conviertan en los verdugos de la democracia de un pueblo que ha luchado por décadas, siglos, por la libertad.

Los ciudadanos se convierten en siervos al servicio de gobiernos donde sus dirigentes amasan fortunas y tienen vidas de magnates, con recursos públicos.

La clase política se ha distinguido a través del tiempo y las culturas, en parásitos sociales que viven en la opulencia, mientras los pueblos sufren la ignominia.

Por ello, cuando dicen que tomarán medidas para beneficio de los desprotegidos y las minorías, levanto la ceja y veo con desconfianza todas, absolutamente todas las acciones de quienes han traicionado los valores y las esperanzas de todos.

LAS REFORMAS ELECTORALES ESTATISTAS

Cansado porque no es omnipotente y tiene equilibrios de poder, Andrés Manuel López Obrador quiere cumplir su sueño de acabar con las autoridades electorales, que le estorban para tomar el control total del país y de 130 millones de mexicanos. Tener en sus manos, vida, obra, educación, religión y hasta los milagros, de sus gobernados.

Los casos que pedirá al Congreso, donde sus genízaros legisladores de Morena, con los ojos cerrados lo aprobarían, cambios para convertir las elecciones en comicios de gobierno, en donde el decida quien será tu Presidente, tu gobernador, tu alcalde, tus ediles, tus diputados federales y locales, todos tus representantes y administradores públicos.

Yo, basado en la historia del país y lo que he vivido en México, así como en otros países, no confío en esos cambios donde utilizan el pretexto de que la mexicana es una democracia muy cara, por los gastos del INE, pero la respuesta es simple: es más caro no tener democracia.

Pero vamos a los hechos. Dice que el INE es muy oneroso. Pues bajemos los gastos al máximo. Quitemos las partidas presupuestales multimillonarias a los partidos políticos y a las estructuras partidistas. Esto, cierto, dejaría sin herramientas a los partidos “chirris” (minúsculos), para hacer política. Pues ni modo, que busquen dinero entre sus simpatizantes y coincidentes ideológicos.

Disminuir el número de legisladores fue el sueño del PRI durante los gobiernos de Salinas y Zedillo. El mismo sentimiento lo tuvieron los panistas y ahora lo acarician en Morena. Quitar a los obstáculos para enviar leyes a su antojo y dar la imagen de democracia con partidos en el poder que tienen todo el dinero del presupuesto para comprar voluntades. Cosa que vemos ahora con la entrega de dinero en efectivo a varios sectores.

El INE debe estar como dependencia del gobierno. He entrevistado a decenas de ex consejeros de los organismos electorales en las últimas 3 décadas y todos coinciden en que el actual INE, con todos sus defectos que pueden ser perfectibles, es mucho mejor a lo que teníamos antes. Autoridades electorales al servicio del gobierno. Y, de esto, conoce muy bien Manuel Bartlett, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, quien como autoridad máxima electoral tumbó el sistema computacional y dio la vuelta a los resultados preliminares, donde llevaba ventaja Cuauhtémoc Cárdenas, para darle paso a Carlos Salinas. Cosas que se olvidan y que son historia.

Elección de los consejeros, sería ideal, pero si quieres ser consejero y ser electo, necesitas la estructura de partidos políticos, para participar. El pueblo, otra vez marginado de las decisiones de sus gobernantes.

PODEROSOS CABALLEROS

Hoy serán las elecciones para renovar la directiva del Club Primera Plana. Es un club que tiene varias décadas de existencia y del que forman parte muchos profesionales de la pluma. Pero en esta ocasión hay un conflicto en el cual el actual presidente, José Luis Uribe, con 5 años en ese puesto, quiere perpetuarse en la posición, en donde la mayoría apoya a Alejandro Álvarez Manilla. No sé que tiene el poder, incluso el de una organización pequeña, que enamora a los hombres. Que la democracia y los estatutos hablen en el club de periodistas.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

AVON: Magdalena Ferreira Lamas, gerente general Avon para los Mercados del Norte de Latinoamérica, entregó donativos por más de 6 millones de pesos a favor de 10 proyectos que atienden a más de 46 mil mujeres. La entrega la realizó en Puebla, donde Avon impulsa el programa “Promesa Avon para Poner Fin a la Violencia Hacia las mujeres y Niñas”, que la marca de cosméticos puso en marcha desde el 2014.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos