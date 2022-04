Gran trío de seductores musicales

Con el espectáculo “Se me antoja tu vida

Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes hicieron vibrar el Teatro Metropólitan con su tertulia musical

Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes, tres de los exponentes bohemios más emblemáticos de la Latinoamérica actual unieron sus talentos para seducir, enamorar y llevar a su público más allá de las fronteras de la música con el espectáculo “Se me antoja tu vida”, en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México, con localidades agotadas.

Acompañados por extraordinarios músicos en vivo, los tres intérpretes crearon una tertulia musical en la que, no sólo interpretaron sus canciones más emblemáticas, sino llevaron de la mano al púbico por un viaje musical en el que recorrieron distintos estilos musicales.

El espectáculo, dirigido por Aurora Cano, contó con varios segmentos temáticos, siendo uno de los más emotivos el dedicado al inmortal Armando Manzanero, el compositor que, de alguna manera, hizo que los tres artistas se reunieran en “Se me antoja tu vida”, pues cada uno, en circunstancias individuales, trabajaron y compartieron escenarios y experiencias de vida con el compositor yucateco.

Haciendo arte y reafirmando sus maestrías musicales, Susana Zabaleta interpretó temas como “Never Enough” (del musical cinematográfico “The Greatest Showman”), y los clásicos de la balada española, “Como una ola” y “La gata bajo la lluvia”. Por su parte, Raúl Di Blasio, dejó que sus emociones corrieran a través de sus manos hasta el teclado con piezas supremas como Piano, de Bebu Silvetti, misma que mencionó, fue el tema que me abrió las puertas de México. Francisco Céspedes, por su parte, hizo de “You are so beautiful” una deliciosa interpretación de tintes jazzísticos, además de sus fabulosas interpretaciones de los éxitos “Señora” y” Esta vida loca”, ambas de su autoría.

Saliendo de su zona de confort artística, interpretaron también lo que llamaron su “momento culposo”, con temas como “Me vas a extrañar”, de la Banda MS, interpretada por Susana Zabaleta; “Nunca es suficiente”, de Los Ángeles Azules, interpretada por Raúl Di Blasio; y “Hawái”, de Maluma, interpretada por Francisco Céspedes haciendo “perreo” con La Zabaleta.

Ovacionados de pie por un público que abarrotó el emblemático Teatro Metropólitan, se despidieron con las interpretaciones de “Se me antoja tu vida” y “Después de ti ¿qué?”

“Se me antoja tu vida” es una producción de Raúl Di Blasio, PROartte, Permanencia Voluntaria y Consecuencias.

