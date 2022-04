Doña Pepona es un homenaje a las madres y abuelas mexicanas

Desde Sinaloa para México y el mundo

Se presentará este 7 de abril en el Foro Total Play

El acceso al show es gratuito, previa reservación en el Foro Total Play

Arturo Arellano

Daniel Herrera es originario de Mazatlán, Sinaloa y desde muy temprana edad demostró su pasión por la música, la actuación y la conducción, de modo que a lo largo de su vida se preparó en estas disciplinas para poder desarrollar ahora un espectáculo cómico, inspirado según sus palabras, en las mujeres mexicanas, pero particularmente en su abuela, a quien retrata con su personaje de “Doña Pepona”.

Este personaje lo describe como una mujer espontánea, carismática y sin filtros, que es capaz de hacer reír a cualquiera, pero también ponerlos a pensar, pues su espectáculo se nutre de consejos y experiencias que comparte, como dirían “para experimentar en cabeza ajena”.

Doña Pepona nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, “me siento contenta, feliz y emocionada de que después de casi un año y meses de que tenemos preparando el show, por fin lo vamos a poder mostrar este 7 de abril en Polanco. Es un show cómico, musical; como soy una vedette, entonces les voy a cantar, bailar, contaré de mis amores ex políticos y de mi exmarido. Obviamente voy a darles consejos a las mujeres para que no se me apendejen, que no me las traten mal y que sepan cómo defenderse”.

El evento dura aproximadamente hora y media, tiempo perfecto, según Doña Pepona para abordar muchísimos temas “es un show escrito por ‘El huevo’ que es un gran escritor de comedia que ha trabajado para Jaitovich, Eugenio Derbez y en varios programas de Central Comedy. Lo hicimos juntos, me senté con él, le hablé de mi vida y salió este espectáculo en el que vamos a tener bailarines, y estrenaremos vestuarios”.

Recuerda que este personaje lo ha mostrado desde hace un año en TikTok, “pero con público en vivo, los vestuarios nos los hizo Samuel Girón, quien hace la ropa de María José, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, por supuesto lo necesitaba para vestir mi cuerpo escultural” (risas).

Describe que el show no es solo standup “es cabaretero, respeto lo que hacen otros compañeros en el escenario, pero lo mío es standup con cabaret, es ir con la gente preguntarles cosas, es incluir al público, no solo hablar y hablar”.

Reconoce que en la actualidad es sumamente importante hacer reír a la gente “para que se olviden de los problemas, porque hemos pasado por una etapa difícil todos, es a nivel mundial con la pandemia y el tema de la guerra también. Entonces hay que distraer a la gente, hoy es crucial el humor para que la gente se olvide”.

A nivel profesional y personal, dice que “he trabajado más de 20 años en el medio como actriz, comediante, locutora de radio y tener un show y presentarlo al público me da orgullo, es la consumación de muchos años de trabajo, no es sencillo hacer reír a la gente. En el humor se maneja muchas veces el doble sentido, hay bromas muy crudas e incluso hay quienes ofenden, pero Doña Pepona da ejemplos para que te identifiques y te rías de ti mismo, que te reflejes, pero sin atacar, sin ofender a nadie”.

Finalmente, dijo que su meta siguiente después del show será “tener un programa de televisión, ya lo he hecho en Bandamax, pero hay varias propuestas, esperemos y se logren, quiero un show completamente de Doña Pepona como el que tenía de Verónica Castro, esos que el puúblico actual no conoce”.

Daniel Herrera es el actor detrás de la hilarante Doña Pepona, personaje que se ha ido ganando el cariño del público gracias a sus participaciones en el canal de música Bandamax y en sus propias redes sociales