Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo.

Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa.

Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue “transparente”.

Nada está más lejos de la verdad.

¿Transparencia? ¿Es en serio?

Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara.

Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16.

¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?

Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza.

Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí.

Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero.

Pero aun en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros, nuevamente a espaldas de mis padres.

¿Cómo puede llamar “transparente” a una relación que casi en su totalidad fue oculta?

Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen.

Quizá la imagen de este texto, que me escribió el 10 de marzo un amigo con quien compartí esa época, contextualice la edad que yo tenía:

“Todos estos años he conservado con asombro el recuerdo de algunas tardes en las que nos reuníamos contigo, en casa de Luis -en la calle de Mariscal-, a ver capítulos de Mundo de Juguete comiendo galletas. ¡Éramos unos niños, carajo!”

¿Qué conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto?

El término es conocido como GROOMING: “Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él.”

Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo.

Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, NO se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo.

Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, —las personas que no pueden ver lo que no ven, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario.

En cuarenta años de carrera artística solamente en dos ocasiones he hablado de forma pública sobrenmi vida privada y ambas, obedecen a la misma intención: generar conciencia sobre los riesgos quenvivimos los jóvenes.

Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos.

Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral.

Nos vemos en los tribunales

Sasha Sökol

A través de un comunicado, mismo que compartió en sus redes sociales, la cantante Sasha Sökol anunció que tomará acciones legales contra el productor Luis de Llano por abuso sexual cuando ella era menor de edad.

La artista explicó que cuenta con pruebas suficientes para acusarlo de “grooming” cuando ella tenía menos de los 18 años cumplidos.

Cabe señalar que esta acción es una serie de conductas emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él.

El productor Luis de Llano emitió un comunicado y mencionó que la acusación de abuso contra Sasha Sokol son “meras y falsas especulaciones”.

A 20 días de que Sasha Sokol señalara a Luis de Llano por abuso, el productor se pronunció al respecto y mencionó que no ha cometido ningún delito.

Así lo dio a conocer la noche del miércoles 30 de marzo a través de un comunicado publicado en redes sociales, el cual inicia pidiendo una disculpa a la exintegrante de Timbiriche: “Ofrezco una disculpa si ella sintió alguna ofensa”.

En dicho comunicado, el productor asegura que su relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente, además de que en todo momento se brindaron respeto, compañía, empatía, amor y comprensión.

La cantante Sasha Sokol aseguró que el Día Internacional de la Mujer es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, Sasha Sokol aseguró que muchas personas piensan que el Día Internacional de la Mujer es para felicitar, sin embargo, señaló es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático.

La cantante señaló que mientras no se atreva a hablar habrá muchas mujeres en su situación y seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.

La exintegrante de Timbiriche dijo que desde los 14 años creyó que fue responsable de lo que vivió con el productor, sin embargo, actualmente comprende que su única responsabilidad fue guardar silencio.

Denunció que Luis de Llano volvió a hacer declaraciones falsas sobre su relación, durante una entrevista que concedió recientemente.

