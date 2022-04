Anime Onegai se lanzó en toda Latinoamérica

Desde México a Japón, Perú, Colombia, Chile y Argentina

Contarán con estrenos cada semana y animes doblados orgánicamente del japonés al español

Isabel Violeta

Esta semana, después de bastante espera y de haber lanzado hace ya 18 meses la versión beta de la plataforma Anime Onegai , por fin dio su lanzamiento oficial, con aplicaciones para dispositivos con sistema Android, iOS y Android Tv.

Dicho lanzamiento fue hecho en un evento en el que directivos de la marca, así como actores de doblaje asistieron llenos de muchas emociones, viendo el resultado de tanto esfuerzo y trabajo, así lo expresaron al iniciar después de liberar el contenido, tras una emocionante cuenta regresiva.

La plataforma busca con el poder de la animación conectar al mundo, pues han trabajado mucho para traer contenidos con una traducción directa del japonés al español, conservando la idea original del texto, claro que lleva algunas adaptaciones, puesto que hay palabras en japonés mas largas y deben buscar que el movimiento de la boca dé casi los mismos golpes al decir algo en español, un arduo trabajo que va desde los traductores, pasando a manos de los adaptadores y finalmente a los directores de doblaje.

Algunos de los actores y directores que asistieron para presentar su trabajo y la plataforma fueron Ale Delint, Montserrat Aguilar, David Allende, Óscar Flores, Rodrigo López, entre otros.

Con episodios nuevos diarios y estrenos cada semana, la aplicación suena bastante prometedora y enfocada realmente en su público y aunque solo se encuentra por el momento en Android tv Android y iOS, planean expandirse a aplicaciones compatibles para las consolas y más.

Al principio de la prueba Beta, el público era casi en su totalidad de menores, más alto que el de las mujeres, con el tiempo cambió y ahora es casi el mismo porcentaje, pero para tener un mayor control debes registrarte y ser mayor de edad, cuentan con algunos candados de seguridad para temas más explícitos.

La censura es algo que desde el principio pensaron en no tener tanto, ya que piensan complacer a su público y es que entre los géneros más buscados en Latinoamérica es lo más subido de tono, pero que va de la mano de los doblajes.

Algunos de los animes que anunciaron y presentaron cada uno, respectivamente, con su pequeño trailer que pudimos disfrutar son Break Blade, Full Moon la cual contará con todas las canciones dobladas al español Uta no Prince-sama: Maji Love 1000%, The “Hentai” Prince and the Stony Cat, Fate/kaleid liner Prisma Illya, Horimiya, Hyakka Ryouran: Samurai Bride, The Qwaser Of Stigmata, Katekyo Hitman Reborn!, Santa Company, Five Numbers, entre otros.

Y por último, contando con precios bastante accesibles para las suscripciones nos dieron detalles de los paquetes desde el plan ZERO, que es gratis con acceso a todo el contenido subtitulado, el plan MIGOTO de $35.10 al mes con acceso a todo el contenido subtitulado y doblado en HD, y el Canal Onegai, plan YOROSHIKU $46.49 al mes con acceso a todo el contenido subtitulado y doblado en HD, y descargas para dispositivos móviles, el ultimo plan GO GO NYAMI $55.73 al mes con acceso a todo el contenido subtitulado y doblado, en HD, descargas para dispositivos móviles y el Canal Onegai. Cabe mencionar que en cada paquete si realizas tu pago por año te regalan 2 meses y que cada nuevo suscriptor como cada uno de los ya registrados tendrán 14 días gratis para disfrutar del contenido.

¡Por nuestra América somos Anime Onegai!, dijeron con orgullo y nos invitaron a seguirlos es sus redes sociales.