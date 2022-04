Sálvame del tren

Desde el portal

Ángel Soriano

Todo parece indicar que habrá diálogo entre los ambientalistas opositores a la obra del Tren Maya y el presidente Andrés Manuel López Obrador para aclarar dudas respecto al proyecto, bajo la premisa de que hay coincidencia en la necesidad de impulsar el desarrollo de la región y la conservación de la naturaleza.

De esa manera podría resolverse el problema del Tren Maya, lo mismo que otros asuntos que han encontrado trabas en cierta oposición que ni es financiada por los Estados Unidos ni son adversarios, simple y sencillamente no tienen la información suficiente de los propósitos de la actual administración.

Porque la imposición de proyectos genera controversias, oposición y obstáculos para la realización de obras de gran envergadura en donde necesariamente hay múltiples intereses de los afectados o beneficiados con las mismas y, desde luego, todos desean sacar raja de las mismas. Por ello la aceptación de los ambientalistas y famosos opositores al Tren Maya recibieron con simpatía la disposición del presidente López Obrador de reunirse en la zona afectada para supervisar la obra y ver que, efectivamente, ésta no afecta los recursos naturales de tan importante región.

Turbulencias

Avala la corte constitucionalidad

La SCJN avala la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica y las facultades que se otorgan a la CFE para recobrar la soberanía nacional, lo cual, hasta ahora, no ha sido entendido plenamente por amplios sectores de la población que aplauden el rechazo que sufrió en la Cámara de Diputados, pues de otra manera no puede entenderse cómo presuntos legisladores que dicen representar al pueblo de México se ponen del lado de los explotadores de siempre, las poderosas empresas transnacionales que cabildearon reacio para dar marcha atrás a la reforma constitucional para consolidar la rectoría estatal en la materia. Lo mismo ocurre con el litio, cuya primera concesión se entregó de manera extraña a una empresa china y por un organismo (Cofece) no facultado para ello. Esto necesariamente tendrá que ser aclarado, pues la concesión se entregó aparentemente dentro de la normatividad que establece la Ley Minera, sin considerar el alto valor estratégico del “oro blanco”. De ahí la importancia de realizar reformas constitucionales que consoliden la soberanía nacional en rubros estratégicos que ahora son aprovechados por funcionarios y empresarios coaligados en favor de intereses particulares… Exhiben en redes sociales documentos que aseguran que el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, autodenominado el “Triple A”, es originario de Tezonapa, Veracruz, y que está ligado a grupos delincuenciales que azotan la región limítrofe con Veracruz y que el gobernador morenista Cuitláhuac García combate con denuedo. Incluso hay en prisión un diputado local priista capturado por los mismos delitos y que desde un reclusorio de Michoacán promueve a su correligionario. Ya los oaxaqueños están cansados de tener funcionarios ajenos a su terruño y que sin ningún rubor exhiben en las redes sociales sus “descubrimientos” turísticos para ellos y sus familiares a quienes invitan a pasear. Seguramente el “Triple A” aclarará los testimonios que circulan vía electrónica sobre su origen veracruzano y sus ligas con la delincuencia… Del otro lado de la moneda, el morenista Salomón Jara tampoco escapa de los señalamientos de sus adversarios, la ex contralora de Gabino Cué afirma contar con testimonios de la malversación de recursos públicos a su depredador paso por la secretaría de Agricultura estatal… En tanto, crece la demanda de espacios públicos por nativos y visitantes para el consumo del cannabis, otro frente que abrió el alcalde Francisco Martínez Neri en la ciudad de Oaxaca.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista