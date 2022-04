Feminicidios

Punto por punto

Augusto Corro

En diferentes partes del país los femicidios se multiplican y las autoridades poco o nada hacen para evitarlos.

Una vez registrado el hecho delictivo, los representantes de la ley se concretan a mal informar a los parientes de las víctimas.

El punto central de los gobiernos municipal, estatal y federal es justificar sus errores.

También es importante señalar que la sociedad mexicana no cuenta con medidas preventivas contra las desapariciones y los feminicidios.

Los presupuestos para la investigación de secuestros o asesinatos son raquíticos. No se le da importancia a los hechos delictivos.

Y si no se cuenta con recursos económicos suficientes para prevenir los asesinatos, los políticos se escudan en sus discursos que se lleva el viento.

Si los investigadores no tienen los recursos económicos necesarios para cumplir su tarea y tampoco la preparación suficiente para llevarla a cabo, los resultados son verdaderas catástrofes.

En diferentes sitios de México se exige justicia para castigar a los feminicidas, que sin mucho esfuerzo libran la acción de la justicia.

Los asesinatos de mujeres son más que preocupantes. Acentúan más la inseguridad que priva en nuestro país.

La espiral de violencia e inseguridad son temas que se tratan diariamente en los diferentes medios de comunicación.

Cada día nos enteramos de las acciones criminales que padecen las jóvenes, adolescentes y niñas.

Seguimos consternados por el asesinato de Debanhi Escobar, 18 años, universitaria, que desapareció desde el 9 de abril.

El cuerpo sin vida de la joven fue encontrado 13 días después en una cisterna ubicada al lado de un motel. El hallazgo provocó indignación.

Debanhi fue atacada y asesinada de un golpe en la cabeza, según información de la Fiscalía de Nuevo León.

En la madrugada de su desaparición, la universitaria estaba abandonada en una carretera cerca del mencionado hotel.

Cerca se encuentra una empresa de transportes de carga a la que supuestamente fue la joven a pedir ayuda.

La Fiscalía de Nuevo León y sus investigadores actuaron con lentitud e ineptitud. El cuerpo sin vida de la universitaria estaba en un espacio que fue rastreado varias veces.

Los protocolos de prevención contra los secuestros difícilmente funcionan. De ahí la importancia de buscar medidas más prácticas para enfrentar un delito que no parece tener fin.

Precisamente, Mario Escobar, el padre de Debanhi declaró lo siguiente:

“Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar la íbamos a encontrar; pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo, no me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)”.

Las autoridades tienen, pues, la obligación de prevenir las desapariciones y los feminicidios. Será difícil lograrlo si no se destinan más recursos y personal más capaz que atienda las alertas de desaparición sin perder tiempo.

Ante la amenaza de los feminicidios es urgente que las autoridades revisen sus estrategias para prevenirlos e investigarlos.

Especialistas declararon que los recursos destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a programas para atajar la violencia contra las mujeres sólo “son migajas que evidencian el interés de este gobierno para atender este flagelo multifacético.

Cabe señalar que el feminicidio, que en 2021 registró cifras mensuales históricas, se incrementó 4 por ciento en febrero pasado.

Ocuparon los primeros lugares en asesinatos de mujeres los siguientes estados: Aguascalientes, Campeche, Tabasco y Oaxaca.

Ayer a las 12 horas se efectuó una marcha feminista para exigir justicia por la muerte de Debanhi Escobar y visibilizar la desaparición y muerte de mujeres en México.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com