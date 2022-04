Carecemos de justicia

México pasa por momentos críticos en materia de impartición de justicia. Hemos caído en situaciones que pareciera que no conocemos lo que es la justicia. Quien debería impartirla y aplicarla de manera justa e implacable contra quienes violan la ley no lo hace, mientras los señores funcionarios que deben ser el ejemplo de la observación de nuestras leyes no lo hacen, cuando los legisladores, gobernadores. Presidentes municipales y el mismo Presidente de la República y su gabinete que han jurado, hacer valer y respetar nuestras leyes, no lo hacen, pues el mensaje al mundo es totalmente erróneo y contradictorio al buen vivir. México no es un país de leyes.

Tal pareciera que somos un país que no conoce lo que es la justicia y los hechos en estos tiempos así no lo marcan. Asesinatos, fusilamientos, desaparición de mujeres y niñas, que después encuentran sus cuerpos. Un país en donde asesinan cerca de cien personas diariamente. Un México que acumula miles de homicidios por años, uno de los países en donde más crímenes dolosos se cometen, sin estar en guerra, cuando menos oficialmente. Sí a ese panorama le agregamos que los responsables de impartir la justicia están acusados de delitos, pues el panorama se complica aún más.

Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción una denuncia de hechos contra el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por los delitos de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, asociación deliciosa y los que resulten, exactamente los mismos que el Fiscal General de la República, presentó y acusó al funcionario de la presidencia de la república. Dos de tres de las figuras jurídicas más importantes en materia de justicia están acusados de asociación delictuosa y tráfico de influencia, etcétera, púes el mensaje a la ciudadanía es totalmente negativo y no se diga al mundo.

Quien quiere invertir en un país que no se respeta la ley. Nadie es la respuesta estimado lector. Estamos en un aprieto en materia de justicia y su impartición, estamos en crisis en materia de justicia y su aplicación.

El presidente AMLO ha dado su respaldado a ambos personajes. Fueron soporte legal durante los tres primeros años de su gobierno por lo que la imagen del mismo está en juego. La salida del Fiscal, entre el costo político para el Presidente y el cese del funcionario por los hechos y señalamientos en su contra, no hay un camino terso para que Alejandro Gertz deje la Fiscalía General. Gertz tiene dos caminos para allanar el camino a su jefe, ya sea que el Fiscal pretenda renunciar al cargo o que AMLO decida removerlo, y lo solicite al Senado de la República para abrir los candados constitucionales que deben ser abiertos por el Senado. Además, por ley debe justificarse su salida de la institución bajo el argumento de una falta administrativa grave o un delito que implique ser detenido, así lo explica Alejandra Hernández, analista jurídica de la organización México Evalúa. El tema no es menor.

La incidencia de homicidios dolosos en el país es el principal problema que ha enfrentado el gobierno; sin embargo, ya hay avances y -salvo marzo pasado- se han podido contener los aumentos anuales de hasta 20 por ciento del sexenio pasado, señaló el presidente AMLO en su mañanera, al exponer estadísticas y datos, señaló que pese a lo evidente, la percepción de mayor inseguridad se relaciona “con asuntos políticos” y la difusión de información por los opositores.

Los resultados en materia de procuración de justicia son pobrísimos y las preguntas afloran. ¿Acaso no es delincuencia organizada, y por tanto federal, colocar sobre la pared a 17 personas y dispararles en Michoacán? ¿No es “terrorismo”, como lo dice el artículo 139 del Código Penal Federal, que atentar contra la integridad física y “emocional” de unas personas para producir alarma, temor y terror en la población? ¿Dónde están las atracciones de la Fiscalía por los delitos contra los periodistas? ¿Dónde está el fiscal para aplicar la ley?

La derrota sigue doliendo, lo demuestra la campaña de linchamiento

Ante la derrota en San Lázaro que propinaron los diputados opositores del PAN, PRI, PRD y MC , la campaña emprendida por Morena y sus legisladores ya pasó de un insulto en el salón de sesiones a cuestiones delictivas como son la amenaza vía telefónica con tal cantidades de improperios como consignas propias de cualquier banda de delincuencia organizada.

Aunque el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista, Sergio Gutiérrez Luna, hizo un llamado a los legisladores de todos los grupos parlamentarios a serenarse y frenar la confrontación, luego que Mario Delgado y Morena emprendió una campaña casi de linchamiento en el que incurrieron los legisladores morenistas, desde el clásico “se busca” hasta la llamada intimidatoria amenazadora por lo menos con la frase “no podrán dormir” pasando por “traidores a la patria”, que emprendió la dirigencia nacional de Morena hacia los legisladores que votaron en contra de la iniciativa presidencial. Gutiérrez Luna pidió a todos parar con las amenazas e intimidaciones en contra de los legisladores de cualquier partido político por el sentido de su voto, ya que considera son reprobables dichas acciones, que precisamente en esto consiste el fuero legislativo que los mismos legisladores quieren violar. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

