Segob se salta orden judicial y ordena reiniciar con obras del Tren Maya

En el polémico Tramos 5, en Quintana Roo

Saltándose una orden judicial, la Secretaría de Gobernación, nueva responsable del proyecto, determinó reiniciar la construcción del tramo 5 sur del Tren Maya a pesar de que un tribunal de Mérida tiene suspendida la obra por la falta de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

De acuerdo con Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el reinicio de las obras se ampara bajo el decreto presidencial emitido a finales del año pasado, con el cual todas las obras prioritarias de infraestructura del gobierno federal son catalogadas de seguridad nacional.

Con ello, las dependencias deben agilizar los permisos para que dichas construcciones se ejecuten, sin necesidad de esperar los tiempos burocráticos.

“Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, donde la obra es prioritaria. En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y que los interesados, que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se reinicie”, dijo May.

Cuestionado sobre si las obras del Tren Maya violan las suspensiones dictadas por un juez federal, el funcionario lo rechazó y señaló que son la Segob y la Secretaría de Seguridad Pública las que se responsabilizan por la obra.

“No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”, comentó. May sostuvo que Fonatur, entidad encargada de la construcción del Tren Maya, ya entregó la MIA del proyecto y que solo es cuestión de días para que se levante la suspensión a la obra.

Greenpeace protesta contra reinicio de obras

Por su parte, Greenpeace México realizó una protesta pacífica para denunciar el reinicio ilegal de las obras del Tren Maya, a pesar de los amparos que están vigentes para frenar el Tramo 5 que abarca la Riviera Maya.

Viridiana Lázaro Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México, dijo a Efe que desde hace varios días recibieron numerosas denuncias ciudadanas por el reinicio de las obras en el tramo 5, que abarca de Cancún a Tulum, en Quintana Roo, donde están en proceso diversos recursos legales.

“Decidimos realizar esta manifestación pacífica, esta acción directa no violenta, para denunciar esta deforestación a pesar de tener estas suspensiones judiciales, lo cual lo hace ilegal.

Están violando nuevamente la ley, están violando nuevamente los acuerdos internacionales y no lo podemos permitir”, declaró.

Según explicó, las obras reiniciaron el pasado 13 de julio y el desmonte de la zona por donde pasará el trazo se realiza por partes, lo que podría estar relacionado con la expropiación y compra de predios.

También detalló que las obras continúan aunque “otros compañeros activistas tienen suspensiones judiciales” y aún faltan las audiencias constitucionales para que se resuelvan los juicios y ver si el gobierno puede seguir con la construcción.

“Es por eso que estamos denunciando que, a pesar de las suspensiones que dictaron los jueces, están continuando con las obras del Tren Maya”, puntualizó.

Los activistas de Greenpeace se adentraron en la selva hasta los terrenos donde se realiza el desmonte para la construcción del Tren Maya, en esta ocasión a la altura del hotel Catalonia, donde hace unos años se abrió un socavón a la orilla de la carretera y cuyas obras de reparación aún están en proceso.

Ahí instalaron un enorme salvavidas de casi 400 kilogramos de peso, al que le colocaron las letras S.O.S y la leyenda “Protejamos la selva maya”.

Se trata de la segunda protesta pacífica que realiza la organización ambientalista internacional, ya que el pasado 28 de marzo también pidieron parar el desmonte de la selva porque las obras no contaban con los estudios ambientales y la Manifestación de Impacto Ambiental.