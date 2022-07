Lista para ser “Tuya”: Alejandra Guzmán

Ofrecerá concierto el 30 de julio en la Arena CDMX

Contará con Fey, Erik Rubín y Aleks Syntek, como invitados especiales

No descarta regresar al teatro: “Mis conciertos son como una puesta en escena”

Arturo Arellano

Nuestra querida “Reina de Corazones” prepara un espectacular concierto para el próximo sábado de 30 de julio en el escenario de la majestuosa Arena Ciudad de México, donde llegará para ofrecer lo mejor de su repertorio en medio de luces, pantallas, coreografías y la inclusión de tres invitados de súper lujo.

“Llama “Estuve mucho tiempo produciendo detrás de las computadoras antes de irme a los escenarios de Estados Unidos, no he dejado de estar activa, pero luego de una pandemia he tenido tiempo de preparar todo para un nuevo concierto en esta gira ‘Tuya’ que llevaremos a la Arena Ciudad de México. Asimismo, sacaré un tema que se llamará igual que la gira”, dijo Alejandra Guzmán en entrevista con DIARIO IMAGEN.

La intérprete de “Llama por favor”, se dijo contenta de poder estar de nuevo en un escenario tan grande como el de la Arena Ciudad de México, pero también celebró que se presentará con esta gira en Huamantla, San Luis Potosí, Mérida, León, Orizaba, Pachuca, Villahermosa, Acapulco, Puebla, Nuevo Laredo, Nuevo León, Oaxaca, Morelos y Cancún. “Para la Arena Ciudad de México tendremos tres invitados muy importantes, con quienes nuca había estado. El escenario es nuevo, toda la multimedia, la tecnología”.

En ese último punto adelantó que “uno de ellos es Aleks Syntek, a quien admiro muchísimo, vamos a cantar su tema ‘Sexo, pudor y lágrimas’, por lo que hizo un arreglo especial. También viene Erik Rubín, que canta precioso, y Fey. Será una gran fiesta, espero que la gente a la que le gusta la música baile, cante y haga de todo en este concierto inigualable. Es padrísimo poder ser versátil y poder hacer arreglos de canciones que la gente conoce y qué mejor que con la compañía de un artista que les da un matiz muy bello, eso tengo que agradecerlo y presumirlo, solo ocurre una vez y ya. A veces tienes que esperar años, por ejemplo, para cantar el tema de Aleks Ssyntek esperé 20 años, vale la pena, me lo llevo en el corazón, porque es cuando las estrellas se alinean”.

En cuanto a la creación del setlist refiere que “siempre trato de meter nuevas canciones, de hecho, durante la pandemia tuve varios sencillos en el radio, ahora ya tengo ‘La chuleta’, con temas para bailar, otros para cantar, es algo muy bien pensado. El show consta de tres etapas, no quiero contar sorpresas, pero hay cuerdas, nuevos arreglos, nueva banda, nuevo escenario y temas para todos”.

“ESTOY CUMPLIENDO MI MISIÓN EN ESTA VIDA”, ASEGURA “LA REINA

DE CORAZONES”, AL SER SOBREVIVIENTE DE CÁNCER DE MAMA

Al haber librado serias batallas en cuestión de salud, como ser sobreviviente del cáncer de mama, Alejandra nos confía que su misión en esta vida la está cumpliendo “Siempre hay que luchar por lograr tus sueños, nunca se den por vencidos, no se rindan, sean honestos consigo mismos, ese es el mejor consejo que les puedo dar, después de tantas cosas. Hay que cuidarse”.

“ME ENCANTARÍA REGRESAR AL TEATRO,

PERO CON UNA OBRA QUE ME GUSTE MUCHO”

Al cuestionarle sobre un posible regreso a los escenarios teatrales, la hija menor de Silvia Pinal, con quien hizo el musical “Gypsy”, hace más de 20 años, no descarta volver a estar en una marquesina teatral. “Claro extraño el teatro, me encanta la actuación, de hecho, hice una serie hace dos años y tuvo éxito, pero hace años que no lo hacía. Estudié actuación con José Luis Ibáñez y me encanta el teatro, aunque es muy demandante, exige mucha disciplina, dedicarle muchísimo tiempo. Creo que para que haga otra obra de teatro, tendría que ser una historia que me vuelva loca”.

Le expusimos la idea de un musical, inspirado en ella y sus canciones a lo que la hija de Enrique Guzmán respondió “eso no es para nada una mala idea, sí me han dicho que si hacemos algo porque es buena idea y tenemos material ¿por qué no? Nunca sabes, siempre hay que dejar algo ahí por hacer. De hecho, siempre voy al teatro, en Londres vi ‘We Will Rock You’, está muy bien puesta, el escenario, las grúas, los actores, todo. Siempre veo shows para ver cómo está la onda teatral y creo que ya todo está inventado, pero se trata de cómo plasmas las cosas, en el momento que quieres. Por ejemplo, estoy trabajando con Héctor Martínez para los conciertos y a veces nos peleamos, pero llegamos siempre a un buen resultado escenográfico, ya lo verán, mis conciertos son como una puesta en escena”.

“LO IMPORTANTE ES SEGUIR CRECIENDO

ARTÍSTICAMENTE SIN IMPORTAR LA EDAD”

Al venir de un linaje artístico bastante importante, la Guzmán nos detalla que la herencia que ha recibido es “la capacidad de darlo todo, seguir estudiando, seguir siempre adelante. Parte de un artista es nunca detenerte, seguir creciendo y prendiendo sin importar la edad que tengas. De hecho, estoy aprendiendo a cantar, a no hacerme daño con la voz, porque siempre grite y me encanta, pero el rollo es hacerlo con la posibilidad de que puedas seguir haciéndolo por muchos años. En cuanto a lo físico, yo le hecho ganas, aunque tengo ciertas limitaciones o eso me dicen, pero a mí no me importa, no lo tengo presente cuando trabajo, lo doy todo, aunque después me duela todo, pero vale la pena”.

Y refiere que, se cuida por dar lo mejor al público “me preocupa cuando estoy ronca, pero hay a quienes no les importa, incluso, si se les sale un gallo o están súper desentonados y me sorprendo, digo ‘órale’. Aunque también, hay que tener valor para pararte frente al público sabiendo que tienes ciertas limitaciones, no sé qué sea más valiente (risas) y no digo de quién estoy hablando porque no voy a entrar en detalles (risas). Hay artistas que se ven muy bonitos nada más, pero dales el micrófono y nada más no. Yo prefiero estar bien preparada, estamos ensayando y todo va a salir bien, todo va a funcionar con una gran producción para que la gente se vaya feliz y vayan a rocanrolear, que se les olvide un poco la vida ordinaria que a veces aburre”.

Pese a ser una artista catalogada como representante de la escena del pop, Alejandra ha demostrado a lo largo de los años, que rockea mucho más que otros que se dicen rockeros, por lo que nos manifiesta que “el rock es abrir el alma, ser real, honesto y atreverte, ser eufórico y un poco… irreverente. Porque al final ¿a quién le importa? Hoy todo mundo critica, pero yo digo ‘a ver, ven y haz lo que yo hago’ y todos ponen ‘peros’, nadie se pone en tus zapatos, pero eso no debe detenerte a ser quién eres”.

HAY JÓVENES CON MUCHO TALENTO,

PERO YA NO HAY TANTAS OPORTUNIDADES

Finalmente, sobre los nuevos talentos en la música, asegura que hay muchos jóvenes que podrían lograr un camino artístico similar al suyo “claro que hay muchos jóvenes muy talentosos, con muchísima capacidad, lo que ya no hay es tantas oportunidades, pero los que quieren deben luchar y sacar las garras y demostrar. A mí, claro que me gustaría apoyar a nuevos artistas, porque es muy difícil que no entren en un contrato leonino, que cuando firmas, firmas tu vida entera, por supuesto que me encantaría ayudar, para que logren sus sueños”.

Mientras tanto, cerró nuestra conversación reiterando que “estoy realmente feliz de tener algo nuevo, invitados increíbles, poder seguir adelante y en algún momento produciré y ayudaré a la gente nueva para que siga habiendo rock & roll, que cada vez regresa más y es maravilloso, sean felices”, concluyó.