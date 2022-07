Óscar Jiménez fusiona el norteño con el pop

“¿Ahora cómo le hago?”, una canción con dedicatoria

Está de gira con “Así suena mi Tierra”, entre covers y temas inéditos

Arturo Arellano

Bajo la autoría del mismo artista junto a Ale Zéguer e Iván Rodríguez, “¿Ahora cómo le hago?” es una canción que fusiona el norteño con el pop, una canción de letra dramática y nostálgica que pega al corazón y que se pega la letra y la tonada, en voz del artista, puro México.

En palabras del propio Óscar Jiménez, en entrevista para DIARIO IMAGEN “¿Ahora cómo le hago? es una canción muy importante, me gusta mucho el sonido y la propuesta, la combinación de regional mexicano con pop. Haber podido integrar elementos como el acordeón, la tuba y la docerola y aún así seguir sonando muy pop. Este tema habla de regresar con esa persona amada con la que uno anhela y desea estar”.

Y se dice contento con la decisión de arriesgarse a proponer algo diferente, en este caso el regional con el pop “no descubro el hilo negro, pero tiene identidad, estoy contento porque acaba de salir no hace mucho el video y ya estamos llegando a 200 mil vistas, me da gusto que en YouTube todos los comentarios me pusieron de muy buen ánimo, me dicen que les gusta, que se identifican, que les encanta cantarla y que hasta la han dedicado”.

Hace casi tres años, es decir, uno antes de la pandemia, recuerda “me junté con Iván Rodríguez con la idea de hacer música, me gusta estar en el estudio, componer, nos encontramos y me preguntó para cuándo haríamos algo. Luego se sumó Ale Zéguer, hicimos un buen trío y sacamos ‘Dime que sí’, luego nos volvimos a juntar e hicimos ¿Cómo le hago?, que de hecho es la historia de uno de los tres compositores, que estaba terminando su relación, tenía ganas de escribirlo y no voy a decir quién (risas) porque su forma de decirlo fue a través de la música”.

Óscar Jiménez invita a quienes no han escuchado el tema a darle una oportunidad “Invitarlos si quieren escuchar una canción con profundidad que habla del perdón, este es el tema, si en tu casa estás un poco deprimido, porque terminaste tu relación o vives un duelo, es una muy buena rola que te ayuda a conectar”.

En materia del aprendizaje que le dejó el confinamiento comentó “esta canción cae como anillo al dedo, cuando escucho un comentario que me dicen, que se identificaron, sabemos que se cumplió el cometido, porque antes de la rima, antes de la idea se habló de lo que vivía mi compañero, un duelo, escribirlo, cantarlo con emoción y que la gente lo sienta es maravilloso”.

Por otro lado, adelantó que por el momento serán sencillos, pues no pretende hacer un disco completo “los artistas que empezamos de forma independiente, sacamos temas unitarios, estoy produciendo ‘La María’, que es una cumbia y así irán saliendo temas. Prácticamente lo que más me funciona es eso, sacar un bebé por un bebé para que se le dé el sentido y la importancia a cada canción”.

Finalmente, de “Así suena mi Tierra”, dijo que es un show que oscila entre covers y temas inéditos “Es un show como medley largo, siempre digo que es del tipo de lo que hace Matute, sentía que ahorita como está de moda eso. Es retomar esa melancolía, se adapta a las plataformas digitales donde escuchas lo que quieres, no solo un artista sino 50 canciones top del regional o del rock o del reggaetón, es la nueva forma de hacer shows. En mi caso es regional mexicana donde vas a escuchar las canciones que más te gustan de Alicia Villareal, Vicente Fernández, en mi estilo”.