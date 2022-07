Ni cartas marcadas ni dados cargados, afirma AMLO a Monreal y a Marcelo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Presente, Marcelo Ebrard sintió como esa mañana su jefe Andrés Manuel López Obrador le vaciaba la cubeta fría encima.

Ausente, incluso del discurso, el senador Ricardo Monreal igual, seguro, sintió correr el agua helada presidencial sobre su espalda.

“Cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa.

“¿Cómo no va a haber piso parejo, si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve que el Presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente, eso tiene un efecto de búmeran”, respondió.

Fue sin embargo una admonición a “valores entendidos”, ya que no mencionó a ningunos de los dos, pero todos supieron que el señalamiento era para Ebrard y Monreal porque ambos son quienes reclaman reglas claras y equidad en la sucesión presidencial adelantadísima.

Así, seguro con una sonrisa interior, les pidió y aseguró:

“Tengan confianza de que no hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Quienes apuestan a las trampas, les va mal. Ya lo del fraude, lo del querer manipular al pueblo, lo de la demagogia, eso no funciona”.

Dueño del juego al 2024, les dijo:

“Empezando porque ya no hay dedazo, fíjense el cambio tan importante, el Presidente no tiene un candidato o candidata predilecta o predilecto”.

Luego, a pesar de que él fue quien abrió el 5 de julio de 2021 el juego de la sucesión al mencionar a cinco de sus colaboradores como sus posibles sucesores, el tabasqueño les pidió a los aspirantes a sucederlo no ansíen por una señal de su parte, ya que el sucesor “no se decidirá por dedazo”.

Agregó:

“Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. No va a haber señal, la señal la va a dar la gente y es muy sencillo: en el caso de los candidatos a la Presidencia,encuesta, y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta”, insistió.

Yo, mal pensado que soy, veo a AMLO entrar a su lugar más íntimo a carcajearse de sus propias ocurrencias y de saber que ahí trae mareados a todos los del juego —Claudia, Marcelo, Ricardo y a Adán Augusto— y al público en general, a analistas y politólogos de cafetín, mientras faltan nada más ni nada menos que 2 largos años todavía para las elecciones de junio de 2024.

Hoy —fuera de López Obrador—, nadie tiene ni idea de lo que el tabasqueño nos tiene preparado.

Indicios y deducciones a partir de la propia historia del tabasqueño, advierten que López Obrador agudizará el contexto inequitativo del juego y que entre más inseguridad genere entre los jugadores estos y sus equipos tenderán a crear confrontación y quizá hasta violencia.

El escenario perfecto en el que AMLO se mueve con mayor gusto. Una pista en la que bien puede descalificar o cambiar a todos o puede incorporar a quien se le ocurra.

El que al parecer lo ha adivinado y por ello construye su propio camino, es Monreal quien ya cuenta con una amplía red de apoyos entre universitarios, empresarios, campesinos, mujeres, comunidad LGTB y otros muchos a quienes el zacatecano se ha acercado, luego de que AMLO los ha golpeado.

Al ser el único incluso ya con Plan de Gobierno para después del 2024, y al mantener una cercanía y alianzas estrechas con la oposición es quien podría bien ser cobijado por las siglas de otro partido para ir a la presidencial del 2024.

Es obvio que Monreal conoce perfectamente a AMLO y sabe que todo lo que dice es papel mojado respecto de equidad y piso parejo y de que no hay intenciones de designar candidato por dedazo.

Sólo un ciego no ve lo que el tabasqueño está construyendo.

Un escenario alarmante que cada vez se fortalece más entre muchos escépticos, es que AMLO va a buscar desconocer las elecciones de 2024 y a anular el proceso, colocar un Presidente interino para organizar elecciones presidenciales extraordinarias y alargar así un mandato bajo el modo del Maximato por dos o 3 años más.

De resultar cierta esta percepción a quienes afecta de entrada, es justo a sus alfiles electorales y eje de su juego, a Claudia, Marcelo, Ricardo y a Adán Augusto.

Seguro, Monreal no apoyaría nada de esto, como no apoya hoy ese juego suyo de las encuestas. Es obvio que el zacatecano desconfía de todo este escenario.

Se acabó la música

Ya sin el fondo musical de Chico Che, el gobierno de AMLO, indicó el canciller Marcelo Ebrard, se prepara ya para responder los reclamos en materia energética de Estados Unidos y Canadá dentro del T-MEC.

Eso es, agregó, para evitar llegar al panel donde todo sería “un juego suma cero”, de una tercería especializada donde se gana o se pierde todo.

“Ya estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía que tiene pues las potestades legales para, es la contraparte del USTR que es quien nos pide las consultas por parte de Estados Unidos, y así también con el Ministerio de Comercio de Canadá. Estamos trabajando en equipo para identificar claramente cuáles son los argumentos, contestarlos e iniciar este diálogo del que estoy hablando”, explicó.

En esta contención quien encabezará la negociación es justo Ebrard y no Tatiana Clouthier, titular de Economía.

