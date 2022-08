México es de los mexicanos, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga: López Obrador

El Presidente envía carta a Biden por diferencias en el T-MEC

Destaca “relación muy consolidada” con EU; lo único que buscamos es respeto a soberanía, dijo

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que le envió una carta al mandatario estadounidense, Joe Biden, ante “la diferencia” por el tema de energía en el T-MEC.

“Ahora que hay esta diferencia, por la interpretación sobre nuestra soberanía energética, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema, a manera muy respetuosa”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

“Tenemos que cuidar que sea buena la relación, pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia porque México es un país independiente, libre, soberano. Y podemos tener muchas oportunidades por la vecindad y por tratarse del país con más potencial económico y comercial del mundo y todo lo que se pueda obtener en beneficio de México.

“Sin embargo, nada de eso se equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo. México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen, eso no tiene precio, no hay arreglo que valga”, agregó.

López Obrador destacó una “relación muy consolidada” con Estados Unidos: “Lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esa integración no signifique sumisión y afortunadamente el presidente Biden así me le ha expresado más de una vez, que la relación se tiene que dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía”.

“Yo sostengo que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”, añadió.

No considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones el presidente Biden, de que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía, con un pie de igualdad, adelantó López Obrador sobre el contenido del texto.

“Los tiempos han cambiado, ahora la integración con Estados Unidos es mayor a partir de que se firmó el tratado. Se llevó a cabo esta integración cada vez más importante. Siempre hemos tenido relación, no sólo es el tratado. Va creciendo la integración y ahora hay una dependencia mutua. No sólo es qué haría Estados Unidos sin la fuerza de trabajo de los mexicanos, sino qué harían con su industria.

“Lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía, que esa integración no signifique sumisión y afortunadamente, el presidente Biden así me lo ha expresado más de una vez, que la relación se debe dar en un pie de igualdad y de respeto a nuestra soberanía”, comentó López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

La semana pasada, el tabasqueño afirmó que si tener acceso al mercado de Estados Unidos, el más grande del mundo a través del T-MEC, le implica a México perder soberanía, no lo va a aceptar.

El jefe del Ejecutivo federal ha sostenido que las consultas sobre la política energética sólo buscan sancionar a su administración de manera política aun por encima de lo económico.

Rechaza que México se integre a BRICS

Sobre el tema comercial, López Obrador rechazó que México se fuera a integrar al grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al resaltar las buenas relaciones con Estados Unidos y Canadá, que integran el mercado más importante del mundo.

“Yo no considero que esa sea una opción, desde luego cada país es libre, soberano, puede establecer relaciones económicas, financieras comerciales con otros países, con otras regiones, pero nosotros tenemos buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Por nuestra vecindad nos conviene mantener la cooperación con Estados Unidos y con Canadá, son muy buenos mercados, es el mercado más importante del mundo e históricamente hemos mantenido relaciones económicas, comerciales, culturales”, dijo.