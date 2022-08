Escuchar y decidir con la población cambiará el rostro de Naucalpan: alcaldesa Moya Marín

Llama a participar en plan de desarrollo urbano

Naucalpan, Estado de México.— La alcaldesa Angélica Moya Marín afirmó que los representantes vecinales tienen una gran ventaja: “saben, conocen y sienten a sus comunidades, saben cuáles son los problemas, tienen relativamente una buena idea de cómo solucionarlos y eso nos va a permitir hacer sinergia, unirnos y adecuarnos a la nueva realidad”.

Durante un curso de capacitación impartido a delegados e integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana (Copaci) de Naucalpan para que conozcan sus funciones, Moya Marín invitó a los representantes vecinales a promover la participación en la preconsulta ciudadana para la elaboración del nuevo Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), que se realiza de manera digital.

Expresó que escuchar, atender y decidir conforme a las prioridades de la población es lo más importante para el gobierno de Naucalpan y la vinculación social permitirá cambiar el rostro a nuestro municipio, pues los propios vecinos son los que conocen mejor la problemática a la que se enfrentan.

Por ello, “les pedimos que nos ayuden a promover que la gente participe en la preconsulta digital, que nos diga qué quieren, qué no quieren, qué les duele, qué les gusta, qué les molesta. Y cómo quieren a su comunidad, cómo quieren a Naucalpan y cómo quieren el desarrollo de este municipio”, expresó.

Moya Marín expuso que “en Naucalpan el tejido social está lastimado porque durante muchos gobiernos, no solamente uno, pero especialmente el anterior, se descuidó la parte social y a los vecinos, no los escucharon, no los voltearon a ver”.

Sergio Mancilla Zayas, director de Gobierno de Naucalpan, explicó que el curso a los Copacis y delegados tiene como objetivo generar un acercamiento con los representantes vecinales y abordar sus funciones, facultades y limitaciones, además de conocer la estructura de la administración pública municipal y sus órganos descentralizados, así como la integración del cabildo. Añadió que también difunden los valores del actual gobierno municipal, como la honestidad, la inclusión y la tolerancia, entre otros.

Antes de realizar la consulta ciudadana formal para elaborar el PMDU 2022, el gobierno de Naucalpan realiza un ejercicio ciudadano consistente en una preconsulta digital, en la que se podrá participar en el link https://planeando.naucalpan.gob.mx/.