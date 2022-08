Hasta el 6 de agosto se reportaron en promedio 5,942 contagios por día

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Esperanzas para las mujeres que desean un embarazo a edad avanzada

La Secretaría de Salud informa que, hasta ayer, se han aplicado 5 millones 223 mil 539 dosis contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech a niñas y niños de entre 5 y 11 años, que representa un avance de 34% en este rango de edad. Asimismo, la cobertura en mayores de 18 años es de 91% que equivale a 81 millones 188 mil 010 personas con al menos una dosis; mientras que en las de 12 a 17 años el avance es de 62%, a 8 millones 324 mil 471 adolescentes. Respecto a la vacuna de refuerzo, esta dependencia indica que 70% de las personas mayores de 18 años cuenta con la dosis, lo que equivale a 56 millones 800 mil 006 biológicos aplicados. En el sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto el registro para la vacunación universal contra Covid-19 de niñas y niños de 5 a 11 años; adolescentes a partir de los 12 años y personas que no han iniciado o completado el esquema o no cuentan con refuerzo. En caso de dudas, acudir a la página web vacunacovid. gob.mx y el correo electrónico buzon.covid@salud.gob.mx. El Informe Técnico Diario señala que la ocupación hospitalaria de camas generales es de 12%, mientras que la de camas con ventilador mecánico de 4%. En la semana epidemiológica número 31, que comprende del 31 de julio al 6 de agosto, se reportaron en promedio 5,942 contagios por día. Se recomienda atender las indicaciones de sus autoridades locales y estatales con relación a las medidas sanitarias, como es el uso correcto del cubrebocas y el lavado frecuente de manos o aplicación de alcohol-gel. En caso de síntomas de Covid-19, la persona debe aislarse por al menos siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad; en caso de complicaciones, acudir a la unidad médica más cercana. El Informe Técnico Diario es público en coronavirus. gob.mx. Para cualquier duda o consulta sobre vacunación, está el Centro de Atención Telefónica 5536840370, el asistente virtual automatizado o chatbot en el WhatsApp 5617130557, el correo electrónico buzon.covid@salud.gob.mx y el sitio web vacunacovid.gob.mx.

******

El doctor Carlos Maquita, médico especialista en biología de la reproducción humana, afirma que la causa principal de infertilidad es la edad y para poder ayudar a quienes desean concebir un bebé en edades cada vez más avanzadas se debe tomar en cuenta que con el paso de los años la cantidad de óvulos disminuye, su calidad merma y las alteraciones de los cromosomas que conforman los ovocitos se multiplican. “El envejecimiento ovárico —refirió el director de UR Crea Medicina Reproductiva— inicia a los 35 años y aumenta a los 40. Para estos casos existen técnicas que ofrecen esperanza a las mujeres que buscan un embarazo a una edad materna avanzada, con baja reserva ovárica e incluso en menopausia natural o prematura”. Por su parte, la doctora Lourdes Flores Islas, también especialista en biología de la reproducción humana, destacó que el proceso de rejuvenecimiento ovárico consiste en la infusión de plasma, obtenido de la extracción de sangre de la propia paciente, que es enriquecido con plaquetas y factores de crecimiento. “De esta manera podemos regenerar y restaurar la función ovárica, siempre y cuando exista en los ovarios un conjunto de folículos residuales y mejoramos así el número de folículos para optimizar los resultados del tratamiento de reproducción asistida”. Además de la edad, otro de los motivos por los que se puede preservar la fertilidad es enfrentar algún tratamiento oncológico, toda vez que pueden ocasionar infertilidad en un 80% de los pacientes debido al daño directo en ovarios y testículos, alertó la doctora Lourdes Flores. “Actualmente, el 25% de todos los cánceres afectan a mujeres jóvenes que aún no han tenido embarazos por lo que preservar su fertilidad –previo a iniciar el tratamiento contra el cáncer– es prioritario no sólo por la posibilidad de tener un hijo, sino también para evitar la terapia hormonal de reemplazo y no desarrollar una menopausia prematura”. En México, están disponibles opciones innovadoras para preservar la fertilidad de quienes se someterán a un tratamiento contra el cáncer, entre los cuales están criopreservar embriones, óvulos y tejido ovárico, entre otros. Finalmente, el doctor Carlos Maquita recomendó que, ante cualquier duda respecto de la fertilidad, se acuda con médicos y biólogos especialistas en reproducción humana que ofrecerán la mejor opción en cada caso.

elros05.2000@gmail.com