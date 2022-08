Impunidad, reina de México

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Corrupción es la princesa

Una sociedad angustiada

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reporta que en nuestro país no hay esmero en la sujeción de la ley y persiste un alto nivel de asesinatos de periodistas lo que nos conforma como una nación de alto peligro. La cuna del mal estado en materia de seguridad es la impunidad muy palpable en que se vive.

Hay un dato muy elocuente referente a la impunidad: El 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”, según un informe presentado por el centro de análisis México Evalúa.

El porcentaje de la evaluación es escalofriante, conduce a que prácticamente no se atacan los delitos en general y se transforma a una sociedad en la que se encuentra en la barbarie cuando triunfa el delito convertido en una amenaza constantes en todos sus niveles sociales.

Representa la huida de un gobierno que no protege a sus gobernados en general, ni a sus seguidores y menos a los discrepan de su política y critica el desorden en que se conduce al abismo de la incertidumbre como modo de vida.

El gobierno y la sociedad deberían abatir la impunidad, que, con la corrupción, la violencia y la desigualdad, son nebulosas que amenazan la democracia, incrementando la inseguridad, la calidad de vida y la cultura de la legalidad, generando desconfianza hacia las instituciones de procurar y administrar la justicia. Un planteamiento claro de los Derechos Humanos.

En cuanto a homicidios, en mayo pasado cerró como el mes más violento, se contabilizaron 2,472 homicidios dolosos, por día 79.7 muertes. De acuerdo con cifras del reporte diario del Gabinete de Seguridad federal.

Sin embargo, en junio, el Gobierno registró 2.662 homicidios, sólo 5.8% menos que los 2,826 de mayo, según el reporte de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. De los 32 estados del país, seis concentran la mitad de los homicidios. Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

Sobre la impunidad, el prestigioso organismo internacional Human Rights Watch, en su informe mundial 2022, sostuvo que las violaciones de derechos humanos, incluyendo todo tipo de delitos, han continuado durante el gobierno actual, y que, las reformas legales aprobadas han sido lentas e ineficaces por el abuso.

Un ejemplo: El discurso de AMLO en campaña fue la lucha anticorrupción, aderezado con el slogan de “Barreremos desde arriba hacia abajo”. En los casi cuatro años de gobierno no se ha aplicado.

Pero en la administración actual, en gobiernos locales de todos los niveles en todos los estados y partidos políticos del país, no hay ex gobernadores o gobernadores en funciones que no sean asociados a malos manejos de recursos públicos. No hay duda. La impunidad es la nueva reina de México.

rrrart2000@hotmail.com