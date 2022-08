Natalia Ontiveros llega con su nuevo éxito al Foro 360

Bajo la producción de Candela Music

En su nuevo sencillo cuenta con la colaboración de Dj’ Esli

Después de su éxito con “Buscando marido” y “Hoy se toma”, la carismática y talentosa cantante Natalia Ontiveros, sigue sorprendiendo a su público, ahora con el lanzamiento de “La patrona y cabrona”, tema con el que no solo se empodera ella, sino que busca empoderar a las mujeres que escuchen el tema.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, detalló que la canción ya está disponible en todas las plataformas digitales para que la gente pueda disfrutarla, pero refiere que “también estamos subiendo muchas cosas a redes, estrenos de nuevas canciones con Candela Music, por ello les invito a que me sigan y estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo que es para ustedes”.

Reconoce que, además de las letras atrevidas “el riesgo que estamos tomando todos como equipo y producción es sacar nuevos ritmos, fusionar con ritmos latinos y estar siempre a la vanguardia, hacer diferentes propuestas para toda la gente, de todas las edades, para las familias, desde los padres hasta los hijos, entonces hay que trabajar mucho”.

De “La Patrona y cabrona” describe que “es una producción basada en todo lo que hemos recibido del público mexicano, ‘Patrona’ porque ellos me han nombrado así, es como me han bautizado mis seguidores y ‘cabrona’ porque soy así conmigo misma, tomo riesgos, soy atrevida, me siento empoderada y ojalá que las mujeres se sientan igual cuando la escuchen. Es una gran emoción hacer este tipo de canciones para que la gente se identifique”.

Y nos adelanta que en breve lanzará otro sencillo bajo el nombre de “La gata” que es un tema “con ritmos de Argentina, mi país natal, pero también de Chile y México, que me han dado tanto, su gente que es maravillosa. Gracias a ellos puedo seguir creando, soñando, trabajando dentro de las posibilidades, ahora que estamos fuera del encierro, que ya estamos plasmando todo lo que pudimos crear en los últimos dos años”.

En materia de conciertos nos cuenta que “acabamos de tener un concierto en el Pride de Cuernavaca e iremos el 27 de agosto al Festival Ahora Urbano en el foro 360 de la Ciudad de México, vamos a disfrutar de estos conciertos, luego regreso a Cancún, Estados Unidos y con muchas ganas de reencontrarme con la gente. De México me llevo siempre mucha experiencia, el reconocimiento de la gente, el aprendizaje de la cultura, puedo descubrir y plasmar cosas en la música”.

Y para quienes no han estado en uno de sus conciertos destacó “Se pueden esperar mucha energía, mucha pasión, muchas letras, donde todos los géneros conviven, y letras con las que se pueden identificar tanto los hombres como las mujeres, quien sea. Podemos entender que todos somos merecedores de una corona que merecemos salir con energía. En mi caso al ser mamá, dar ese ejemplo, de que podemos seguir con todas nuestras facetas como mujeres”.

Finalmente, señaló que “para mí el portavoz de mi carrera es el esfuerzo, el sacrificio, el no rendirse, independientemente del género que seas, ama y respeta a todos por igual, y ese es el mensaje que quiero llevarle a la gente. Asimismo, estamos con las puertas abiertas para quien quiera colaborar, estamos para apoyarnos, trabajar, salir adelante y hacer amigos”.

Natalia se presentará el 27 de agosto en el Foro 360, mientras tanto te invita a escuchar su sencillo “La patrona y cabrona” y darle seguimiento en redes sociales, donde se encuentra como @soynataliaontiveros.