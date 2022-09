Mi principal preocupación es el alza a tortilla: López Obrador

Anuncia que reforzará su plan antiinflacionario

Mi mayor preocupación en este momento es el incremento al precio de la tortilla en el país, afirmó en su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante esta situación, anunció que reforzará el plan antiinflacionario.

“Si me preguntan cuál es ahora mi preocupación principal es el aumento en el precio de la tortilla, ayer tuve una reunión, vamos a reforzar el plan anti inflacionario, en eso andamos más que en otra cosa porque eso afecta a la gente y es lo que más me preocupa y ocupa.

“Siempre estoy pensando en la situación económica social de la gente, mucho más que otras cosas, desde luego muchísimo más que la politiquería. Porque si no entendemos al pueblo no cumplimos con nuestro deber, sobre eso hablamos la parte económica, financiera”, dijo. El Presidente indicó que se ha logrado disminuir los precios de alimentos básicos y destacó que hay muy pocos productores ó distribuidores, lo que ha facilitado el acercarse a ellos.

“Eso se trató ayer, estuvimos viendo cómo logramos una disminución en los precios sobre todo cuando no se justifica, cuando se piensa que se está abusando, sobre eso tratamos en los básicos y lo cierto es que son muy pocos los productores o los que distribuyen los alimentos básicos, no está muy diversificado, entonces podemos hablar con ellos.

En el caso del maíz en efecto son dos los que tienen el mercado. “Vamos a hablar con los dos dueños para mostrarles el comportamiento de los precios”, mencionó.

El mandatario afirmó que, si bien la economía nacional avanza, los efectos inflacionarios han golpeado de tal manera que el kilo de tortillas ha aumentado de precio.

López Obrador mostró una gráfica en la que señaló que el precio de la tortilla ha subido a la par de Maseca.

“El precio va creciendo a la par de Maseca no así con Minsa. El señor Juan González (de Maseca), yo creo que va a ayudar, porque se acordó ayer que se hable con él, que el a SHCP hable, escuchar cuál es la justificación, lo que no se puede es que, en una época de crisis, de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias, por lo general tiene que haber negocios con ganancias razonables”, dijo.

Alertas de viajes de EU “tienen una intención política”, acusa AMLO

En otro tema, el presidente López Obrador criticó las alertas que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajada en México, en la que pide a sus ciudadano no visitar estados de México por altos índices de violencia, pues aseguró que no son serias, son de mal gusto, “es de metiches” y afirmó que tienen una intensión política.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que él no pide que los mexicanos no visiten estados de la Unión Americana, pese a que también registra actos de violencia y de inseguridad.

“También como los anuncios que hacen en la Embajada de Estados Unidos, `no vayan este estado´, también con tintes políticos. Es como si yo digo `No vayan a Los Ángeles, no van a Nueva York´. ¿Supieron lo que pasó en Nueva York? A ver por qué no buscan el video, vamos a verlo, ni modo que vaya yo a decir `No vaya a Nueva York´ que es como una ciudad bellísima, los que tiene posibilidad de hacerlo. Además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes es como una especie de capital del mundo. Claro que tienen problemas, como lo que vamos a ver, pero ni modo que yo diga `no vayan Nueva York, porque miren lo que esta pasando´.

Invitó a Evo Morales y José Mujica a ceremonia del Grito

Sobre su evento del 15 de septiembre, el mandatario invitó a la ciudadanía a sumarse a la ceremonia del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, “donde vamos a hacer valer de nuevo nuestros principios de soberanía, nuestra independencia, que es un orgullo ser mexicanos y ser independientes”, dijo.

Para los festejos patrios, el jefe del Ejecutivo convocó a varias personalidades para ser invitados de honor y participar en las conmemoraciones oficiales, todos ellos luchadores sociales.

Se envió invitación a los ex presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica, quienes ya confirmaron su asistencia; a la familia los líderes sociales estadundienses Martín Luther King y César Chávez, y al sudafricano, Nelson Mandela; el escritor y lingüista Noam Chomsky; a la familia del fundador de WikiLeaks, Julian Assange; a Aleida Guevara, hija del Che; al Dalai Lama; al primer ministro de la India, Narendra Modi; y al sacerdote estadunidense jesuita Fr. James Martin.

El presidente recordó que además de la ceremonia oficial del Grito, en el balcón y al pie de la histórica campaña de Dolores, Los Tigres del Norte engalanarán los festejos y tocarán de tres a tres horas y media sus éxitos y canciones para deleite de los asistentes.

El mandatario federal abrió la mañanera de este miércoles con este exhorto, al igual que convocó a colaborar con el sorteo de la Lotería Nacional de ese día y comprar un cachito, con costo de 500 pesos, y todo lo recaudado se usará para financiar la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa.

Esta obra pública, dijo el jefe del Ejecutivo federal, evitará inundaciones, llevará agua a ciudades y comunidades de ese estado para uso doméstico, también para riego y se levantará una pequeña hidroeléctrica y generar energía en esa zona.