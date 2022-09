Marcelo Ebrard cuestiona las alertas de viaje que impone EU

Decisión unilateral afecta el turismo

No representan lo que realmente ocurre en México, señala el canciller

Las alertas de viaje de Estados Unidos no representan lo que realmente ocurre en México, además, frenan el flujo de turistas de este o de otros países en el mundo, señaló el canciller Marcelo Ebrard Casaubon.

Cuestionado sobre la reciente alerta de viaje para Zacatecas, luego de que hace una semana se registraran bloqueos y quema de vehículos en distintos municipios, el funcionario aclaró que convendría más a la seguridad el que se fortaleciera el trabajo conjunto entre ambas naciones, particularmente para frenar la entrada de armas ilegales a México.

“Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con las alertas, porque son unilaterales, las hace el Departamento de Estado. México también tiene su guía para visitantes, pero nunca hemos tomado medidas similares, que podríamos hacerlo, pero imagínate, nos vamos a ir a alerta contra alerta, entonces no tiene sentido. “¿Qué es lo que estoy viendo? Que el turismo, el flujo de personas, el número de vuelos, no coincide con las alertas, es decir, en pocas palabras, el flujo y la intermediación y el intercambio de los dos países es de tal tamaño, que es muy difícil que una alerta te pare de la noche a la mañana todo ese flujo”, subrayó.

Ebrard Casaubon adelantó que este asunto de las alertas de viaje podría plantearlo durante la próxima reunión con el secretario de Estado, Antony Blinken.

“Lo que más nos ayudaría de Estados Unidos no es eso, está en el Plan de Acción del Entendimiento Bicentenario, tenemos un plan de acción, somos corresponsables de los resultados de seguridad, ya no es de que el embajador de Estados Unidos nos diga qué hacer, para eso hay un plan ¿dado a conocer por quién? Blinken y yo.

“Obvio, será uno de los temas que yo le voy a comentar a Blinken, decirle: ‘oye, se han hecho todos estos avances y necesitamos seguir adelante’, yo creo que es una buena idea tener ese plan común”.

Ningún inconveniente por recorridos de embajador

Ante el cuestionamiento sobre si inquieta al gobierno mexicano el activismo del embajador norteamericano Ken Salazar, el canciller respondió: “No, no. Él puede ir a donde quiera, pues qué bueno. Creo que no había ido a Zacatecas antes, se ha de haber quedado muy impresionado de la belleza del estado ¿no? No, nosotros no tenemos inconveniente de que vaya a donde él quiera”.