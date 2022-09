Vamos por México, la coalición está más allá

Luego de que el PRI presentó la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, en donde plantea que las fuerzas armadas estén en tareas de policía hasta 2028. Esto resultó totalmente sorpresivo, dado que los partidos políticos integrantes de la coalición “Vamos por México” (PAN, PRD Y PRI) firmaron y han mantenido la veda constitucional para no dejar pasar cualquier modificación constitucional a la carta Magna. Se unieron Movimiento Ciudadano y el grupo plural en la Cámara de Senadores, también comparten esta posición.

Los líderes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRD, Jesús Zambrano, respectivamente amenazaron al PRI con terminar la alianza legislativa y exigieron a los priistas que se apeguen a la moratoria constitucional que firmaron y que sirve para no presentar, ni aprobar, ninguna reforma a la Carta Magna, pues de no hacerlo la coalición legislativa ya no tendría razón de ser. Opinaron que tener al Ejército en las calles por más años no resolverá la inseguridad, pero, advirtieron, lo que sí provocaría es la militarización del país.

Sin embargo el coordinador de la fracción priísta en Cámara de Diputados, Rubén Moreira, convocó a las dirigencias del PAN y del PRD a leer, debatir, sumarse y respaldar la Iniciativa presentada, porque busca, dijo, garantizar la seguridad del país, con la permanencia del Ejército y de la Marina en las calles hasta 2028. “Hacemos un llamado al PAN y al PRD a apoyar esta iniciativa. Los invitaría a que reflexionáramos y que no pusiéramos en riesgo la estabilidad del país. Que las diferencias que tenemos con Morena no nos lleven a lesionar a la sociedad. Debemos olvidamos de las polarizaciones y asumir una responsabilidad de Estado”, argumentó.

Los comentarios en pasillos de San Lázaro es que dicha iniciativa fue negociada a cambio de que Alejandro Moreno “brinque” el desafuero, que ya le tienen listo en la Sección Instructora de la cámara, que se según trascendidos fue operada por Ignacio Mier, coordinador de Morena en Diputados.

Este tipo de negociaciones no son ajenas a los tiempos en tiempos de aprobaciones, de cambios o nuevas leyes. Las negociaciones van desde los favores políticos o legislativos, hasta la compra de conciencias. Bueno, tenemos la investigación en curso, en donde se dice se compraron los votos para la reforma energética de Peña Nieto.

Aunque no se ha definido, la coalición legislativa y electoral Vamos por México se fractura, básicamente por la presentación de la iniciativa sobre la Guarida Nacional, lo que dividió al PRI y la respuesta de Alejandro Moreno. Es claro que “Alito” Moreno privilegió los asuntos personales que los institucionales. Por lo pronto Layda Sansores declaró que por el momento ya no es tema “Alito”, después de una paliza semana tras semana.

Ahora la pregunta es: ¿Qué pasará con las candidaturas de gobernador para el año que entra en Edomex y Coahuila? Si se rompe la coalición también en lo electoral, le abren la puerta a Morena, que no creo que sea lo mejor para la oposición, ni para el PRI. Si esto sucede es el principio de la desaparición del tricolor.

La salida sería estimado lector, es que la iniciativa sea votada por los priistas en contra de tal forma que en coalición PAN, PRD. PRI, MC voten en contra. En el Senado, 10 de 13 legisladores están en contra de la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, que propone tener al Ejército en funciones de policía hasta 2028. Por lo pronto, Marko Cortes, líder nacional del PAN, anuncio la suspensión de la alianza con el PRI.

Por otro lado, en todo este vericueto, las policías estatales y municipales, que son los cuerpos de seguridad encargados de atender los delitos comunes están olvidadas, nadie los voltea a ver, las abandonaron. Existen estados en donde los policías renunciaron, porque no tienen las herramientas para enfrentar a los delincuentes. Este tema nadie lo habla.

La Corte no definió

La Suprema Corte de Justicia de la Nación votará la propuesta del ministro Luis María Aguilar sobre la prisión preventiva oficiosa y será el día de hoy cuando se lleve a cabo la votación de los ministros.

Todo parece indicar que la propuesta para terminar con la cárcel en automático no logrará los 8 votos que se requieren para eliminar con esta figura jurídica que tanto polémica causó, por ser considerada totalmente anticonstitucional. Los ministros a favor sólo son 4 y siete en contra, pero que con toda razón critican la forma en que se aplica esta figura, lo cual abre una posibilidad de que se propongan algo al respecto. La Corte hoy vota y decide.

Primera ocasión que acepta equivocarse

AMLO avala el plan priísta de ampliar a 2028 la presencia militar en tareas de protección. Después de varios días de cuestionamientos sobre su iniciativa de trasladar la Guardia Nacional (GN) a la Sedena, el Presidente admitió un viraje en su visión del papel de los militares en la seguridad pública respecto a sus propuestas de campaña: “Sí, sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar la inseguridad? Imagínense qué íbamos a hacer con la Policía Federal, cómo estaba”. La respuesta es limpiarla, porque todos los elementos de la política Federal fueron asignados a la Guardia Nacional. ¿Entonces Felipe Calderón tenia razón? Pregunta que nadie va a contestar. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

