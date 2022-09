Alarmante, el gasto en pensiones para el próximo año: expertos

Destinarán 1.7 billones de pesos

Este monto es el más alto del que se tiene registro y se estima que en los siguientes años aumente

El paquete económico de 2023 es poco prudente debido a que eleva el gasto de manera alarmante en algunos rubros como es el caso de pensiones, sin que vaya acompañado de un emparejamiento de ingresos para fondearlas, en medio de un escenario para el próximo año de mucha complejidad y riesgos, consideran economistas de Citibanamex.

En su propuesta, la Secretaría de Hacienda informó que destinará 1.7 billones de pesos al pago de pensiones, incluidas las que da la Secretaría del Bienestar, lo cual representa un aumento del 14.3%, respecto a lo contemplado para el año en curso.

Este monto también incluye las pensiones contributivas, como las de Pemex y CFE, y los programas sociales y prioritarios que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En 2022, el pago a pensiones fue de 1.4 billones de pesos.

El monto que se destinará a pensiones es el más alto del que se tiene registro y se estima que en los siguientes años aumente.

Ante este panorama, Adrián de la Garza, economista en jefe, y Raúl Álvarez del Castillo, director de Estudios Económicos de Citibanamex, advirtieron que el riesgo mayor estriba en que no se cumplan las metas de ingresos fiscales o petroleros, por ende se tengan que usar recursos de activos financieros y recortar algo de gasto y quizás mover un poco la meta de déficit.

Proyectaron que la economía mexicana crecerá 1.2 por ciento en 2023 y este menor crecimiento puede mermar los ingresos fiscales.

De la Garza comentó que las calificadoras hablan mucho de las expectativas para el resto del sexenio pero no nos dicen mucho de qué esperar para para después de 2024 y ahí me parece que va a ser impostergable una reforma fiscal o bien tendría que haber recortes importantes a estos programas como la pensión de adultos mayores, justamente porque no son sostenibles y porque están creciendo a un ritmo vertiginoso que sí ponen en riesgo las finanzas públicas.

“Tampoco ha habido prudencia en términos de la calidad del gasto, el hecho de que se estén dedicando tantos recursos a los proyectos emblemáticos con una rentabilidad económica y social cuestionable, no me parece lo mejor”, abundó.

“Sí, en términos generales nos preocupa este exceso de optimismo en el marco macro sobre todo en un entorno en donde las condiciones para el próximo año parecen ser adversas, estamos esperando una desaceleración importante de la economía global que ya está en marcha, con una inflación persistentemente elevada, aún si podría estar un poco más baja que la esperada para este año”, refirió.

También se prevé para 2023 un entorno de tasas de interés más altas y de mucha incertidumbre por la guerra en Ucrania y de muchos conflictos geopolíticos.

“Nos parece poco cauteloso el paquete con riesgos en los ingresos notablemente a la baja, y que en este sentido hacen que el espacio fiscal disponible sea todavía más reducido del que se prevé en el presupuesto”, concluyeron.