Aranza “Cancionera” se presentará en El Cantoral

El próximo 30 de septiembre

Ofrecerá un repertorio nutrido entre el jazz los boleros y otros géneros

Arturo Arellano

Aranza, nace un 27 de septiembre en la hermosa ciudad de Chihuahua, su primer contacto musical fue a los 10 años en el escenario de un palenque de feria acompañada por su padre, donde descubrió su verdadera pasión al verse volcar al público en tórridos aplausos.

Varios años más tarde y ya consolidada como una de las voces más importantes del país, Aranza “Cancionera” se presentará con lo mejor de su repertorio en El Cantoral, escenario al que llegará con una lista de canciones que ha hecho éxito a lo largo de su trayectoria musical.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó que se encuentra preparando el estreno de su nuevo show, mismo que no había podido presentar debido a la contingencia sanitaria “me lo voy a dar como regalo de cumpleaños, porque cumplo años tres días antes del concierto. También será un regalo para mis seguidores, porque me querían ver sola en la Ciudad de México, donde me he presentado, pero en colaboraciones con otras grandes artistas”.

El show se llama Cancionera “porque me describe perfectamente, es mi verdadera personalidad y qué mejor que demostrarlo en un lugar como El Cantoral, que ya es un símbolo para los cantantes y compositores de nuestro país”.

Adelantó que el repertorio en su mayoría son canciones clásicas en diferentes géneros como el jazz, baladas, boleros y por supuesto por ser el mes de mi cumpleaños y tan festivo de los mexicanos habrá música ranchera, porque siempre la hay en mis shows. De hecho, quise ser una cantante vernácula, pero mi vida me llevó por otro lado. El show es muy variado, en el repertorio elegí grandes canciones que es lo más importante, el público las va a conocer, las va a cantar, van a bailar y gira en torno a la nostalgia que está muy fuerte hoy en día”.

Añade que “son versiones muy actuales, dinámicas, con visuales muy bonitos, una nueva imagen y cambios de vestuario. La gente está emocionada, me quería esperar al próximo año para retomar esta faceta de conciertos como solista, pero desde que empecé con mi programa de televisión, mis seguidores en redes sociales me decían que querían verme, porque es verdad que estoy en provincia, mucho, incluso me recorrí gran parte de Latinoamérica y Europa con el show con el maestro Manzanero, pero yo sola hace mucho que no sucedía, esta es la respuesta a la gente”.

MANZANERO LLORÓ CUANDO VIO PERDERSE EL ROMANTICISMO

En materia del romanticismo en la música, refiere que “evidentemente evoluciona, pero en algunos casos involuciona, pero es un ciclo, volvemos y volteamos hacia atrás, retomamos las grandes canciones, porque las necesitamos, no queremos perder esa forma de dedicar una canción. Yo platicaba con uno de mis invitados en el programa y decía que su hijo es muy fan del urbano y el reggaetón, pero descubrió la canción de somos novios; y el chavito de 21 o 22 años se volvió loco, se emocionó tanto que empezó a escuchar ese tipo de música. La música bella que te edifica internamente, jamás va a morir, solo hay que presentársela al público como una opción más”.

Y en ese sentido reconoce que “no la tenemos fácil, por ejemplo, antes de que el maestro Manzanero se fuera, hicimos un disco juntos, lo produjimos juntos y era un disco romántico completamente, pero con un sonido muy actual, ‘Solo Manzanero’, con puras canciones inéditas del maestro y una que otra conocida, pero fue muy triste que nos dieron con la puerta en la nariz en algunas disqueras”.

Es decir, que el romanticismo no les interesaba mucho a las discográficas, que argumentaban que era un género que la gente no estaba escuchando “El maestro lloró, estuvo muy afectado, pero al siguiente día dijo ‘no estoy de acuerdo con la gente y lo vamos a sacar de cualquier forma, con nuestros medios’, así lo hicimos, nos organizamos y logramos el millón de streamings muy rápido. El maestro tenía razón la gente aún ama este tipo de canciones”.

En ese punto, aclaró que “el disco lo bajamos por cuestiones contractuales, pero pronto se subirá a las plataformas de nueva cuenta. Para que nos los expongan de las mejores maneras, el disco ahí esta y lo vamos poner, porque la gente joven no es estúpida, ni el público en general lo es, si les muestras cosas bellas las adoptan”.

NOCHES EN VELA ES UN ÉXITO

Regresando al tema de los conciertos en vivo, dijo que con este arranque que es “Cancionera”, va a empezar una gira a la que se han unido varios empresarios “hay fechas tentativas, en su momento, a través de las redes sociales pondré fechas y lugares. Ha llamado mucho la atención el concepto y la idea es enfocarnos en ello”.

Sobre “Noches en vela”, su programa de televisión nos contó que “ya cumplió dos años, cuando no pensábamos pasar de la pandemia, pero aquí seguimos. El programa se ve en Mexiquense Televisión, que es el 34.1 de televisión abierta, pero también está disponible en sus sistemas de cable, se transmite los viernes a las 10 de la noche y repetición el domingo a la misma hora” y adelantó que pronto habrá más accesibilidad para que lo puedan ver en otras plataformas.

Finalmente, dijo que, aunque no es muy fiestera sí quiere celebrar su cumpleaños “soy muy poco fiestera, pero para mi cumpleaños me gusta hacer comilonas, no sé si vaya a poder por cuestiones de trabajo este año, pero generalmente me gusta reunirme con la gente que me quiere. Quería estar en un autocinema viendo películas viejas y comiendo, porque soy amante de lo vintage, ojalá pueda hacerlo, sino ya será en otra ocasión”.

Mientras tanto, te invita a no perderte el show de “Cancionera” en El Cantoral el próximo 30 de septiembre, que afirma “es para jóvenes, adultos, viejos y más viejos, se la van a pasar increíble todos”.