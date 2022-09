Se aplazó, no se rechazó dictamen

Desde el portal

Ángel Soriano

El Senado de la República no ha rechazado ampliar la presencia de las tropas en las calles en funciones de seguridad nacional, simple y sencillamente el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados fue devuelto a comisiones para dar mayor tiempo a la discusión y análisis e introducir algunos cambios que se consideren conveniente.

El retorno de los soldados a los cuarteles sólo dejaría contentos a los integrantes de la delincuencia organizada, señaló el aún presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, que, al mismo tiempo, utiliza la aprobación del instrumento como parte de sus maniobras políticas y, demostrar con ello, que cada día renueva su liderazgo y sus posibilidades presidenciales.

Se trata, independientemente de las cuestiones de seguridad, de una lucha política: Tanto de la ampliación del poder empresarial y político de las fuerzas armadas, como de la necesaria vuelta al equilibrio de poderes y del posicionamiento de los aspirantes a figurar en la boleta electoral de 2024, así como los puestos a otorgar a los senadores disciplinados.

Un juego en el que se demuestra que, efectivamente, vivimos en una sociedad pujante donde parece ser que no es posible la presencia de una dictadura. La sociedad está cada vez más informada y participativa y los partidos políticos cada vez demuestran que tienen votos en el Congreso y los pueden hacer valer, para beneficio personal o nacional.

TURBULENCIAS

Congreso de Oaxaca rechaza a mexiquenses

Despreciar el talento oaxaqueño y traer funcionarios de otros lados del territorio nacional ha sido un error del gobernador Alejandro Murat, y aunque esto ha ocurrido con otras administraciones -como el caso del mismo ex gobernador Víctor Bravo Ahuja-, pero en esta ocasión hubo exceso de funcionarios llegados de otras entidades que, con asistentes personales y sus familiares, llegaron a Oaxaca. Ahora el Congreso local acordó prohibir esta medida y aceptar sólo a los nativos… Logró amparo el ex procurador Jesús Murillo Karam contra su encarcelación e involucramiento en los hechos de Ayotzinapa; los amparos siguen siendo un recurso para frenar acciones del Ejecutivo Federal que reconoce que en algunos organismos autónomos no ha podido remover a sus funcionarios porque estos se han amparo para evitar ser desplazados o recortados sus sueldos… Un nuevo sismo sacudió parte del territorio nacional la madrugada de este miércoles y, aunque como la pandemia tendremos que acostumbrarnos, no deja de causar alarma; y siguen los ciclones, las tormentas que llenan las presas, pero causan estragos en los caminos. Todo es acción de la naturaleza en el orbe, lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas. Ya habrán de encontrarse formas para enfrentar tales fenómenos… El presidente López Obrador no se explica cómo, a pesar de estar documentadas las acciones corruptas de panistas, éstas siguen dominando en la alcaldía Benito Juárez, pues pese a que se han postulado candidatos con el mismo perfil de los candidatos del PAN, la ciudadanía los ha rechazado. Seguramente identifican más al partido que al candidato… El canciller Marcelo Ebrard presentó en la ONU la propuesta de paz del presidente López Obrador. Habrá que señalar que el mandatario mexicano aboga por la pérdida de vidas humanas a consecuencia de la guerra y los daños colaterales a la economía por la distorsión de las cadenas productivas y que afectan a familias que nada tienen que ver con los poderosos intereses de la industria bélica y de los afanes expansionistas y de dominación de las potencias…Este martes quedará planchado todo lo relativo a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena.

