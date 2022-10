Ofrendas millonarias al caudillo

Índice político

Francisco Rodríguez

Saquearon los erarios

¿Honestidad?

Ni contiene secretos de alcoba publicados por despecho…

…ni con los #GuacamayaLeaks está patrocinado por la CIA ni ninguna otra agencia del malévolo imperio…

…ni fue inspirado por los conservadores, desgastada muletilla usada por Andrés Manuel López Obrador cada vez que se ve en aprietos y que, como siempre, no tiene argumentos para refutar.

Es, eso sí, un retrato de la hipocresía -“no mentir”- y de la deshonestidad -“no robar”- que, al lado de los cambios de opinión y del abandono de los principios -“no traicionar”- caracteriza a la llamada Cuarta Transformación.

Una radiografía, también, de cómo esa llamada Cuarta Transformación se hunde cada vez más en el fango de la corrupción.

Y es que sí. Andrés Manuel López Obrador corrompe todo lo que toca.

En fin, que ha sido gracias al libro El rey del ca$h que los mexicanos nos hemos enterado de que, desde hace muchos años, AMLO conformó un grupo de saqueadores de los presupuestos públicos con el sólo fin de utilizarlos para la satisfacción de un capricho: hacerse del poder… para desde ahí seguir usando los dineros públicos para su provecho y el de sus cercanos.

Dependencias gubernamentales, entidades federativas, ayuntamientos municipales en donde despachaban sus apóstoles fueron saqueadas para entregar al caudillo millones y millones de pesos.

Sí, hasta municipios, cuyos habitantes han estado y estarán en estado de pobreza extrema fueron saqueados para llevarle al tabasqueño las ofrendas en dinero en efectivo que les exigía y tal vez aún les sigue demandando.

Las razones de Elena

Conozco a Elena Chávez, la autora del libro.

Hemos trabajado juntos.

Sé de su profesionalismo y honestidad intelectual. Hoy la veo fría, serena, sin señales de rencor por la ruptura de una relación en la que ya no se sentía cómoda.

No desde el momento mismo en el que se percató de cómo AMLO usaba a quienes lo rodeaban para extraer recursos públicos, insisto, hasta de los municipios más pobres, más necesitados…

…desde que supo de la entrega a López Obrador de portafolios y maletas retacadas de billetes de alta denominación para “la causa” que supuestamente acabaría con los actos corruptos, apenas él llegara a la Presidencia de la República.

…desde que se vio accidentalmente envuelta en acciones que rompían la seguridad pública y con la convivencia de los capitalinos, como fue el plantón sobre el Paseo de la Reforma…

…desde que intuyó la hipocresía y después confirmó el cinismo del caudillo y de sus apóstoles…

… desde que constató que López Obrador es como aquellos a quienes siempre criticó y sigue criticando.

A Enrique Peña, por ejemplo, ¡y ya es mucho decir!

Sé el por qué López Obrador descalifica a Elena Chávez y a su libro.

Lo que desconozco es por qué lo hacen algunos colegas.

¿Usted sí lo sabe, estimado lector?

Indicios

Se sinceró Tatiana Clouthier con el columnista y comentarista Enrique Galván Ochoa a quien dijo, en una llamada telefónica, que hay una “jauría” rodeando a López Obrador. Son los radicales dizque izquierdistas que dicen querer que todo México viva en la pobreza, mientras ellos se llenan los bolsillos, recomendando a amigos para que ocupen puestos clave -que tengan que ver con dinero y ¡en efectivo!, en otras palabras- en el organigrama de la administración pública federal, allanando el paso a contratistas de obra y proveedores… empujando sus pagos para que los recursos les lleguen a la brevedad o, simplemente, sí les lleguen… creando empresas fantasma con sus familiares y conocidos… Los “duros”, pues. You name them, ya que a la hija de Maquío omitió dar sus nombres. * * * ¿Y si toda esa violencia desatada en Zacatecas es movida por las negras manos de alguna “corcholata” obsesionada en eliminar a Ricardo Monreal de la contienda presidencial? ¿Y si es el “destapador” mismo, conocido por sus vendettas irracionales y eso sí muy apasionadas? El gobernador de la entidad, David Monreal, recuérdese, es hermano del aspirante a la candidatura presidencial de Morena. El único que ha presentado un proyecto de gobierno y no se ha quedado en la simplona pinta de bardas o despliegue de mantas. * * * Atención señora Claudia Sheinbaum y señor Omar García: ¿Por qué no informaron de la aparición de un cadáver, el domingo 9, por la mañana, colgado bajo un puente ubicado en la alcaldía Iztapalapa? Junto con la aparición, el mismo día, de un comando a bordo de varias camionetas y armados sus ocupantes con metralletas en la alcaldía Tlalpan, ya encienden las luces rojas de alerta sobre lo que está sucediendo en la capital nacional. * * * AMLO y Marcelo Ebrard le están jalando muy fuerte los bigotes al gato de los vecinos del norte. Nadie cree las versiones surgidas de la Cancillería y de Palacio Nacional de que no hay un acuerdo con la Federación Rusa para la instalación de su sistema satelital -¿para espionaje?-Glonass, cuando la embajada de aquel país en México y su agencia oficial de información, Sputnik, la confirmaron desde el viernes pasado. ¿No mentir? * * * Por hoy es todo. Gracias por leer hasta aquí. Y, como siempre le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

