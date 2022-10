Lealtad del Ejército

Ángel Soriano

Una de las misiones, poco conocidas, del Ejército es contribuir al desarrollo del país, y lo está haciendo ahora, estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a las megaobras encomendadas a la institución más prestigiadas del país y aclaró que la autoridad civil es la responsable de la actuación de sus integrantes.

Es decir, el Ejército no se manda sólo. Tiene un Comandante Supremo que por mandato constitucional es el Presidente de la República y hace lo que éste le ordena, en consecuencia, de los hechos contemporáneos históricos en los que se ha visto involucrado -1968, 10 de junio-, entre otros, ha sido porque ha cumplido instrucciones.

Incluso los mismos ex presidentes Díaz Ordaz y Luis Echeverría asumieron, en su momento, su responsabilidad en las funciones del Ejército, pues sus elementos han actuado en cumplimiento de un deber que en ese momento le asignó el Jefe de Estado y sólo obedecieron órdenes como lo han hecho a lo largo de la historia.

Lo anterior lo expresó el presidente López Obrador para destacar la lealtad y deslindar la responsabilidad del instituto armado e indicar que no tiene aspiraciones de poder, ni está ligado a grupos oligárquicos, por lo que decir que ha asumido funciones que no le corresponden o pretende el poder total, es una alucinación.

Deslindan de responsabilidades a Pío

Pío López Obrador fue exonerado de la acusación de haber recibido dinero ilícito para financiar un movimiento. No es el movimiento de nosotros, dijo López Obrador al señalar que los acusadores tendrán que interponer nueva demanda si es que insisten en lo mismo; lo mismo ocurrió con el mensajero, David León, que afirma que tampoco cometió delito alguno al entregar ese recurso que, indudablemente, salió de las arcas públicas del gobierno de Chiapas… Y en ese mismo tenor avanzarán otras culpabilidades que serán exoneradas para dejar limpios a los protagonistas del momento y puedan integrarse a las filas de la IV-Transformación al haber sacrificado su situación personal por la causa ahora patriótica… Y Layda Sansores insiste en involucrar en hechos ilícitos al ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, pero lo que en realidad hace es el ridículo, pues carecen de sustento y más bien son infantiles las acusaciones. La ahora gobernadora de Campeche debería responder por los malos manejos en su administración como delegada en Álvaro Obregón, dónde realizó gastos suntuosos sin ninguna utilidad en una demarcación abrumada por los problemas urbanos que padece, y ahora el presidente de la Jucopo amenaza con emprender acciones legales contra la campechana. Será interesante, puesto que Monreal además de ser destacado político tiene doctorado en Derecho… El ex presidente Felipe Calderón se muestra muy activo en su actividad política, por lo que el presidente López Obrador lo conminó a participar con sus opiniones en la reforma electoral en marcha. De eso se trata, dijo el tabasqueño, de que participen todos y al dicho de Calderón de que este mes se acabaría la democracia con la reforma electoral en marcha, indicó el Presidente que la democracia no se acabó cuando se robó la presidencia… Lo cierto es que la reforma electoral busca reducir los colosales gastos que realizan los consejeros electorales por realizar una función que más bien debería ser honorífica. Es decir, en las comunidades indígenas el servicio público es un apostolado y no deben cobrar pues es una contribución social; en el caso del INE esa función es una vía para el enriquecimiento mediante el uso a su libre albedrío de los cuantiosos recursos públicos de los que disponen.

