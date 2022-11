Ricardo Arjona vuelve al Auditorio Nacional con su Tour Blanco y Negro 2022

Con tres sold outs

Con esta gira recorrerá Europa, Estados Unidos y América Latina, para dar a conocer su más reciente álbum doble

Ricardo Arjona, considerado uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de los últimos tiempos, regresará al Auditorio Nacional luego de cuatro años de ausencia con tres sold outs de su nueva gira Blanco y Negro 2022 los próximos 3, 4 y 5 de noviembre. Gracias a este nuevo tour Arjona ha emprendido un extenso recorrido por Europa, Estados Unidos y América Latina, para dar a conocer su más reciente material grabado en los icónicos estudios Abbey Road en Londres.

En esta doble producción discográfica, que da nombre a la gira, Arjona aprovechó para incursionar como escritor al lanzar conjuntamente un libro donde plasmó reflexiones, anécdotas y una colección fotográfica.

El músico, productor, compositor e intérprete es poseedor de una de las carreras artísticas más fructíferas en América, desde su debut en 1986 con el álbum Déjame decir que te amo. Su discografía está integrada por 16 materiales de estudio y en Spotify registra actualmente casi 8 millones de oyentes mensuales. Ha sido galardonado con un Grammy Latino (2006), un Grammy Internacional (2007) y un Billboard Music Award por su trayectoria (2017).

Los conciertos del Tour Blanco y Negro 2022 se caracterizan por un espectáculo al estilo del cantautor, con un concepto teatral y una escenografía monumental en la línea de sus giras anteriores, Viaje y Circo Soledad. Esta vez la gran ambientación evoca a un condominio que ocupa todo el escenario y es habitado por bailarines, músicos y coristas que acompañan a Ricardo Arjona en un viaje musical a través de sus grandes éxitos y sus nuevas creaciones.

Célebre por sus crónicas amorosas con un universo lírico propio, Ricardo Arjona cuenta con una trayectoria que rebasa las tres décadas, gracias a clásicos como Mujeres, Historia de un taxi, Señora de las cuatro décadas, Te conozco, Fuiste tú, El problema, La mujer que no soñé, Como duele y Pingüinos en la cama, que lo han llevado a mantenerse en la preferencia del público por varias generaciones.

En 2020 el cantautor publicó Blanco, primera parte de su más reciente proyecto musical, integrado por 14 temas que se compartieron semanalmente hasta lanzar el álbum completo. Cada una contiene una galería virtual encabezada por sus fans, además de incluir un video del autor durante el proceso de elaboración en los célebres estudios de Abbey Road en Londres, donde The Beatles grabó su histórico álbum homónimo.

De esta producción se desprenden los sencillos Hongos, Batichica, Morir por vivir y El amor que me tenía, este último con una versión alternativa en la que participa el cantante español Pablo Alborán. Asimismo, sobresale el tema Ella baila sola, dedicado a Verónica Luque, adolescente argentina que externó su deseo de conocer al artista y falleció a causa de cáncer en 2019.

En diciembre de 2021 Arjona estrenó Negro, también producido en su mayoría dentro de los estudios de Abbey Road. En este material priorizó un estilo clásico en el que fusionó sus habituales ritmos de balada romántica y pop con géneros como el country, el blues y el rock and roll. Entre los sencillos promocionales se hallan Yo me vi (Autorretrato), El flechazo y la secuela, De la ilusión al miedo, Ella sabe, No cambia nada, Fluye y Penthouse.

El Tour Blanco y Negro comenzó en febrero de este año y se ha presentado con localidades agotadas en España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia, Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y ahora México. Tras visitar una decena de ciudades a lo largo del país, las tres fechas en el Auditorio Nacional representan su última parada antes de trasladar su gira a Centroamérica.