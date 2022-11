Sin empleo, 40% de jóvenes de entre 18 y 30 años, en México

Pocas oportunidades laborales: encuesta de Adecco

En la mayoría de los casos se debe a los sueldos bajos y la falta de experiencia

Una encuesta de Grupo Adecco reveló que un 40% de jóvenes, de entre 18 y 30 años, en México no ha podido conseguir empleo porque existen pocas oportunidades laborales en el país. 26% considera que se debe a que los sueldos son bajos, mientras que el 18% y 15% aseguran que es debido a que no cuentan con la experiencia laboral necesaria y a que las condiciones laborales no son de su agrado.

La investigación también mostró que 43% de los jóvenes que está en búsqueda de empleo lo perdió a causa de la pandemia. De ese porcentaje, 40% no ha conseguido empleo desde que inició la emergencia sanitaria y 15% tardó más de seis meses en encontrar uno.

“El empleo juvenil es muy relevante dentro de la estrategia de sustentabilidad de nuestra compañía. Sabemos que es uno de los sectores de la población con más obstáculos a la hora de emplearse. Por ello, este tipo de ejercicios nos ayuda a medir el pulso de la situación actual y el sentir de los jóvenes”, comentó Salvador De Antuñano, director de Recursos Humanos de Grupo Adecco México.

Alrededor de 9 millones de jóvenes que trabajan o buscan empleo

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), en México hay más de nueve millones de jóvenes que trabajan o buscan un empleo. La mayoría de los que tienen un empleo laboran entre 35 y 48 horas a la semana. 44.9% de ellos tiene una remuneración máxima de cinco mil 186 pesos mensuales.

Asimismo, según el IMCO, los jóvenes son el grupo poblacional con la tasa de desocupación más alta (6.4%), casi el doble que la tasa de desocupación nacional (3.5%). Los jóvenes que ingresan al mercado laboral con un empleo informal tienen mayor probabilidad de permanecer en condición de informalidad a lo largo de su trayectoria profesional.

De acuerdo con la encuesta realizada por Grupo Adecco el medio más utilizado para la búsqueda de empleo son portales de empleo, seguido de redes sociales (Facebook en primer lugar, LinkedIn, Instagram o TikTok, en orden de mención).

Solo 20% dijo asistir a ferias de empleo y 8% hace búsquedas en el periódico. La encuesta se realizó a jóvenes de los 31 estados de la república, de entre 18 y 30 años, entre agosto y septiembre de este año.