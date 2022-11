Autorizan Tramo 6 del Tren Maya sin los estudios geológicos respectivos

Aprobación de la Semarnat

No se determinó si habrá un impacto ambiental al entorno de la región

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que ya fue aprobada la Manifestación de Impacto Ambiental del Tramo 6 del Tren Maya, que va de Tulum a Chetumal, no obstante, esto ha sucedido sin contar con estudios geológicos y geohidrológicos que permitan descartar colapsos en el trazo.

Las recomendaciones emitidas por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) durante la consulta pública del documento, refieren de manera textual: “La propuesta del promovente es anticipada y carente de respaldo técnico. Es obvio que el promovente no puede saber si el trazo proyectado cruzará sobre conductos grandes o cavernas si no han realizado los estudios geofísicos y sondeos necesarios para determinar su existencia o ausencia”

Asimismo, agregan que “Al respecto, cabe destacar la necesidad de que los sondeos geofísicos y las exploraciones directas de calibración sean en número o densidad suficiente para proporcionar, en lo posible, un conocimiento del subsuelo en la faja del trazo del T6, con la continuidad que permita detectar la presencia de cavidades de tamaño significativo y, en su caso, el probable espesor de su techo, un espaciamiento excesivo entre sondeos podría pasar por alto algunas de ellas y no hace falta que sean de gigantescas dimensiones para causar un colapso o asentamiento del terreno”.

No obstante, de la misma manera en que sucedió con el Tramo 5, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, ya emitió la autorización del proyecto y un plazo de tres meses para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presente los estudios geohidrológicos y geológicos de manera extemporánea para localizar posibles zonas de colapso.

De tal manera, que se aprobó ambientalmente el proyecto sin haberse realizado los estudios que determinarían si habrá un impacto al entorno y sin que se conozcan con exactitud las zonas de riesgo.

Las recomendaciones hechas por el CICM, refieren que “En caso de que se autorice la ejecución de obras o construcciones sobre cavernas, secas o inundadas, deberá realizarse un programa de monitoreo de las mismas, el cual deberá acompañar al manifiesto de impacto ambiental, para su aprobación y en su caso, implementación”.

Finalmente, indicaron que queda pendiente la elaboración de estudios que indican si la construcción del tren interrumpirá o no el flujo hidrológico subterráneo “Por lo cual, de manera complementaria, deberá establecerse un monitoreo sistemático y permanente sobre el funcionamiento de las obras de drenaje, así como de la calidad y cantidad de agua que surte los ríos subterráneos, por lo que se requerirá que se verifique que las medidas planteadas por el proyecto”, según el resolutivo de la Semarnat.

Dan contrato por 2 mil 900 mdp para rieles

La empresa Sumitomo Corporation México se encargará de suministrar 62 mil 174 toneladas de rieles para el tramo 6 del Tren Maya, que va de Tulum a Bacalar, Quintana Roo, por un costo de más de 2 mil 900 millones de pesos, convirtiéndose en el contrato más grande otorgado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para la adquisición de rieles.

Un documento para la excepción de licitación, refiere que el pasado 12 de octubre Fonatur determinó otorgar el contrato a la firma asiática por un monto de 2 mil 977 millones 031 mil 198 pesos. Esto ocurre ocho días después de que la dependencia declaró desierto el concurso en el que participó esta compañía y dos más.

En la licitación pública, Sumitomo Corporation México presentó una propuesta de 2 mil 588 millones 727 mil 598 pesos (sin IVA), no obstante, al igual que las ofertas de los otros participantes fue rechazada, por lo que la dependencia decidió no adjudicar el contrato. Pero al no contar con proveedor de los rieles para el tramo, Fonatur pidió a la empresa japonesa que presentara nuevamente su oferta para ser considerada.

Los contratos para rieles se concentran en dos empresas, pues con la asignación de este ultimo citado, la empresa Sumitomo Corporation México suma tres acuerdos para proveer a Fonatur los rieles para los tramos 3, 5 y 6 del Tren Maya.