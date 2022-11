Víctor Gordoa nos muestra “El camino de la pervivencia”

Arturo Arellano

Víctor Gordoa es un vencedor de obstáculos, incluyendo a la muerte; y su éxito no lo debe a la suerte, sino al seguimiento de una serie de principios que le han permitido pervivir mientras construía su gran obra maestra: dar a México y al mundo la primera facultad universitaria especializada en el estudio de la imagen pública.

Creativo innato, administrador, comunicador, consultor en imagen pública, conferencista, escritor, maestro y empresario, ahora nos presenta su libro “El camino de la

pervivencia: herramientas para alcanzar el éxito” de la mano de editorial Penguin Random House, de lo cual nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Pervivencia es un término muy diferente a supervivencia, porque es la capacidad de seguir adelante con la vida y los proyectos pese a todos los obstáculos que encuentres, también es diferente de resiliencia, porque resiliencia es adaptarte a los momentos perturbadores que encuentres en tu vida. Y no se trata de sobrevivir, ni de ser resiliente sino de tener la capacidad de resolver, de superar, de salir adelante. La vida está llena de complejos y problemas, de obstáculos que dan miedo, de momentos que son una verdadera encrucijada, pero si aprendes a pervivir, puedes con lo que sea”.

Explica que el miedo es el único sentimiento que paraliza, por lo que este libro te ayudará a enfrentarlo y vencerlo “El libro nos proporciona treinta principios para resistir, seguir adelante con la vida y lograr los proyectos pese al tiempo, el dinero y los demás obstáculos.

Como tú sabes, yo después de dejar los medios de comunicación, me dedique a desarrollar mis estudios en consultoría e imagen, logramos que nuestro Colegio de imagen pública sea referencia a nivel mundia, al ofrecer estudios de licenciatura, de maestría y de doctorado con reconocimiento de validez oficial. Es la primera facultad universitaria en la materia a nivel mundial con conocimiento de exportación, pero no fue nada sencillo”.

Recuerda que “La escuela de negocios me llamó un día para ver si daba el ancho para convertirme en caso de estudio, para todos los estudiantes de administración de empresas en negocios y después se determinó que sí, que la obra de Víctor era caso de estudio y así tuve el grandísimo honor de que muchos estudiantes estén analizando mi persona y mi obra de imagen pública”.

De modo que estando en esas sesiones de análisis y estudio del caso pudo percatarse de lo que decían los alumnos adultos “sobre lo que veían detrás de mí y de mi obra, fue una experiencia extraordinaria. Ellos veían muchas cosas en mi persona y en mi obra, cosas que yo no había visto. Ellos sacaron a flote lo que ahora plasmo en el nuevo libro. El Doctor Javier Duarte me dijo ‘aquí tienes un libro, que debes escribir, que sea muy completo y que te permita ayudar a los demás a no cometer errores que ya cometiste, ayúdalos a ver con claridad el camino de la pervivencia, la gente merece tener a la mano, ayuda e inspiración para no quedarse, ni rajarse’ me dijo y yo le tomé la palabra”.

De tal manera, que el libro está dirigido para todo aquel que quiera vencer el miedo paralizante ante las decisiones que marcan una encrucijada en tu vida, “el mundo está hecho de tomar decisiones valientes, pese a la incertidumbre del futuro. Este libro está dirigido a hombres y mujeres desde los 20 años de edad y hasta la que sea, que quieran aprender un camino pata poderle dar la vuelta a los obstáculos, venciéndolos, reinventándote y pudiendo reorientar tus antenas hacia donde están los nichos fértiles que te permiten ser feliz”.

Asimismo, vas a salir de la trampa del ego, “es el principal enemigo de las personas, hay que desarrollar la intuición, convertir la adversidad en ventajas, lograr independencia, resolver problemas económicos y hasta te enseña a pensar en una estrategia para alcanzar cada meta”.

El libro ya está al a venta en Amazon y plataformas de audio libros como audible, asimismo en tiendas de libros físicas “Se inicia este lanzamiento y tengo esperanza de que una sola alma que logre ser inspirada ya habrá hecho que valgan la pena los tres años de desarrollo del libro” concluyó.

El libro es enriquecido con lecturas del I Ching y acompañado de los versos de The Beatles, son las memorias del autor, que logran transportar al lector a un viaje nostálgico, pero con un futuro prometedor.