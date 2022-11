Día Naranja

Hora 14

Mauricio Conde Olivares

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el porcentaje de mujeres que han contado a alguien las experiencias de violencia que han vivido a lo largo de su vida fue mayor en el ámbito comunitario (68.3 %), seguido del ámbito familiar (65.4 %) y laboral (65.1 %).

No obstante, cerca de una tercera parte de estas mujeres no había compartido con nadie esta vivencia hasta antes de responder la encuesta.

La ENDIREH revela que la familia fue el círculo de apoyo más cercano para las mujeres que han experimentado violencia.

De las mujeres que experimentaron violencia física y/ o sexual en el ámbito de pareja, 13.1 % presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. Le siguen el ámbito escolar (7.8 %); familiar (7.1 %), laboral (6.5 %) y comunitario (4.3 %).

Los niveles de búsqueda de apoyo institucional o denuncia fueron bajos. Las principales razones para no buscar ayuda o no denunciar fueron: Se trató de algo sin importancia que no le afectó, no sabía cómo y dónde denunciar y por miedo a las consecuencias o a las amenazas.

En México, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), se define como violencia contra las mujeres “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público”.

La misma normatividad reconoce la gravedad de la violencia contra las mujeres y la necesidad de llevar a cabo acciones concertadas entre los tres niveles y órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar este flagelo. Para ello, se ha estructurado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNAPSEVCM), mismo que traza las directrices generales de la intervención gubernamental.

La ENDIREH capta información sobre las acciones que toman las mujeres ante la violencia que viven, como compartir sus vivencias con otras personas de forma confidencial o las rutas formales de búsqueda de apoyo, atención y denuncia.

De esta forma, es posible conocer las redes sociales de apoyo y cómo y en qué medida las mujeres se acercan a las instituciones que se han creado a lo largo de los años. También es posible conocer el seguimiento y atención que brindan tanto las autoridades como las instituciones competentes.

La ENDIREH, asimismo, documenta los obstáculos en la búsqueda de ayuda o denuncia de violencia. La manera en cómo reaccionan las mujeres a experiencias de violencia no es homogénea.

Depende, entre otros elementos, de las condiciones de vulnerabilidad de la mujer violentada, de la magnitud, frecuencia y severidad de la violencia que se experimenta, así como de las redes de apoyo con las que cuenta.

Sin embargo, sí hay un factor regular: La mayor parte de las mujeres que viven violencia no lo dice. El porcentaje de mujeres que fueron víctimas de violencia a lo largo de su vida y que han contado sus experiencias osciló entre 68.3 % (cuando la violencia se vive en el ámbito comunitario) y 52.9 % (cuando la violencia se experimenta en la relación de pareja). Si la violencia proviene del ámbito familiar, 65.4 % de las mujeres habló de ello.

De quienes la han padecido en el ámbito escolar, solo 58.8 % lo verbalizó. Los datos indican que casi cuatro de cada diez mujeres que han vivido violencia en la escuela o con la pareja y tres de cada diez en el trabajo, la comunidad o la familia, contaron por primera vez sus experiencias durante el proceso de levantamiento de la ENDIREH 2021.

Por otra parte, le comento que durante la Vigésima Quinta Sesión Extraordinaria, encabezada por la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, el Cabildo de Benito Juárez aprobó por unanimidad de votos la convocatoria para elegir a los jóvenes que representarán al Ayuntamiento en el programa “Cabildo Juvenil por un Día 2022”, que se realizará el próximo 7 de diciembre.

La primera autoridad municipal destacó que podrán participar alumnos de secundaria de escuelas públicas, privadas y especiales, entre 12 y 15 años de edad, que se distingan por su promedio escolar, desempeño deportivo o por desarrollar actividades en pro de su sector, quienes serán elegidos por la presentación de exposiciones orales que de manera propositiva e institucional hagan sobre diferentes temas a un jurado calificador, integrado a su vez por autoridades municipales y estatales.

En otro tema, el cuerpo cabildar avaló por unanimidad celebrar un convenio de colaboración con la Asociación Civil denominada Geografía y Estadística AQR, A.C., (Sociedad Andrés Quintana Roo), a fin de crear un espacio museístico y de resguardo documental que sea denominado Archivo Histórico de Cancún, para exhibir el acervo de cada administración municipal desde 1975 hasta el 2024.

De igual manera, el Ayuntamiento hará un acuerdo similar con el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), a fin de desarrollar acciones conjuntas que tengan como eje central prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres, tales como promoción y difusión de los programas sociales que ofrece la dependencia estatal para la atención de féminas con esta problemática.

Por último, también por unanimidad, se aceptó un convenio marco de colaboración con la empresa Operadora de Cinemas, S.A. de C.V., que haga programas y acciones para el desarrollo de actividades y proyectos de fomento al desarrollo y difusión de espacios culturales, así como promoción sobre la prevención de adicciones y el sano esparcimiento, entre otros temas.

Alertan a vacacionistas

Ahora déjeme informarle que el secretario de Turismo del gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, y la subprocuradora de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Surit Berenice Romero Domínguez, hicieron un respetuoso exhorto al público que viajará el próximo periodo vacacional a que acudan a las agencias de viajes establecidas y debidamente inscritas en el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Acompañados de los presidentes y representantes de las principales asociaciones turística del país, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que las agencias de viajes incorporadas al RNT, son una garantía para el consumidor, ya que le dan certidumbre a su compra; además de que cuentan con asesores profesionales que saben diseñar una experiencia turística acorde a sus necesidades y demandas.

Torruco Marqués alertó a quienes piensan viajar en el periodo vacacional de invierno, para que no se dejen engañar por pseudo agencias de viajes que, a través de las redes sociales, publican ofertas muy atractivas hacia nuestros diversos destinos. “No se dejen sorprender. Repito, utilicen los servicios de las agencias de viajes establecidas, quienes son las únicas autorizadas para integrar y comercializar paquetes o excursiones que satisfagan las expectativas de un turista más exigente e informado”, enfatizó.

El secretario de Turismo invitó a las agencias de viajes y a los prestadores de servicios que no han llevado a cabo su inscripción al RNT, lo hagan a la brevedad, ya que es de carácter obligatorio, según está establecido en la Ley General de Turismo; y precisó que el trámite es totalmente gratuito.

Indicó que actualmente, 9 mil 814 empresas están inscritas en el RNT, cifra 356% superior a la registrada en 2018. Torruco Marqués reconoció el importante papel de la iniciativa privada para el impulso de la actividad turística, razón por la cual hoy se unen a este llamado que tiene como propósito cuidar a la ciudadanía de sufrir algún fraude al adquirir servicios turísticos.

“En coordinación con Profeco, se realizan campañas y acciones para evitar que los viajeros se conviertan en víctimas de las pseudo agencias de viajes que timan al consumidor”, agregó el secretario, quien reiteró la invitación para que en esta temporada vacacional adquieran una artesanía, ya que con ello le hacen el día a una familia mexicana.

El titular de Sectur dio a conocer que, durante el periodo vacacional de invierno, que comprende del 17 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, se estima la llegada de 8 millones 736 mil turistas a hotel, 78.5% nacionales y 21.5% internacionales, lo que representa una recuperación del 99.2% con respecto a igual periodo del 2019.

Adicionalmente, se espera que 10.5 millones de turistas nacionales se alojen en otra forma de hospedaje, como en casa propia o de familiares y amigos, con lo que la totalidad de turistas nacionales en esta temporada se prevé sea de 17.4 millones de personas.

Puntualizó que, de estos, 2.9 millones se trasladarán vía aérea, es decir, el 16.9%, mientras que 14.5 millones lo harán vía terrestre, esto es, el 83.1%. De estos últimos, 7.6 millones de turistas viajarán en automóvil y 6.9 millones en autobús.

De acuerdo con las expectativas, 20.9 millones de excursionistas, aquellos viajeros sin pernocta, se desplazarán por territorio nacional, lo que suma 38.3 millones de visitantes nacionales, entre turistas y excursionistas; mientras que en diciembre se estima el arribo a México de 3 millones 729 mil turistas internacionales, con un gasto de 2 mil 374 millones de dólares.

El consumo total por servicios turísticos se espera alcance una derrama económica de 206 mil 182 millones de pesos, de los cuales 19 mil 892 millones de pesos serán por concepto de hospedaje, afirmó. Mientras que la ocupación hotelera se prevé sea del 57.8% en los 25 mil 200 establecimientos de hospedaje, que albergan más de 867 mil cuartos de hotel, lo que significa una recuperación del 99.1%, en relación con la temporada de invierno del 2019, cuando se registró una ocupación del 58.3% durante las tres semanas de vacaciones.

En el interior del país, se pronostica una ocupación del 82% en Puerto Vallarta; 81% en Riviera Nayarit; 80.1% en Cancún; 80% en Los Cabos; 79.3% en Riviera Maya; 69.6% en Acapulco; 63.6% en Mérida; 59% en Ciudad de México; 58.4% en Puebla; 57.2% en San Cristóbal de las Casas; 56% en Monterrey; 52% en Querétaro; 50% en San Miguel de Allende; 50% en Tuxtla Gutiérrez; 49% en Aguascalientes; y 47% en Villahermosa.

Todos estos destinos representan el 58.8% del total de habitaciones en los centros monitoreados por el sistema DataTur.

Por su parte, la subprocuradora Surit Berenice Romero Domínguez, enfatizó la importancia de adquirir servicios con las agencias inscritas en el RNT, ya que en Profeco se han recibido cerca de 18 mil quejas del sector turístico, de las cuales, el 40% fueron compra por internet, y de éstas, el 8% corresponden a quejas que involucraron algún tipo de fraude, siendo el principal motivo la venta de paquetes vacacionales por parte de agencias de viajes “fantasma” o inexistentes.

Agregó que en lo que va del año, se detectaron 130 vínculos electrónicos presuntamente fraudulentos: 77 páginas de internet y 53 perfiles en redes sociales; de ellos, 75 se ostentaban como agencias de viajes.

Invitó a los consumidores a estar atentos a las prácticas comunes que han observado en estas empresas fantasma, que son: Presentar precios muy bajos, a veces casi irreales; no proporcionar datos que permitan la identificación y localización del supuesto proveedor como dirección, teléfono, correo electrónico, nombre o razón social; solicitar que el pago se realice a través de tiendas de conveniencia o a través de transferencias bancarias sin mencionar el usuario de la cuenta; y eliminar o cancelar los comentarios, reseñas u opiniones por parte de los usuarios.

La presidenta del Grupo Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas, Judith Guerra, agradeció la iniciativa del secretario Torruco Marqués, en colaboración con Profeco, para enviar este mensaje al público, al cual se suman como representantes del sector privado.

Afirmó que recientemente 600 agencias pertenecientes a GMA han renovado su registró al RNT, y 200 más se registraron por primera vez, mediante la agilización de los procesos para facilitar este trámite, al cumplir con todos los requisitos necesarios.

Además, la organización firmó un acuerdo con la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur) con el propósito de hacer campañas constantes, junto con las dependencias federales, para concientizar al pasajero de que no se deje sorprender; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

Twitter: @mauconde