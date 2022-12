Los gallos y gallinas quieren maíz

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

El 15 de diciembre concluye el período ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y como diciembre me gusto pa´que te vayas, el pastor de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal tendrá que terminar de deshojar la margarita y tomar la decisión de irse a la rechintola o quedarse a comer sapos sin hacer gestos en Morena, donde por lo visto apesta.

¿Cuál será el destino de Monreal y qué es lo que quiere?

Bueno, pues ese gallo quiere maíz. Sí, quiere la silla presidencial, pero como el presidente tiene a su gallina Claudia Sheinbaum, pues a ella le da maíz todos los días. Estamos en tiempos en que los gallos y las gallinas quieren maíz, como diría Porfirio Díaz.

Otro gallo o mejor dicho gallito que ha dado sobradas muestras de ineptitud es Samuel García allá en el cerro de la silla, quien hace un año había dicho que no quería maíz, pero ahora sale con que sí quiere maíz y ya se anotó para la grande por el Movimiento Ciudadano, pero falta que otro gallito llamado Luis Donaldo Colosio Riojas, que calladamente está haciendo buen gobierno en Nuevo León, diga que también quiere maíz.

Bueno, después de Vicente Fox y de AMLO cualquier baboso puede convertirse en presidente de la república, al fin que como dice AMLO que “Morena obtiene sus votos de la gente más ignorante y analfabeta”.

¿Qué mexicanos en su sano juicio votarían por alguien que ha ultrajado su dignidad humana llamándoles “ignorantes y analfabetas”?

La cuestión es que don Ricardo Monreal, un jurista que ha sido un intrépido, mercenario de la política que privilegia el diálogo y es docto en ciencia política tendrá que arreglar su asuntito y hacerle saber al bloque opositor PRI, PAN, PRD que no será su candidato presidencial, porque su amigocho de Palacio ya lo perdonó ofreciéndole la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, uno de los grandes sueños políticos del exgobernador de Zacatecas, quien sería el único que evitaría que el antipático Martí Batres llegue a mal gobernar a la llamada Ciudad de los Palacios.

Monreal tiene también la posibilidad de que la alianza Va por México lo postule para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, donde muchas gallinas panistas como Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán o la priista Beatriz Pagés Rebollar y otras a las que se le queman las habas porque quieren que les echen maíz.

Hasta ahora, Monreal ha dejado en claro que trae pelito con su ex amigo AMLO, un pleito que huele a traición y hasta se dio el lujo de proponer que su gobierno buscaría la reconciliación nacional, después de que AMLO se ha dado a la tarea de hacer dos mexicos a punto de la confrontación. Sí, como usted puede escuchar los politicastros crean los problemas y son ellos mismos los que después plantean las soluciones. Ahora que, viéndolo bien, eso de la reconciliación nacional no será cosa de quitarle un dulce a un niño, ese niño esta como Chabelo y para lograrlo, tiene que ser un político de esos que tienen estampa de hombres de Estado. Sí, los hombres de Estado que piensan en las próximas generaciones y no en el maíz de las próximas elecciones.

Así que el factor Ricardo Monreal será importantísimo en las próximas elecciones presidenciales porque si se va de Morena resquebraja a ese partido y usted sabe, que partido que se parte, se la parten.

