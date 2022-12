Presentan Stand Up Comedy Nights con Juan José Covarrubias y amigos

Desde Comedy Lane

Se presenta este 17 de diciembre con Dany Castro, Ro Díaz y Germán Gallardo

Llega Stand Up Comedy Nights a Cuajimalpa el próximo sábado 17 de diciembre, el show estará a cargo de Juan José Covarrubias, Daby Castro, Ro Díaz y Germán Gallardo que llenarán el lugar de risas y buen humor.

Este cierre de año llegó con un último show de Comedy Lane, que ha llevado entretenimiento y escenarios seguros a lo largo del 2022 y para platicar al respecto, Juan José Covarrubias concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN “vamos varios, Comedy Lane es el sello que produce este show, estaré yo y un par de comediantes nuevos, asimismo, German que ya lleva más tiempo, es una sala muy bonita y los boletos ya están disponibles”.

Adelanta que “Hago mucho humor desde mi experiencia, mis dudas, mis vivencias, suelo hacer mucho humor negro, pero es solo de ese que cuestiona, no es ofensivo. En este show hablo del pensamiento mágico, es algo que me saca de onda, hablo de la vida de ser padre, cosas con las que sin duda se van a poder identificar”.

Con 10 años dedicándose a hacer standup, refiere que “lo que puedo decir es que mientras haya lugares para presentarnos y obtener un público establecido que conoce la comedia, es más fácil, aunque nos falta mucho recorrido, más que nada en cuestión de que la gente apenas está entendiendo de que va, no van a los shows porque quieren ver a alguien famoso. Y Comedy Lane se preocupa por eso, por ofrecer shows de calidad, aunque no sean comediantes tan conocidos”.

Sobre la cancelación de comediantes en redes sociales, refiere “es un mito, le afecta a quien cree que puede ser cancelado. Un tweet que dice que te va mal no significa nada, hay que ser empáticos, no ser mala persona, porque el humor es para sanar y no para herir. Cuando haces un chiste, no debes buscar una víctima, ni ver a nadie para abajo, hay que asumir responsabilidad de lo que dices como adulto, en mi caso suelo ser muy cuidadoso de lo que digo, si alguna vez se me ha acercado alguien a quien no le gusta m show, trato de tener conversación y listo, no he tenido problemas serios”.

Y adelantó que de hecho está por lanzar un especial que aborda el tema de la depresión “Acabo de grabar un especial, estamos en proceso de editarlo y la idea es transmitir a la gente mensajes, tengo depresión clínica, con pensamiento suicida, que no lo mismo que tendencias suicidas, es diferente, de eso va mi especial, buscar que la gente sienta empatía.

La dificultad está en creer que puedo o quiero cambiar la perspectiva de la gente, mejor les llevo un punto de vista diferente en torno a la depresión, porque hay mucha desinformación y lo único que quiero es contar mi perspectiva, y si alguien sufre o vive con este problema pueda ver el show y ver que no está solo, que se ría”.

Afirma que todo surgió de forma orgánica “casi no decido de que voy a hablar, las palabras salen, tengo algo en la cabeza, lo formulo, subo al escenario, en este caso, traía un episodio depresivo fuerte y se me ocurrió soltarlo arriba del escenario y resulto en 10 minutos de un material que, si funcionó, pensamos que podría funcionar el tema para un especial y ya está listo” concluyó.

Mientras tanto, invita a nuestros lectores a no perderse su presentación en Comedy Nights en Cine+ dentro de Shops Cuajimalpa este 17 de diciembre a las 19:30 horas.