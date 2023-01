Pompeo y Ebrard

Carlos Ramos Padilla*

Y vuelven a lanzar una granada expansiva desde Estados Unidos y contra Marcelo Ebrad. Primero fue Trump, asegurando que el canciller mexicano negoció en lo oscurito y que se “dobló . Ahora es el turno de Mike Pompeo, quien ofrece la crónica en su libro “Never Give an Inch”, de la forma cómo el gobierno de Trump chantajeó, amenazó y al final dobló al gobierno mexicano para implementar el programa “Permanezca en México” (hoy vemos la continuidad de esa política migratoria con Biden, quien decidió enviar a México a 30 mil indeseados por mes).

Pompeo, ex director de la CIA y veterano de Vietnam, publica pormenores de las conversaciones que tuvo con Marcelo Ebrard.

De acuerdo a su narrativa, Pompeo asegura que a Ebrard le preocupaba el impacto político en México de haber doblegado a los funcionarios mexicanos. Con frialdad, Ebrard solicitó guardar las apariencias y no revelar a México los “acuerdos” logrados. En concreto, Marcelo solicitó no anunciar públicamente lo ocurrido.

“No me importa lo que hagas allá”, le contestó monolíticamente Pompeo. Así y con esto Ebrard aceptó el acuerdo para frenar el flujo de migrantes desde México. Triunfalista, Ebrard regresaría a México a expresarle a AMLO: “Misión cumplida señor Presidente”.

Con puntualización, Pompeo escribe: “El gobierno de México podía quedar bien. Podía quejarse de nuestra política y fingir que no la había aceptado y avalado. Las habilidades diplomáticas (de Ebrard) en defensa de su país eran realmente magníficas”. Así, el gobierno de la 4T aceptó imposiciones inéditas, insólitas e históricas, conformándose con chantajes diplomáticos, exhibiciones mediáticas y amenazas de incluso cerrar la frontera. “México se dobló frente a ‘El Norte”, se lee en las páginas del libro.

Pompeo insiste en la preocupación de la Casa Blanca en lo que califica como la existencia de “territorios sin gobierno” en México. Tarde o temprano, con o sin “el permiso” del gobierno mexicano, Estados Unidos tendrá que hacer algo para “asegurarse” que esos “espacios sin gobierno” en México no se vuelvan un “nido de terroristas”, capaces de desatar un ataque similar al “nueve-once”. Con estos párrafos los gobernantes de Estados Unidos, primero anticipan cómo el gobierno de López Obrador “negocia” a espaldas del país y solicitando no dar a conocer los “acuerdos” y segundo, la forma en que, como nunca, desmerecen la actividad política de un funcionario como Marcelo Ebrard.

Pompeo no se anda por las ramas y escribió lo que quiso, seguramente en sus archivos clasificados los incisos son más contundentes.

Ahora entendemos por qué AMLO aplaudía a rabiar a sus “amigouuu” Trump en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Ahí más que nunca valió la frase socarrona del tabasqueño cuando asegura que es “dueño de su silencio”. Siguen estallando detonaciones en Palacio Nacional… y lo que falta. Rubrico con el cabezal del embajador Agustín Gutiérrez Canet cuando apunta: “El entreguismo y el cinismo del señor Ebrard con Estados Unidos quedan exhibidos en el libro de su cómplice, el ex secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo. La verdad siempre sale a relucir, López Obrador”. Dolia Estévez señala en twitter: “En su nuevo libro, @mikepompeo no sólo confirma que @m_ebrard aceptó antes de la toma de AMLO regresar a casi todos los “ilegales” a México, sino que acordaron ocultar el pacto a la opinión pública mexicana y a @Martha_Barcena. Capítulo 7: “La Soberanía Americana Importa”. Zas!

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.