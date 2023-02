AMLO se ve mal agradecido con Cuauhtémoc Cárdenas

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Ojalá Osorio Chong tuviera el valor de enfrentarse a Morena: “Alito”

Qué contrastes da la vida y en política también se manifiesta esta situación y quien mejor lo representa es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer en su gustadísimo “stand-up” mañanero llegó al exceso de la soberbia al declarar -palabras más, palabras menos-, que como participó en la conformación del proyecto “mexicolectivo”, entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en automático, se convirtió en su adversario.

Se nota que al de Tepetitán ya se le olvidó que fue precisamente Cárdenas Solórzano, quien lo ayudó a llegar a la jefatura de Gobierno, del entonces Distrito Federal, y le sorteó el requisito que no tenía el hoy Presidente: La residencia en la capital de la República.

Sin duda, como todo un mal agradecido se ve el inquilino de Palacio Nacional, porque cuando era un desconocido, el líder moral del perredismo lo invitó a formar parte de ese partido para volverlo candidato del sol azteca al gobierno de Tabasco.

Después de haber declarado como su enemigo al ingeniero Cárdenas, ahora, a quien apapacha el Ejecutivo es al flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), Manuel Bartlett, el principal instrumentador del fraude de 1988, con aquella famosa frase de que “se cayó el sistema”, a la que le dieron en ese entonces, otras acepciones como aquella de lo que en realidad le ocurrió al sistema fue que guardó silencio, se calló.

Aún en la actualidad, se comenta que quien ganó esas elecciones fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero Bartlett Díaz, maniobró para que Carlos Salinas obtuviera el triunfo.

Lo que sin duda llama poderosamente la atención, es que luego de esa amenaza del presidente, Cárdenas tomara la decisión de no participar más en “mexicolectivo”, por consideraciones políticas.

En fin, y hablando de presencias y ausencias, menudo coraje hizo el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien por cierto, la vida ya la ha demostrado que no puede estar “sirviendo a dos amos, porque con uno queda mal”, cuando llegó a dicha plenaria el dirigente del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas.

Si bien el senador Osorio dijo que no había sido invitado, lo cierto es que era hasta lógico que el ex gobernador campechano hiciera acto de presencia en su calidad de líder del PRI, pero de pasada, también para ver la reacción del ex secretario de Gobernación y es más, al percatarse de que junto con Claudia Ruiz Massieu y Nuvia Mayorga, abandonó la plenaria, “Alito” Moreno opinó: “Ojalá el coordinador Osorio Chong tuviera el valor de enfrentarse a Morena como lo estamos haciendo nosotros “.

Se maneja que la presencia del dirigente tricolor “reventó” la plenaria de la bancada de los senadores de ese partido, pero eso en todo caso, es un exceso. Ahí están las fotografías en las que se aprecia a Moreno Cárdenas saludando a senadores como Beatriz Paredes, Jorge Carlos Ramírez Marín, Carlos Aceves del Olmo y fue recibido por el vicecoordinador, Manuel Añorve, y varios senadores del tricolor se quedaron a la intervención de Moreno Cárdenas.

Por su parte, Miguel Ángel Osorio armó una conferencia de prensa para “respirar por la herida” y acusó que “Alito” Moreno llegó de manera abrupta. Muy amargamente se quejó el coordinador de los senadores priistas y dijo que el líder del PRI: “tiene el único interés de ver sus temas y sus circunstancias y no las de mi país”.

Error, quien ve por su muy personal circunstancia es el ex gobernador de Hidalgo. En el fondo de este asunto está la frustración del propio coordinador y de sus fieles seguidores, de que ya saben que no tendrán candidaturas plurinominales como tan fervientemente lo desean. Además, no hay que soslayar que ya lleva varios meses el ex secretario de Gobernación reportándose en Palacio Nacional. ¿Estará asesorando a quien habita ahí en plena pobreza franciscana?

MUNICIONES

*** Hoy, la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado de México, cumple cuatro años a cargo de su titular, Israel Jerónimo López. Durante ese tiempo se ha garantizado una educación incluyente, equitativa y de excelencia para fortalecer al sistema educativo más grande del país. “Seguiremos trabajando -afirmó Jerónimo López- con el gobernador Alfredo Del Mazo Maza y el Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, para que las y los jóvenes mexiquenses reciban una educación que les ayude a tener mejores oportunidades para su futuro.”

*** El diputado local del PRD, Víctor Hugo Lobo, señaló que debido a la desaparición –y posterior hallazgo- de una joven de 16 años, ocurrida el pasado 19 de enero en el paradero de Indios Verdes, obliga a que el Organismo Regulador de Transporte, adscrito a la Secretaría de Movilidad (Semovi), informe sobre las acciones que realiza para garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de los 37 Centros de Transferencia Modal (Cetram), ubicados en 13 alcaldías de la Ciudad de México. De igual forma, solicitó que se expliquen los motivos por los que está vacante la Dirección Ejecutiva de dichos Centros de Transferencia y desde cuándo está sin titular el área.

*** En la pasarela de las “corcholatas” de Morena en el Senado de la República ocurrieron varias cosas curiosas. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, si bien no tuvo “aplausómetro”, sí contó con lo que los reporteros llamaron “selfiesómetro”, es decir, buena parte de los legisladores del partido oficial se le amontonaron para tomarse la correspondiente “selfie”. En su turno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llegó acompañado por un mariachi y porra, como lo hizo un día antes en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Mientras, la flamante jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, no pudo disimular su gesto de visible enojo porque tuvo que pararse cerca del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal. Todos los aspirantes coincidieron en que lo hace falta a Morena es la unidad.

*** En esta plenaria de Morena, el senador Monreal abordó un tema delicado y subrayó que en torno a las reformas electorales, hay dos opiniones: una, que se dispensen todos los trámites y se apruebe la minuta del tristemente famoso “plan B” de dicha reforma y la otra, que se turne a Comisiones para ser analizada y que éstas decidan el ritmo en el que se dará este tema. Recordó el coordinador morenista que la tradición en la Cámara alta es que nunca se han dispensado los trámites y siempre se han enfrentado a la amplia deliberación. “No omitamos, no tengamos miedo a la deliberación”, concluyó.

morcora@gmail.com