Celebra AMLO deslinde de Cárdenas de “mexicolectivo”

Mantiene críticas a nuevo grupo

Afirma que lo respeta mucho, porque es precursor del movimiento de izquierda

Luego de conocer el deslinde de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano de la organización “mexicolectivo”, el presidente López Obrador celebró conocer que no forma parte de este sector de conservadurismo moderado. “Me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. No sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando. Entonces cuando me preguntan yo respondí de la manera en que ustedes saben”

Cuestionado en la mañanera sobre si mantenía su postura de que Cardenas se mantenía como su adversario político, López Obrador matizó su consideración del martes: Lo respeto mucho, porque es precursor del movimiento. Nosotros llegamos a la Presidencia para impulsar la transformación con el apoyo de millones de mexicanos. No es un asunto de un solo hombre, es de millones. Fue un proceso que se fue dando, se fue decantando.

Sin embargo, el mandatario mantuvo su crítica a la organización Colectivo por y sus integrantes: “Si todos ellos fueron parte de la corrupción o cómplices. Toleraron la corrupción que impera en el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México. ¿Qué puede decir Narro? Si fue rector y luego lo mandaron de delegado del PRI a Ecatepec para hacer fraude, fue matraqueo,fue el que acuñó la frase de los ninis. Y es el que sigue de cacique en la UNAM poniendo y quitando rectores. ¿Qué alternativa puede significar Narro y otros, la mayoría de ellos?

Dijo coincidir con la postura de Cardenas en el sentido de que debe haber debate en la sociedad Mexicana y reiteró su beneplácito porque no está involucrado en esta organización a la que criticó sus acusaciones al militarismo de su gobierno.

“Era una crítica exagerada, sin fundamento, porque están fuera de sí, acerca del supuesto militarismo que prevalece en México. Nada más imagínense, el general Cárdenas fue presidente de México y no militarizó al país, ayudó a campesinos y obreros, recuperó los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, fue un presidente popular, patriota, y dls veces secretario de la Defensa. Entonces cuál militarismo? Politiquería”.

“No hay duda” de que AICM era usado

para pasar drogas en era de García Luna

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador “no hay duda” que cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública Federal, hace dos sexenios, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) era utilizado para pasar droga.

“Ya muchos saben de cómo metían droga por el aeropuerto. Una vez hasta hubo una balacera ahí en el aeropuerto. Ahora con el juicio de García Luna (…) dice el enviado que había un operativo para dejar sin vigilancia el aeropuerto cuando se les ordenaba, para que pasaran la droga”.

También cuestionó a la organización internacional, “que básicamente funciona en Estados Unidos”, encargada de calificar la calidad y seguridad de los aeropuertos, pues acusó que “hay mucha simulación”.

El Presidente señaló que a pesar del trasiego de droga y la presunta participación de narcotraficantes, el AICM tenía la categoría 1.

“Esto lo digo como para que no estemos creyendo que son infalibles estas organizaciones. Tenía una clave 35-40, 35-45, y el Aeropuerto de la Ciudad de México se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la Policía Federal que tanto defienden los conservadores, que no apoyaron a la Guardia Nacional”, afirmó.

“Es interesante todo lo que está sucediendo, independientemente de lo que vaya a concluirse, eso del aeropuerto no hay duda de que lo manejaban”.

El martes, Raúl Arellano Aguilera, ex agente de la extinta Policía Federal, describió la forma en que comandantes de esa dependencia asignados en el AICM operaban para presuntamente dejar pasar cargamentos “con droga, dinero y armas” durante 2007.

La declaración del ex agente fue conocida en la audiencia en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde testigos como los narcotraficantes Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”; Tirso Martínez, “El Futbolista”, y Óscar Nava Valencia, “El Lobo”, han testificado en el juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública acusado de presuntos nexos con el crimen organizado.