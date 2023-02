La visita de Díaz-Canel, en medio del misterio sobre vacuna y médicos cubanos

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador planeó que será justo en Campeche donde recibirá a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, es porque de pasadita quiere ver si apaga el escandalazo en el que está envuelta la gobernadora Layda Sansores y sus colaboradores más cercanos, pues sería una muestra de que el tabasqueño no se va a dejar llevar por lo que resulta más que evidente, así que no tiene empacho alguno en irle a dar el espaldarazo, pero además, el tabasqueño sabe que la presencia del mandatario cubano tiene como efecto reforzar su imagen.

Esta cuarta visita de Díaz-Canel se da una vez que alrededor de 4 millones de dosis de la vacuna “Abdala” llegaron a México y se han enfrentado al rechazo por parte de la sociedad de nuestro país, por lo que en realidad poca gente ha acudido a los diferentes Centros de Salud a completar su esquema de vacunación.

Las dudas y resistencias se han conformado porque el tema de la vacuna cubana lo ha politizado el inquilino de Palacio Nacional, cerrando el paso a cualquier otro biológico, si acaso, Pfizer se le aplica a menores de 5 a 11 años de edad, amén de que en general, la gente duda de la eficacia de Abdala porque no ha pasado todas las pruebas internacionales, empezando por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cuba es un país que vive poco más de seis décadas de embargo por parte de los Estados Unidos, lo que hace imposible la inversión directa y que ha tenido una crisis muy grave de migración de quienes salen huyendo de la isla así como también una energética. Hay carencia de bienes básicos para poder sobrevivir, así como una abultada deuda que no ha pagado desde 2019 y aún antes.

Aunque por otra parte y respecto a Abdala, hay quienes optan por vacunarse al no haber en México otra opción.

Aunado a lo anterior, están las promesas -como siempre incumplidas- de que México haría su propia vacuna, que López Obrador denominó “Patria”, pero de esto no hay nada. Se supone que no hay dinero, a lo mejor ni ganas, total, que esta errada y llamada Cuarta Transformación cumplirá su periodo y no verá una vacuna de patente mexicana, pero ese es otro tema.

Otra parte en la que debe enmarcarse la visita del presidente Díaz-Canel tiene que ver con los médicos cubanos que han venido a México a apoyar durante la pandemia de Covid-19. Su labor se ha desarrollado entre la oscuridad y lo oculto y bien a bien, nadie sabe, ni siquiera el flamante director del IMSS, Zoé Robledo, qué es lo que específicamente han venido a hacer los médicos cubanos, otro tema, por cierto, politizado por el Presidente de México.

En este contexto, bien vale la pena reproducir una columna de mayo del año pasado que se refiere precisamente a este tema, el de los médicos cubanos en México.

“Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó ‘al carajo’ a quienes se oponen a que vengan 500 médicos cubanos porque ‘lo primero es la salud del pueblo’. En eso de que el de Tepetitán se preocupe por la salud del pueblo, existen justificadas y múltiples dudas, pues ha dado evidencias de exactamente lo contrario. Ahí están los padres y madres de los niños con cáncer o los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, del por qué persiste el desabasto de medicinas y la falta de equipo médico.

En este sentido, el ‘carajo’ parece ser un lugar que se asemeja mucho al ‘Laberinto de la soledad’, de Octavio Paz, y en ese laberinto, sin duda, está más que perdido el presidente López Obrador…

Retomando el tema de los médicos cubanos que vendrán a México, hay que tomar muy en consideración lo dicho por Agustín Antonetti, director de Latin America Watch, médico cubano, que ha venido informando sobre el verdadero fondo de las misiones médicas que envía el régimen de Miguel Díaz-Canel a diversos países.

Incluso, estos médicos han hecho denuncias ante instancias internacionales como el Parlamento Europeo -sí, ese que ha criticado a esta errada y llamada cuarta transformación-, sobre historias de médicos cubanos que han sido sometidos a todo tipo de abusos.

El doctor Antonetti explicó que ninguno de estos médicos cubanos puede rechazar viajar a otro país porque más del 70 por ciento de los trabajadores de Cuba lo hacen para el Estado, al que están absolutamente sometidos.

Además, si uno de estos médicos decide abandonar Cuba e intenta escapar, por decisión del Estado, durante ocho años o más, no pueden volver a su país de origen, donde dejan a sus familias retenidas.

Por otro lado, todo el dinero que supuestamente se les debería pagar a los médicos, va a parar al Estado cubano y quienes integran estas misiones médicas, no reciben ni un centavo. De hecho, estos recursos representan una de las principales fuentes de ingresos del Estado cubano. Si alguna duda hubiera, ahí está lo que recibió el régimen de la Isla cuando fueron enviados médicos ni más ni menos que de misión a Venezuela.

Otra cuestión no menos importante es si todos los cubanos que vendrán a nuestro país, podrán acreditar si realmente son médicos, pues mucho se ha hablado de que más bien podrían ser varios de ellos, infiltrados”.

El anterior testimonio, toma relevancia especial en momentos en que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, (INAI), ordenó al IMSS, que dé a conocer los nombres, edad y especialidad de los médicos cubanos que fueron contratados por esta errada y llamada Cuarta Transformación desde junio del año pasado para laborar en zonas lejanas de México y desde ahorita se puede adelantar que la actual administración, lo seguirá manejando como un misterio.

