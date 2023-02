Noche de Hard Rock, Glam y Heavy Metal con Def Leppard y Mötley Crüe

El Foro Sol vivió una noche de hard rock

y heavy metal, difícil de igualar

¡Las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del planeta, regresaron a la Ciudad de México con su “The World Tour”!

Asael Grande

Después de la mayor gira de estadios en Norteamérica de 2022, con más de 1.3 millones de entradas vendidas… ¡las leyendas del rock más emblemáticas y célebres del planeta, Def Leppard y Mötley Crüe, regresaron juntos al Foro Sol de la Ciudad de México con su “The World Tour”!

Los encargados de abrir la velada metalera, fue la banda mexicana Ágora (integrados por Eduardo “‘NAT”‘ Contreras; Manuel Vázquez, guitarra; Eduardo Carrillo, batería; Sergio Aguilar, guitarra; y Daniel Villarreal, bajo) quienes compartieron su sonido de heavy metal progresivo, con canciones de sus álbumes Segundo Pasado, Regresa al Vértigo, e Imperio.

Fue en punto de las 20 hrs., en la que los británicos de Def Leppard, salieron a escena, quienes se basaron principalmente en un espectáculo de luces, mientras dejaron que la música hablara la mayor parte del tiempo. El grupo abrió con Take What You Want, Let’s Get Rocked, y Animal, que pusieron a cantar a los fans asistentes.

“¿Cómo están, México?; es bueno verlos, ha pasado mucho tiempo. Queríamos venir antes, pero ya saben, pasó una pandemia que nos detuvo; es increíble poder revivir una época espectacular!”, fueron las palabras del vocalista, Joe Elliott, quien, acompañado por Phil Collen (guitarra), Rick Savage (bajo), Vivian Campbell (guitarra) y Rick Allen (batería), tocaron canciones de su reciente placa discográfica, Diamond Star Halos. El ambiente estalló con los acordes de Foolin’, Armageddon It, y Kick. El set de Ded Leppard, continuó con Love Bites, Promises, This Guitar, When Love and Hate Collide, Rocket, Bringin’ On the Heartbreak, Switch 625, y las infaltables clásicas, Hysteria, Pour Some Sugar on Me, Rock of Ages, y Photograph.

Finalmente, la banda estadounidense de glam metal (formada en Los Ángeles, California, en 1981), Mötley Crüe, conformada por Vince Neil (voz), John 5 (en sustitución de Mick Mars) guitarra, Nikki Sixx (bajo) y Tommy Lee (batería), hicieron de la noche una gran producción escénica con proyecciones en pantallas, columnas de humo púrpura, estatuas gigantes, y un par de chicas que bailaron durante el set list que comenzó con la tercia Wild Side, Shout at the Devil, y Too Fast for Love.

Don’t Go Away Mad (Just Go Away), y Saints of Los Angeles, dieron paso a las clásicas Live Wire, Looks That Kill, y The Dirt (Est. 1981). John William Lowery, más conocido como John 5, demostró su maestría en un solo de guitarra, que hizo sonar magistralmente en el set conformado por Rock and Roll, Part 2 / Smokin’ in the Boys Room / Helter Skelter / Anarchy in the U.K. / Blitzkrieg Bop.

La electrizante velada culminó con las legendarias y clásicas Home Sweet Home, T.N.T. (Terror ‘n Tinseltown), Dr. Feelgood, Same Ol’ Situation (S.O.S.), Girls, Girls, Girls, Primal Scream, y Kickstart My Heart, en una noche llena de Hard Rock, Glam y Heavy Metal.