Instalados en la cuenta regresiva de la movilización del ya próximo domingo 26 de febrero con la consigna “Mi voto no se toca”, alrededor de 70 organizaciones civiles han confirmado ya su asistencia y se puede advertir que la presencia en el Zócalo capitalino será multitudinaria, para berrinche ni más ni menos que del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, conforme transcurren los días, diversos actores políticos se han “montado” en este movimiento de defensa de la democracia con varios objetivos. O bien aumentar su popularidad o liderazgo, o para erigirse como líderes con arrastre.

Así, no deja de llamar la atención que el ex presidente Felipe Calderón, “por las ex benditas redes sociales” haya puesto:

“Todos a marchar al Zócalo el día 26 de febrero, próximo domingo. Hay que concentrar esfuerzos en la Ciudad de México. Esa es la marcha. Quien pueda asistir aunque resida en otra ciudad, no lo dude”.

Este exhorto se dio justo un día antes de que en Estados Unidos, -ayer cerca de las dos de la tarde-, el jurado haya declarado culpable a quien fuera el hombre fuerte del ex presidente Calderón: Genaro García Luna, que puede sumar un buen número de años tras las rejas y alcanzar hasta cadena perpetua. Sin embargo, después de que en el mes de junio, el juez del caso dictamine la sentencia a la que se haría acreedor el exsecretario de Seguridad, éste podría entrar en negociaciones con autoridades estadunidenses que le permitieran reducir su condena y hay especialistas que señalan que incluso, podría convertirse en algo así como “testigo protegido” o cooperante. Pues si “Rey” Zambada, uno de los más sanguinarios narcotraficantes lo pudo hacer y ahora goza de libertad en territorio norteamericano, ¿por qué García Luna no?

Una acotación más en este caso: Los especialistas concluyen que los testimonios de personas que no tienen nada de credibilidad, le restó confianza a dicho juicio, independientemente de la culpabilidad del Genaro García, por lo que hubiera hecho falta que se presentaran pruebas más contundentes en este caso.

Total, lo menos que puede esperarse es que cuando Felipe Calderón se enteró de la sentencia en contra de su ex funcionario, no dejó de sentir cierto escozor porque lo que sigue -y es fácil inferirlo-, es que López Obrador, -quien hasta el cansancio ha dicho que no es un hombre de rencores, qué tal que lo fuera-, ahora va con todo sobre el michoacano.

Pero Calderón no hizo solo una convocatoria para la movilización del domingo próximo; también, mediante un artículo publicado en conocido diario, llamó a construir un nuevo partido político opositor y a organizar a los ciudadanos para lograr “una resurrección de la oposición política” en las elecciones presidenciales de 2024. Algo que podría ser una opción ante los asomos del totalitarismo tropical.

Lo que es un hecho, es que “Va por México” se debe de mover rápido, pero calculando cada uno de sus pasos y cuidando no quedarse rezagada.

Y sin dejar de recordar a quienes pretenden montarse en este movimiento, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, realiza una caminata desde ese estado, para llegar el sábado al Monumento a la Revolución y el domingo estar presente en el Zócalo de la CDMX.

Aureoles Conejo asegura que durante su camino, se le han sumado seguidores, pero lo que en el fondo pretende también el exmandatario michoacano, es que sus aspiraciones al 2024 tengan una base numerosa como para estar en condiciones de competir, pero utilizar este movimiento que surgió ciudadano, suena a oportunismo.

Por eso, vale la pena recordar lo que dijo el escritor Juan Villoro al impartir la conferencia magistral “Democracia y Literatura”: “En México, la democracia se ha construido con dos gestos: defender lo que creemos que debe ser defendido, pero también criticar y buscar perfeccionar el ejercicio democrático”.

*** Respecto al tema García Luna, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, estimó: “Me preocupa que estemos en el banquillo de los acusados como Estado nacional” y continuó: “No me alegra que nos pongan en evidencia y se ponga en evidencia la existencia de un Estado cercano a la delincuencia y al crimen organizado. El coordinador de los senadores de Morena, dijo en entrevista, que ahora falta ver las consecuencias y los daños colaterales que esto implicará y a cuántos habrá de implicar, “ese es el otro tema que viene enseguida de manera inevitable”, subrayó. Monreal Ávila expuso que aunque falta la sentencia del juez, misma que se dará el 27 de junio, resulta muy desafortunado saber que hubo un “narco-Estado” que deja muy mal parado a nuestro país en el mundo. Se trató, dijo, del más alto funcionario de seguridad pública.

*** Mujeres de Avanzada Nacional de la Ciudad de México presentaron a Rosalinda Bueso Asfura, esposa del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en el marco del programa “Tierra de mis amores” que tiene el objetivo de apoyar de manera integral a las mujeres que enfrentan diversas problemáticas en la Ciudad de México para después replicarse en el resto de la República Mexicana. En presencia de Jesús Valdés Peña, presidente de Avanzada Nacional y de mujeres integrantes de comités de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Dolores Sánchez Rojas, coordinadora de Mujeres en la capital del país, expuso a la esposa del canciller los alcances de este innovador programa. Mencionó que este espacio está dirigido a todas las mujeres libres, a fin de impulsar su participación en los sectores público y privado, así como promocionar y fomentar la salud, además del desarrollo integral tanto físico y emocional de la mujer. Asimismo, Sánchez Rojas explicó que la intención del programa “Tierra de mis amores”, tiene como objetivo también brindar apoyo a sectores y grupos vulnerables con mayor discriminación o marginación social y fomentar oportunidades de crecimiento económico.

*** A la flamante senadora Rocío Abreu le salió “peor el remedio que la enfermedad” en eso de tratar de deslindarse de los videos que “balconearon” a distinguidos miembros del gabinete de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y a ella, exhibidos en videos recibiendo fajos de billetes de 500 pesos. En un inicio, la senadora Abreu declaró nerviosa que era dinero con el que le habían mandado pagar el teléfono o la luz, pero ayer intentó ser más contundente al señalar: “Tengo las manos limpias. Es un tema usual y que siempre se ha hecho para diferentes cuestiones de trabajo”. O sea, para la legisladora morenista es normal y cotidiano que reciban dinero en efectivo de quién sabe qué procedencia. Quizás Rocío Abreu recordó que a esta errada y llamada Cuarta Transformación le fascina el “cash” y los sobres amarillos.

