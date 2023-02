Prevé AMLO que desde diciembre el AIFA será autosuficiente financieramente

Dejará de recibir subsidios

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) logrará ser autosuficiente financieramente a partir de diciembre próximo, por lo que dejará de recibir subsidios gubernamentales para garantizar su operación, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya me estaban dando un anticipo de un análisis económico que se estima para diciembre de este año que el aeropuerto va a ser autosuficiente, o sea ya va a tener su punto de equilibrio y ya va a empezar a obtener utilidades, o sea ya no vamos a tener que destinar presupuesto público, en diciembre, imagínense eso tan importante”, señaló el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia mañanera.

Cuestionado sobre el despegue lento que ha tenido la nueva terminal aérea, el mandatario federal acusó que el AIFA ha tenido que sortear, desde su construcción, diversos opositores como Claudio X. González, quien promovió a través de organizaciones diversos amparos para frenar su edificación.

“Desde la construcción llovieron los amparos de estos que vienen el domingo a protestar, de Claudio X. González, de Cossío y de todos estos, pero aun así como se hizo bien y en poco tiempo, se inauguró el 21 de marzo del año pasado, pues tenemos mucho tiempo para que se vaya consolidando”, afirmó.

Aplaude que la sucesora de Lorenzo Córdova será una mujer

Al considerar que las mujeres son más honestas y justas, el presidente López Obrador vio con “buenos ojos” la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que la quinteta para elegir al próximo titular del Instituto Nacional Electoral (INE) sea una mujer.

“Está muy bien, muy bien. Las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres, es muy difícil, pero son pocas las que… no lo voy a decir.

“Eso corresponde al consejo del INE, pero que conste que las mujeres son responsables y honestas, cuando fui jefe de gobierno la mayoría de mi gabinete eran mujeres y ahora igual, casi la mitad son mujeres y muy buenas.

“Cuando se habla de libertad y de equidad de género es buscar los equilibrios, antes predominaban los hombres en todos los cargos, todavía sigue sucediendo, se debe seguir promoviendo la participación de la mujer, no solo es en lo público, la mayoría de la población en México son mujeres”, señaló el mandatario federal.

No subestimará a la oposición

Sobre la concentración ciudadana masiva de este domingo, señaló que no se debe menospreciar al conservadurismo porque son millones, aunque confío en que no siga creciendo este bloque, “sería un error subestimar lo que representan”. Ironizó que el domingo en la marcha para la defensa del INE estará juntos tomados de la mano personajes como Vicente Fox, Alejandro Moreno, Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, José Woldenberg, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Marko Cortés, entre otros.

“Para ellos el que está haciendo mal las cosas es AMLO, autoritario, populista, que no habla inglés, pueblerino, entonces así es, y así será”, indicó.

Señaló que “siempre he sostenido que no hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador, sería un error subestimar lo que representan, ellos están financiados por la oligarquía, tiene mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros”.

Dijo que hay una tradición del pensamiento conservador e incluso fanatismo en México y en el mundo porque es una mezcla de intereses económicos, corruptos y conservadores. Recalcó que se debe trabajar para que esa franja de la sociedad no siga ampliándose, por lo que resaltó la importancia la revolución de las conciencias

El Presidente comentó que la oposición difunde la idea de que su gobierno no está actuando, situación que comparten millones de ciudadanos por lo que no hay que perder tiempo tratando de convencer a la gente que ya adoptó el pensamiento conservador.

“No menospreciar al conservadurismo porque son bastantes, no es poca gente, son millones, nada más con que ya no sigan creciendo y que además no regresen por sus fueros porque entonces sí acabarían con todo por que son muy ambiciosos y muy corruptos, y no les importa el pueblo, no le tienen amor al pueblo”, señaló.