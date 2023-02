Emociona a Carlos Vives entrar el mundo de Disney

Protagoniza “El Club de los Graves”

El cantautor colombiano regresa a la actuación después de 30 años

Asael Grande

Disney+ estrena “El club de los Graves”, que ya se encuentra disponible en dicha plataforma. La producción musical de comedia y drama, está protagonizada por el cantautor, productor, filántropo y actor colombiano, Carlos Vives, en el papel de un peculiar profesor de secundaria, llamado, Amaranto Molina: “uno va creciendo, y lo que defiende el profesor Molina es como el valor de la identidad de los jóvenes; en mi carrera escogí un camino de encontrar música moderna a partir de toda esa diversidad que me ha dado Colombia y que tiene que ver más allá de sus fronteras, entonces, la gente joven se me acerca por mi música, mi arte, siempre he tenido la oportunidad de compartir cosas que uno va aprendiendo con los años, me encanta, y creo que sí tengo esa alma de profesor, sin tener la pretensión de creerme un sabio, y es un aprendizaje”, dijo Vives, en conferencia de prensa.

“El Club de los Graves”, cuya primera temporada consta de diez capítulos, sigue a Amaranto Molina (Carlos Vives), un profesor de música poco convencional que llega a dar clases a un colegio especializado en educación musical, regido por fórmulas que dejan de lado a los alumnos que no cumplen con las normas establecidas por el éxito comercial en la música.

El director del instituto, Eduardo Kramer (Julián Arango), elige cada año a cinco alumnos —apodados “Los Agudos”— para integrar la prestigiosa Teen Band del colegio. Molina, entonces, es asignado como docente de “Los Graves”, el grupo de estudiantes que queda fuera de la selección porque su talento no cumple con los estándares del mercado: “imagínense, uno de ‘pelao’, llegué a mi casa con un pequeño tocadiscos, y era la parte sonora de las películas de Disney, y era un l.p. de las películas de Disney, y nos criamos en ese imaginario en lo que Disney siempre nos provocaba, soñar, imaginar, cantar, y eso representó algo muy especial, entonces, como actor, como cantante, poder estar en una historia de Disney es una emoción muy grande, poder hacerla en casa, con talento local, el poder contar una historia que nos muestra la diversidad de todo lo que somos, sobre todo, en un país como Colombia, que somos muy semejantes a México en una gran diversidad, y éste profesor muestra esas enseñanzas e historias increíbles”, comentó, Vives, en cuyo papel interpretativo, el excéntrico profesor, Molina, se hace cargo de “Los Graves”, emprendiendo junto a ellos un viaje musical transformador que lo ayudará a sanar heridas e inspirará a cada uno de los jóvenes a expresar su talento único, hallando juntos un esperanzador rumbo en común. A la vez, irán descubriendo el misterioso pasado que oculta el profesor.

“El Club de los Graves” es dirigida por Jorge Navas y escrita por Juan David Cobos, Alejandro Convers, Andrés Gelós y Laura Orduz. Carlos Vives es el profesor Molina, su protagonista, y Julián Arango, en el papel del director Kramer, figura como co-protagonista. El elenco del drama musical se completa con Bury como Pa-Pi-Yón, Elena Vives como Amalia, Brainer Gamboa como Romario, María Fernanda Marín como Lala, Catalina Polo como Martina, Gregorio Umaña como Raphaelo, Manuela Duque como Roxana y Salomé Camargo como Cami.

Filmada en distintas locaciones de Colombia, “El Club de los Graves” cuenta con un total de diez episodios de 45 minutos de duración cada uno. Su trama resalta mensajes vinculados a la importancia del trabajo en equipo, la diversidad, la vocación y la celebración de aquello que nos hace únicos: “me he encontrado con muchos Amarantos en la vida; todos queremos ser estrellas de Disney; ¿qué tipo de persona quieren ser?, ¿aquella que tiene puentes o construye muros?, contar ésta historia, en mi ciudad, fue emocionante, muy especial para mí”.

