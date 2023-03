La “marea rosa” desbordó el Zócalo y tomó plazas del país

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin duda, el mensaje llegó. La plancha del Zócalo capitalino quedó chica. En las plazas de la mayor parte de las ciudades importantes -109 ciudades- los ciudadanos salieron a manifestarse para defender sus derechos y la democracia del país.

Miles de mexicanos pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación detener el “plan B” de la reforma electoral impulsada por el gobierno en busca desmantelar el Instituto Nacional Electoral (INE) y desaparecer prácticamente a la institución que ha dado certeza a nuestro sistema democrático, que hemos podido superar las prácticas impositoras de regímenes del siglo pasado.

La “marea rosa” tomó las plazas y las calles de las ciudades más importantes del país y varias en el extranjero, ejerciendo la libertad de expresión y enviando un mensaje de apoyo a la Corte, pidiéndole que declaren nulas las modificaciones hechas por la iniciativa electoral del gobierno de AMLO, conocida por “plan B”. Más allá de los discursos que se escucharon en el Zócalo, miles de ciudadanos pidieron y mostraron con su asistencia el apoyo al INE, la confianza en la Corte y sobre todo, dejaron claro que la sociedad civil está por encima de los partidos políticos. Quedó claro, los ciudadanos ya rebasaron a los partidos políticos.

Los voceros Beatriz Pagés y José Ramón Cossío, en ese orden de aparición, pronunciaron buenos discursos en donde pidieron a los ministros de la Corte no dejarse presionar por las descalificaciones del gobierno y analizar en base a nuestra Constitución.

El ex ministro Cossío pronunció un discurso muy técnico y puntual y aseguro que como ex integrante de la Corte, que por el cúmulo de contradicciones a la Constitución no ve la manera que los ministros declaren constitucionalidad del “plan B”. El especialistas enlistó una serie de irregularidades y violaciones a las leyes y procedimientos legislativos, que tienen los ministros un serio potencial invalidatorio.

En su momento, Pagés en un discurso más emotivo, afirmó que callar sería ser cómplices de un crimen de Estado en contra de la democracia. Pidió tomarnos de la mano sin mezquindades para salvar al país.

Mire usted, entre las acciones que se tomarían de inmediato es desaparecer los sistemas estatales electorales y despedirán a 6 mil funcionarios especializados en el tema. El padrón electoral pasaría a la Secretaria de Gobernación, entre otras acciones que disminuyen por completo la funcionalidad y confiabilidad del INE y por ende las elecciones.

En su momento, el senador del grupo plural German Martínez afirmó que la concentración en el Zócalo fue un ejemplo cívico de participación, de libertad, de asociación en forma pacífica, en donde los ciudadanos pidieron se anulen las reformas y un apoyo cívico a la Corte. La 4T no acabó con el neoliberalismo, pero sí nos llevan al neopriismo antiguo, fraudulento y autoritario, señaló el senador independiente.

Qué sigue después del Zócalo

Después de la gran demostración de los ciudadanos que desbordaron el Zocalo y en más de cien ciudades, con su asistencia y repudio a políticas retrógradas ya superadas, los ciudadanos tomaran la batuta, por encima de los partidos políticos. Es claro que el siguiente camino lo marcaran los ciudadanos, que están dispuestos a dar la batalla. El siguiente pasado es esperar a que la propuesta de la ciudadanía esté lista, luego del recorrido que realizarán las organizaciones civiles para elaborar el documento. El primer punto serán la lluvia de recursos legales que se presentaran a partir de hoy ante la Sumpre Corte de Justicia de la Nación.

Nuevamente, la ministra

Queda claro el alcance y la visión del Presidente AMLO con respecto al caso de la ministra de Yasmín Esquivel Mossa, que nuevamente es acusada de plagio de su tesis para obtener el grado de doctorado en leyes. Simplemente el presidente López dice “ya no es nota”.

Qué visión tan corta tiene el presidente López. Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación envuelta en acusaciones de dos plagios de tesis profesionales le parece que no es nota. Juristas, académicos y universitarios han señalado como un asusto de suma importancia por la credibilidad y honorabilidad que exige un cargo de ese órgano supremo de justicia. Nos deja claro el presidente López que no le importa la ley, no es su prioridad.

Una investigación del periódico español “El País” publicó una nota informativa en donde advierte que 209 de las 456 páginas de la tesis con el tema “Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa”, presentada por Esquivel a la Universidad Anáhuac en 2009, corresponden a trabajos publicados con anterioridad por 12 autores. Es decir, fueron plagiadas y confirmado por los autores originales, que fueron consultados sin saber de quién se trataba. Entre los plagiados estarían un ex Rector de la UNAM, Jorge Carpizo; el constitucionalista y catedrático de la UNAM, Ignacio Burgoa Orihuela; Miguel Carbonel investigador y jurista; un ex Ministro español de Cultura; un ex presidente del Tribunal Supremo de España; un ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes.

La pelota está en la cancha de las universidades. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

