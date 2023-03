La “Esperanza” regresa a la música con Eugenia León

Con temas de autores de antaño y actuales

El disco de la cantante trae una fusión de lo clásico con lo contemporáneo

“Recuéstate a mi lado”, de Marcial Alejandro, es el nuevo sencillo

Arturo Arellano

La maestra Eugenia León es por hoy una de las intérpretes más destacadas de la canción latinoamericana en el mundo, una de las pocas que es sinónimo de éxito, y garantía de calidad, por lo que cada nuevo trabajo tiene expectantes a los amantes de la música, sobre la manera en que ahora nos va a sorprender.

No obstante, más que sorpresas, ahora la intérprete mexicana nos trae “Esperanza”, a través de un disco donde incluye canciones de grandes autores consolidados, pero también con la participación de algunos de la nueva escuela, trayendo precisamente eso, esperanza a la música de hoy, donde hacen falta buenas letras, enmarcadas en sonidos orgánicos.

Eugenia León nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN, que este es un disco que nació a partir de la pandemia “realmente después de la contingencia sanitaria, todo ha sido una remoción de cosas, cambios de vida, hubo un parteaguas en todos nosotros y realmente, la idea del disco surgió en esta época. Lo que sentí en ese momento es que quería canciones de menos dolor y más optimistas, luminosas, de gratitud, sobre los amigos, esas que nos van dando una sonrisa suave, de dulzura para el corazón, temas que nos hagan sentir bonito”.

Reconoció que era muy importante el tema de las composiciones, porque el disco partió del concepto del primer sencillo que llevó por nombre “Navegar”, y que es un arreglo de son jarocho “de ahí pensé en más canciones de autor, entonces conté con composiciones de Rosalía León, Frino, Rafael Mendoza, Guillermo Briseño, pero también de Marcial Alejandro que nos regala el nuevo sencillo”.

El tema lleva por nombre “Recuéstate a mi lado” y la señora León, afirma que es un descanso entre todos los temas del disco, un respiro “surgió hace 14 años, cuando íbamos a hacer un disco de autor, en aquel momento lo que yo le pedía, era lo que estoy presentando ahora, pero Marcial me mandaba canciones de tristeza, a las semanas él muere, estaba muy grave, justo cuando trabajábamos en el disco, y se quedó todo ahí. Ahora, pasan los años y me encontré unas cajas con unos Cd’s, uno de ellos decía escrito con plumín el nombre de Marcial y el tema, me da una alegría enorme y mira lo que es el destino, le dije ‘te apareciste de nuevo en mi vida’ y sin duda tomé la canción”.

PRESENTARÁ EL DISCO EN VIVO

A esto agrega que “es una canción muy bella y hace un contraste con el resto de las canciones, porque las demás son vitales, rondan alrededor del son mexicano, jarocho, jalisciense, pero que tiene mucho de contemporáneo y urbano, porque hay jarana, guitarras, eléctricas, un piano Fender maravilloso, hay aires de blues, por Guillermo Briseño y así vamos haciendo un disco cristalino que habla del agua, de la voluntad de los padres, las madres, de la gratitud, de los amores platónicos, del amanecer. Y en medio de todo eso, esta ‘Recuéstate a mi lado’, es su voluntad y yo acato ordenes de mi amigo, es una canción para tomar un descanso, después de la euforia, para recostarse, respirar, suspirar y soñar”.

Adelantó que a partir de este tema “serán tres sencillos más y en mayo sale todo el disco con 11 canciones, seis inéditas y cinco que ya se han grabado antes. Los autores, además de los que ya mencioné, también están: El David Aguilar. Liliana Felipe y Son de Madera”.

Una vez que el disco sea lanzado en plataformas digitales, la señora Eugenia León nos adelanta que quiere hacer una presentación en vivo “estamos haciendo varias cosas, en estos días grabamos un nuevo programa de televisión en los estudios de Canal 11 y se va a transmitir también en canal 22. Es un programa musical del que ya hablaremos pronto, pero mientras tanto, la presentación del disco, será con un show en vivo, en un lugar por confirmarse, se hará en junio, el mes de mi cumpleaños en la Ciudad de México”.

EXPERIMENTAR SIN DORMIR EN MIS LAURELES

Eugenia León afirma que actualmente, se preocupa por hacer música de forma natural sin tratar de demostrar nada, aunque no abordaría géneros que hoy están de moda “creo que hoy todo es válido, hasta me he preguntado sobre el reggaetón, es un ritmo atractivo, pegajoso, pero también se está haciendo muchísimo, no creo que yo pueda aportar más a eso, es un movimiento mundial, ellos deberán afinar sus armas, las letras que es donde les aconsejaría más trabajo, porque ya tienen mucho éxito carisma. Yo creo que yo también tengo que estar donde me siento cómoda, porque para demostrar algo ya no es momento, estoy muy vista, lo que sí puedo es seguir experimentando, sin dormirme en mis laureles”.

Y como ejemplo dijo “me interesa el tema del son, por eso era importante hacer este disco, pero no solo con covers, porque en otros discos me acogía al gran cancionero mexicano y latinoamericano, con autores como Tomás Méndez, José Alfredo, pero es importante lo que dicen los autores de ahora también. En este disco Rosalía León es la más joven, se va uno abriendo a las posibilidades de acercarse a otras generaciones a través de ellos”

Asimismo, asegura que cuando una obra está hecha con calidad y emoción, “el tema debe tomarse en cuenta, sin hacer divisiones generacionales entre los autores, es importante la obra de autor y la que se está haciendo en la actualidad, lo que aún no se ha cantado, te puedes encontrar con joyitas de personas que vienen a decir cosas super bellas. Tengo

32 discos en mi haber, y de esos he tenido todo el repertorio de clásicos, ahora quiero también cantar a los actuales creadores”.

En esa tarea, recomienda releer el concepto de romanticismos, “por ejemplo, el romance de Armando Manzanero es diferente al del David Aguilar o de alguien más joven, a mí me gustaría desacralizar el tema del romanticismo, porque nos hemos quedado en algún sector, por lo que he visto, en un romanticismo medio, el gerente que se lleva a la secretaria al bar a tomarse la copa. Claro que a todo hay que sacarle jugo y cosas lindas, pero también hay que cantar y contar esas otras historias de amor y romance diferentes”.

Asegura que todo tiene su tiempo, “si recuerdo de que me enamoraba en los 70’s, era escuchar ‘Samba pa’ ti’, de Carlos Santana y no tiene que ver con las maravillosas canciones del maestro Armando Manzanero, entonces, el romanticismo debe ser más amplio, porque el amor es en todos los sentidos, el de pareja, que es un tema básico en la canción popular, con claroscuros, luces, momentos de oscuridad, con el dolor, es necesario para todos exorcizar nuestros demonios. Pero, el romanticismo debe ser más que chocolates, cojines de corazón, rosas y una copa de vino; eso es lindo, válido, pero se puede expresar de muchas otras maneras, concluyó.

“Recuéstate a mi lado” ya se puede escuchar en plataformas digitales, mientras que el disco completo titulado “Esperanza” será lanzado en el mes de junio.

“Para mí esta canción es el recuerdo de cuando yo me fui de mi casa, cuando mis hermanas y yo nos fuimos porque en casa ya era imposible, nosotras queríamos estudiar la prepa y la universidad, pero el ambiente no era propicio para nosotras y queríamos estudiar y ese recuerdo se me quedó ahí guardado y de ahí salió la letra de la canción. ‘Vamos, vamos, ya tomaré tu mano, hay que llegar. Yo estaré contigo, ya no estarás sola nunca más’, porque yo creo que para nosotras las mujeres, una de las peores soledades que podemos vivir es la incomprensión y el desprecio a lo que nosotras pensamos,

soñamos, queremos, sentimos, deseamos” Eugenia León